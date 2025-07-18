Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса0 комментариев
Захарова назвала фейком СМИ США сообщения о «запрете» россиянам въезда в Вонсан
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла слухи о закрытии северокорейского курорта Вонсан для туристов из России.
По словам Захаровой, американские СМИ, связанные со спецслужбами США, распространили информацию о том, что КНДР якобы ограничила доступ россиянам на курорт Вонсан после визита Сергея Лаврова, передает ТАСС.
Она назвала эти сообщения «грубым фейком» и «классической ложью».
Захарова предположила, что распространение подобной информации вызвано банальной злобой американских военно-политических элит из-за провала стратегии по «давлению на КНДР».
Ранее Лаврова перед переговорами в Вонсане встретили цветами и почетным караулом.
Собщалось, что Россия развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма. Первые группы российских туристов уже отправились на морские курорты Северной Кореи.