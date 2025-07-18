Захарова назвала фейком СМИ США сообщения о «запрете» россиянам въезда в Вонсан

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, американские СМИ, связанные со спецслужбами США, распространили информацию о том, что КНДР якобы ограничила доступ россиянам на курорт Вонсан после визита Сергея Лаврова, передает ТАСС.

Она назвала эти сообщения «грубым фейком» и «классической ложью».

Захарова предположила, что распространение подобной информации вызвано банальной злобой американских военно-политических элит из-за провала стратегии по «давлению на КНДР».

Ранее Лаврова перед переговорами в Вонсане встретили цветами и почетным караулом.

Собщалось, что Россия развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма. Первые группы российских туристов уже отправились на морские курорты Северной Кореи.

