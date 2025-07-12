Лаврова перед переговорами в Вонсане встретили цветами и почетным караулом

Tекст: Ирма Каплан

«Здравствуйте!» – сказал российский министр, а девушка в национальном костюме вручила Лаврову букет, передает ТАСС.

Эта встреча проходит в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел России и КНДР.

Место проведения примечательно тем, что 1 июля в Вонсане открылся пляжный курорт. Председатель КНДР Ким Чен Ын 24 июня участвовал в церемонии завершения строительства Вонсан-Кальмаской туристической зоны, на мероприятии присутствовал и посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Отели турзоны рассчитаны на 20 тыс. человек, на ее территории есть открытый аквапарк, а протяженность пляжа четыре км. Власти КНДР намерены принимать здесь и иностранных гостей.

«Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение», – сказал Лавров о новом курорте КНДР.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России 11 июля прибыл в Вонсан, где проведет переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

До этого министр культуры России Ольга Любимова сообщила о подписании Плана культурного сотрудничества между министерствами культуры России и КНДР на 2025–2027 годы.