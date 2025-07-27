  • Новость часаФигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского
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    Как формируется новый облик российского ВМФ
    Президент МОК допустила участие россиян в Олимпиаде-2026
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине
    Между США и Еврокомиссией прошли «воинственные переговоры»
    Песков объяснил отмену Главного военно-морского парада
    В ОП предложили сократить время продажи алкоголя
    Вучич рассказал о беспрецедентном обещании Си Цзиньпина Сербии
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

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    27 июля 2025, 13:30 • Новости дня

    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»

    Политолог Трухачев: Вопросом о присоединении к России в Словакии искали «пятую колонну»

    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Скорее всего, с помощью вопроса о вхождении в состав России социологии пытались отыскать представителей пятой колонны в Словакии. Как таковая данная тема в политическом дискурсе страны не присутствует, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав РФ.

    «Нет ничего удивительного в том, что социологический опрос в Словакии проводила чешская фирма. Пражские специалисты в данной сфере известны точностью своих результатов и профессионализмом. Поэтому они достаточно часто работают на внешних рынках. Для той же Братиславы они оформили большое число исследований в рамках тех или иных электоральных кампаний», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Поэтому в корректности данных сомневаться не приходится. Другое дело, что сам вопрос о вхождении Словакии в состав Российской Федерации некорректен и даже провокационен. Скорее всего, таким образом чехи пытались отыскать представителей «пятой колонны», которые выступают против текущей политики ЕС», – добавляет он.

    «Собственно, показатель в 14% пересекается с количеством голосов, отданных словаками в поддержку наиболее правых партий. Интересно, что в исследовании отмечается и социальная принадлежность этих респондентов: за присоединение к РФ высказались по большей части студенты. Данной категории населения свойственна шутливость», – уточняет собеседник.

    «То есть, скорее всего, они просто ответили с юмором на достаточно неожиданный вопрос. Подобной дискуссии в республике не ведется. Сложно представить, при каких обстоятельствах словаки действительно были бы готовы отказаться от собственного суверенитета. К тому же войти в состав России для них в целом сложно – у нас даже нет общей границы», – акцентирует эксперт.

    «В то же время удивляет малый процент граждан, высказавшихся за нейтралитет в отношениях с Москвой. Думаю, в реальности людей, придерживающихся данного мнения, гораздо больше. В конечном счете даже жители Прибалтики не особо хотят вступать в реальный конфликт с Россией», – заключил Трухачев.

    Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав России. Как сообщает информационный портал Ta3, данное мнение выразили преимущественно студенты и безработные, то есть те группы, которые «выражают экономическую неопределенность и разочарование в текущей геополитической ориентации страны».

    Наиболее негативно на данную идею отреагировали респонденты из Жилинского края, отмечает HNonline. В то же время они выступают за военный нейтралитет в рамках противостояния России и Запада. Политический обозреватель Шимон Ждярский объясняет это тем, что среди населения региона имеется значительная доля пенсионеров.

    «Нейтралитет для них ассоциируется с безопасностью и процветанием, которые, в отличие от Чехословакии, испытывали соседняя Австрия, а также Финляндия в годы холодной войны», – пояснил он. В целом же по стране данного мнения придерживаются 15% респондентов. Еще 32,5% не готовы к нейтральной позиции в случае, если она скажется на их благополучии.

    26 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен либо ушел в отставку, либо начал бы реформирование структуры Евросоюза с учетом интересов стран-участников.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свою позицию по поводу действий председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В интервью после выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что на ее месте он бы либо ушел в отставку, либо инициировал глубокую реформу Европейского союза.

    Далее он отметил, что серьезным шагом стало бы восстановление баланса национальных и европейских полномочий, подчеркнув, что Евросоюз на каждом кризисе сокращает права стран-членов. Вторым пунктом Орбан назвал создание так называемых «концентрических кругов» в ЕС, чтобы каждая страна могла определить свою степень интеграции.

    Орбан заявил, что нынешняя структура Евросоюза не обеспечивает комфортное существование для всех государств-участников. Он предложил разделить ЕС на несколько кругов: круг безопасности, внутренний рынок, еврозону и общий конституционный круг, к которому, по его словам, Венгрия присоединяться не желает. По мнению премьера, только подобная модель способна спасти ЕС от распада.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    Депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен. Орбан заявил, что проект нового бюджета Евросоюза не получит одобрения большинства стран из-за раздутых выплат Украине.

    Он также отметил, что Венгрия теоретически может покинуть Евросоюз, но пребывание страны в составе союза дает Будапешту больше преимуществ.

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    27 июля 2025, 07:59 • Новости дня
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр торговли США Говард Лютник в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии до позднего вечера вел с европейскими коллегами «воинственные переговоры», пишет FT.

    Брюссель в воскресенье попытается заключить сделку с Вашингтоном, чтобы избежать экономически разрушительной трансатлантической тарифной войны. Идут переговоры о заключении торгового соглашения, позволяющего избежать 30-процентных пошлин США на европейские товары и возможных ответных мер со стороны Брюсселя.

    Однако переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными чиновниками ЕС затянулись до позднего вечера субботы, пока они обсуждали детали тарифов, которые будут применяться к стальной, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС, сообщили Financial Times (FT) осведомленные о ходе дискуссий источники.

    «Они добавили, что временами переговоры носили воинственный характер», –  отметило издание.

    В пятницу, когда Трамп прибыл в Шотландию, где он также играет в гольф и встречается с официальными лицами Великобритании, президент США заявил, что с ЕС еще предстоит согласовать около 20 «точек преткновения», добавив, что ЕС «очень сильно хочет заключить сделку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия подготовила список американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

    В преддверии переговоров с Дональдом Трампом европейские чиновники выражают опасения относительно стабильности достигнутых договоренностей и опасаются неожиданных изменений, отмечала газета Politico.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    27 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    Минобороны сообщило почти о 100 сбитых БПЛА на регионами России за ночь
    Минобороны сообщило почти о 100 сбитых БПЛА на регионами России за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Дежурные средства ПВО за 5,5 часов с вечера субботы ликвидировали 99 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны страны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи с 21.50 мск до 05.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что над территорией Брянской области уничтожены 36 дронов, над Смоленской областью – 21, над Калужской областью – десять БПЛА, над Волгоградской и Ростовской областями сбито по девять беспилотников, над Крымом – четыре дрона, над Воронежской и Курской областями, а также и над акваторией Черного моря уничтожено по два дрона, над Московским  регионом, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями сбито по одному БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков беспилотников в Октябрьском районе Волгоградской области возникли перебои с электроснабжением на железной дороге, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Южная транспортная прокуратура

    взяла на контроль ситуацию на объектах транспорта в Волгоградской области после ночной атаки БПЛА.


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    27 июля 2025, 05:35 • Новости дня
    Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей
    Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Тема возвращения детей воспринимается украинцами в том числе как средство политического пиара, рассказал помощник президента России и глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский.

    «Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, что после второго раунда переговоров украинская сторона передала России список из 339 якобы похищенных детей.

    В ходе третьего раунда в Стамбуле выяснилось, что часть украинских детей из представленного Киевом списка никогда не бывали на территории России, а 50 фамилий – взрослые люди.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров 23 июля завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    27 июля 2025, 02:01 • Новости дня
    Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение из «леса двухсотых»

    Tекст: Ирма Каплан

    Около одного из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен старшего офицера – начальника разведки 6-го пограничного отряда Украины майора Максима Трофимука, который рассказал, как его с сослуживцами отправили на смерть.

    По словам военнопленного, он и трое солдат должны были занять позицию в лесополосе, так как там все  равно никого нет, приводит его рассказ Telegram-канал Минобороны России.

    «Я пошел туда, увидел, что держать оборону на этом участке фронта сейчас нет никакой возможности. Туда очень сложно дойти, а выйти из этой посадки почти нереально. Каждый заход или выход в эту посадку – это потери для нас. Чем больше мы будем там стоять, тем больше мы потеряем наших бойцов», – рассказал Трофимук.

    Он добавил, что на этом участке фронта очень много раненых и убитых. Точных цифр он не может назвать.

    «Могу сказать, что забрать оттуда мы можем только «трехсотых», в лучшем случае, практически все «двухсотые» остаются в том лесу», – уточнил военнопленный.

    Трофимук признался, что возможность попасть в плен стала своего рода спасением, так как российские военные не только вывели из «леса двухсотых», но и оказали помощь.

    «Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали меня, дали водички попить. Потом на второй день нас перевели к другим ребятам. Они тоже мне оказали медицинскую помощь, еще раз меня перемотали. И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7-8 км ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации. Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне», –  приводит ТАСС слова пленного офицера ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число солдат ВСУ, сдавшихся в плен в серой зоне спецоперации, растет на фоне увеличения случаев принудительной мобилизации в ТЦК.

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    26 июля 2025, 23:39 • Новости дня
    Пловец из Москвы погиб во время заплыва на Волге

    Tекст: Ирма Каплан

    Организаторы заплыва X-WATERS Volga сообщили в Telegram-канале о гибели Дмитрия Ионова, который участвовал в семи подобных стартах, начиная с 2023 года, а в субботу на Волге плыл дистанцию три километра.

    «Друзья, с огромной горечью сообщаем, что 26 июля во время проведения заплыва X-WATERS Volga произошла трагедия - одному из пловцов, Дмитрию Ионову из Москвы стало плохо», – сказано в сообщении организаторов.

    Они сообщили, что на завершающем этапе заплыва Дмитрий, по-видимому, почувствовал себя плохо и подал знак спасателям, подняв руку. Его эвакуировали на лодку, а в момент выхода из воды он потерял сознание.

    На берегу врачи бригады неотложной помощи начали реанимационные действия и доставила пловца в областную клиническую больницу. Спасти Дмитрия не удалось.

    «Диагноз в соответствии с принципом врачебной тайны будет сообщён напрямую родственникам», – добавили организаторы.

    Как писала в начале июля газета ВЗГЛЯД, во время заплыва на соревнованиях «Лига триатлона & Ironstar» в Москве умер триатлонист Владимир Порфиров.

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    26 июля 2025, 18:49 • Новости дня
    Хирург из Калмыкии погиб при ударе украинского дрона под Ростовом

    Хирург из Калмыкии погиб при ударе украинского БПЛА в Ростовской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Известный хирург из Калмыкии и его брат погибли в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Ростовской области.

    О гибели хирурга Мирослава Насанкаева и его двоюродного брата в результате атаки вражеского дрона сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале. Трагедия произошла в Зимовниковском районе Ростовской области у трассы Зимовники – Ремонтное – Элиста, где дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль.

    «С глубокой скорбью сообщаю, что в результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков... Один из погибших – Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работающий в Москве... Вместе с ним погиб его двоюродный брат», – написал Хасиков.

    Власти Калмыкии пообещали оказать поддержку родственникам погибших.

    Ранее о гибели двух человек при атаке дрона, не уточняя их личности, сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

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    27 июля 2025, 05:05 • Новости дня
    NI назвал российский атомный флот зловещим сигналом США

    Tекст: Ирма Каплан

    В отличие от старых ударных подлодок, построенных в позднесоветский период, субмарины класса «Ясень-М» разрабатывались как многоцелевые суда, способные нести различное вооружение, включая новейшие гиперзвуковые крылатые ракеты большой дальности «Циркон», пишет National Interest (NI).

    «Еще более зловеще для США тот факт, что в 2026 году российский военно-морской флот может прирасти на еще большее количество высокоэффективных подводных лодок. Во время визита на российскую военно-морскую базу в Северодвинске в четверг президент России Владимир Путин призвал к продолжению серийного производства «Ясеня-М», который Путин назвал «основой сил общего назначения» российского Военно-морского флота», – пишет National Interest (NI).

    По данным журнала, на вооружении ВМФ России находятся семь атомных ударных подводных лодок проекта 885М, известные как «Ясень-М». Они были разработаны для замены устаревающих субмарин советской эпохи и считаются одними из лучших в мире.

    «В настоящее время строятся еще две подводные лодки типа «Борей-А», и еще четыре запланированы, но пока не заложены. Каждая из них может нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», оснащенных разделяющимися боеголовками с разделяющимся разделяющимся боезарядом (MIRVed)», – резюмирует журнал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на совещании по развитию подводных сил президент России Владимир Путин подчеркнул значимость многоцелевых подводных крейсеров «Ясень-М» для ударного потенциала флота.

    Также Путин заявил, что в ближайшие годы морские ядерные силы страны будут усилены четырьмя новыми атомными подводными лодками проекта «Борей-А».

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    26 июля 2025, 20:35 • Новости дня
    Фидан выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле

    Глава МИД Турции выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле

    Tекст: Евгения Караваева

    Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказал надежду на проведение встречи лидеров России, США и Украины в Стамбуле, отметив заинтересованность всех сторон.

    Фидан отметил, что вопрос возможной встречи лидеров обсуждался на переговорах, передает ТАСС. Глава турецкого МИД подчеркнул, что Россия и Украина настроены на диалог, а президент Турции Тайип Эрдоган убежден в необходимости проведения саммита и стремится ускорить этот процесс. Однако министр добавил, что для организации такой встречи необходимо добиться прогресса на уровне делегаций.

    Как ранее сообщил Эрдоган, в ближайшее время он планирует провести телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения возможности встречи в Стамбуле, посвященной ситуации на Украине.

    Третий раунд прямых российско-украинских переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел 23 июля во дворце Чираган. До встречи в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельный разговор, после чего переговоры продолжились в расширенном составе и заняли около 40 минут.

    Стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила создать три рабочие группы для проработки политических, военных и гуманитарных вопросов, а также передать Украине еще 3 тыс. тел погибших военнослужащих и вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта. Решение о проведении четвертого раунда переговоров будет принято после исполнения новых договоренностей.

    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле. Днем ранее Песков ответил поговоркой на призыв Киева о встрече лидеров России и Украины.

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    27 июля 2025, 06:48 • Новости дня
    Юрист объяснила порядок действий, когда детей отсадили от родителей в самолете

    Tекст: Ирма Каплан

    В случае если ребенка разместили отдельно от родителей, необходимо обращаться с жалобой после рейса, приложив посадочные талоны и подтверждающие фото.

    Если авиакомпания при регистрации рассадила ребенка отдельно от родителей, следует обратиться к бортпроводникам, рассказала РИА «Новости» член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина.

    «Если родителей посадили отдельно от ребенка, то следует обратиться к бортпроводникам. Экипаж обязан обеспечить безопасность ребенка, а также изменить такую рассадку и пересадить других пассажиров», – сказала она.

    Юрист добавила, что в случае отказа содействии со стороны экипажа, следует по прилете подать претензию в авиакомпанию и обратиться в Роспотребнадзор или Росавиацию. Жалобу нужно оформлять на нарушение правил перевозки, приобщить посадочные талоны и фотофиксацию нарушения (по возможности).

    Регулируют требования к перевозке пассажиров Воздушный кодекс и приказ  Минтранса России №82 от 28 июня 2007 года «Об утверждении Федеральных авиационных правил».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росавиация отказалась штрафовать пассажиров за преждевременный подъем с мест. При этом авиакомпанию S7 оштрафовали на 40 тыс. рублей за повторный овербукинг.

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    27 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Спецпосланник Уиткофф назвал желаемые сроки установления мира в Газе и на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил телеканалу Fox News о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

    «Это должно произойти. Президент прав: этой войны не должно было быть. Думаю, мы сможем добиться ее окончания, и, хочется верить, это и станет ключевым моментом», – ответил Уиткофф в программе My View with Lara Trump на вопрос об особом моменте карьеры.

    По его словам, Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены. Такая же ситуация на Ближнем Востоке.

    «Когда мы расширим Авраамовы соглашения, когда мы добьемся прочного мира в Газе и установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, <...> думаю, это будет главными достижениями», – добавил спецпосланник.

    Уиткофф отметил, что был бы рад, если бы оба конфликта удалось разрешить до конца президентского срока Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    Госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтону следует рассмотреть корректировку своей политики в отношении Газы после провала очередных переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

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    27 июля 2025, 02:16 • Новости дня
    Эндокринолог Севастьянова объяснила влияние дефицита витамина D на мозг

    Tекст: Ирма Каплан

    Дефицит витамина D может провоцировать ухудшение памяти и увеличивать риск развития деменции, особенно у пожилых и людей с определенными условиями жизни, рассказала эндокринолог и эксперт социального проекта Деменция.net Наталья Севастьянова.

    По словам врача, дефицит витамина D может негативно сказаться на работе мозга: забывчивость, например в ситуации, когда человек не помнит, зачем зашел в комнату, иногда указывает на нехватку витамина, хотя это не единственная возможная причина.

    «Проверьте, нет ли у вас факторов, увеличивающих риск дефицита. Обратите внимание на такие особенности, как: суровый климат (проживание севернее 40-й широты), темный цвет кожи, регулярное нанесение солнцезащитного крема, возраст старше 70 лет, вегетарианство и строгая диета, работа в помещении, жизнь в загазованном городе, предпочтение закрытой одежды», – объяснила Севастьянова «Газете.Ru» .

    Эндокринолог отметила, что только активная форма витамина D – D3 (холекальциферол) – необходима для работы мозга, так как она помогает нейронам обмениваться сигналами и защищает нервные клетки. Этот витамин образуется в коже под действием ультрафиолета и содержится в жирной рыбе, печени трески и яичных желтках.

    Севастьянова уточнила, что исследования указывают на способность витамина D снижать уровень биомаркеров, связанных с бета-амилоидом, у пациентов с деменцией. Анализ данных более 28 тыс. человек показал, что выраженный дефицит витамина D повышает риск деменции примерно на 30%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число больных деменцией в России продолжает расти, заявила руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Анна Боголепова.

    До этого ученые рассказали, что у людей, которые часто смотрят контент для взрослых, нарушаются когнитивные функции. Регулярный просмотр видео для взрослых может снижать эффективность выполнения задач, требующих внимания и когнитивного контроля.

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    27 июля 2025, 06:33 • Новости дня
    Прокуратура взяла на контроль ситуацию с транспортом в Волгоградской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию на объектах транспорта в Волгоградской области после ночной атаки БПЛА.

    «В связи с имеющимися задержками поездов Волгоградским транспортным прокурором контролируется соблюдение прав пассажиров. О нарушении прав пассажиров можно сообщить дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры (тел. 8-919-899-87-33)», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    В прокуратуре напомнили, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков беспилотников в Октябрьском районе Волгоградской области возникли перебои с электроснабжением на железной дороге, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

    Кроме того, в ночь на воскресенье представитель Росавиации сообщил о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда.


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    27 июля 2025, 04:03 • Новости дня
    Офтальмолог Лещенко назвала симптомы ложной близорукости

    Tекст: Ирма Каплан

    Длительное использование гаджетов может вызвать псевдомиопию или ложную близорукость, которая сопровождается нечеткостью зрения вдаль и частыми головными болями, рассказала врач-офтальмолог высшей категории доцент кафедры глазных болезней национального медико-хирургического Центра им Пирогова Ирина Лещенко.

    По ее словам, двоение в глазах, нечеткость изображения, ухудшение зрения вдаль, болезненные ощущения, головокружение, тошнота и головные боли быть связанны с ложной близорукостью, которую вызывает длительное взаимодействие с гаджетами.

    «Первый симптом – это то, что вдаль видно нечетко. Во-вторых, идет постоянно напряженная ситуация для хрусталика, когда он выпуклый, когда у него есть элемент спазма, он не может расслабиться и отсюда возникает зрительная усталость. И читать-то тоже не очень удобно», – пояснила Лещенко в беседе с радио Sputnik. 

    Офтальмолог добавила, что ложная близорукость может развиться не только у людей с минусовой рефракцией, но и у тех, у кого плюсовая – гиперметропия. Нередко к снижению качества зрения добавляется зрительная усталость и головные боли.

    Лещенко подчеркнула, что при появлении подобных симптомов необходимо срочно обратиться к специалисту. Врач сможет определить проблему по жалобам пациента и назначить капли-циклоплегики, которые расслабляют аккомодацию и возвращают зрение в норму.

    Помимо медикаментов, лечение включает специальные упражнения и тренировки, которые подбирает офтальмолог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, офтальмолог предупредила об опасности регулярного ношения контактных линз. К примеру, в апреле в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля врачи спасли зрение 16-летнему юноше, который три месяца не снимал однодневные линзы.

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    26 июля 2025, 15:24 • Новости дня
    Орбан назвал новый бюджет ЕС военной программой против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что проект семилетнего бюджета ЕС нацелен на финансирование военных действий против России и подготовку к войне.

    По его словам, проект нового бюджета Евросоюза рассчитан на военное противостояние с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости». По словам Орбана, опубликованный семилетний бюджет представляет собой военный документ, поскольку «все в нем составлено в соответствии с логикой войны». Он отметил, что 20% средств планируется направить на Украину, а оставшиеся деньги будут использованы не на развитие, а на подготовку к войне.

    Орбан подчеркнул: «Это бюджет Евросоюза, который воюет с Россией на территории Украины и хочет победить Россию на Украине, надеясь, что военное поражение пошатнет РФ». Он добавил, что Венгрия не согласна с таким распределением средств и рассчитывает, что за два года бюджет будет скорректирован.

    Глава венгерского правительства также сообщил, что Венгрия уже получила примерно половину замороженных средств из предыдущего бюджета ЕС – 12 млрд евро. Он заявил, что Будапешт не согласится одобрить новый проект бюджета до полного возврата оставшихся средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европу в том, что она поощряет эскалацию конфликта на Украине. Орбан заявил, что угроза третьей мировой войны из-за событий на Украине увеличивается. Он также отметил, что Украина проигрывает в текущем конфликте.

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