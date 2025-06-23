Венгрия заблокировала сближение Украины с ЕС из-за венгров Закарпатья

Tекст: Денис Тельманов

Венгрия не даст Украине продвинуться к членству в Евросоюзе до восстановления прежних прав закарпатских венгров, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не пойдет на уступки вне зависимости от давления со стороны Брюсселя.

Сийярто заявил: «Украинцы не могут сделать ни одного шага вперед в вопросе вступления в ЕС, пока не вернут существовавшие ранее права венгерской национальной общины в Закарпатье. Нет такого давления со стороны Брюсселя, которое заставило бы нас отказаться от защиты венгров Закарпатья».

Глава МИД Венгрии также резко отреагировал на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас о защите меньшинств только внутри Евросоюза, назвав их «самым грубым высказыванием» и «скандалом». По словам Сийярто, если позиция ЕС такова, то европейскому сообществу «не стоит особо гордиться своими ценностями».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о несогласии с инициативами Еврокомиссии по прекращению сотрудничества с Россией в сфере энергетики.

Словацкая компания SPP отметила угрозу многомиллиардных штрафов и роста цен на газ при досрочном расторжении контрактов с Газпромом.

Европейская комиссия намерена ограничить заключение новых контрактов на поставку российского газа и поэтапно прекратить действующие соглашения до 2028 года, чтобы избежать вето со стороны Венгрии или Словакии.