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    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    15 комментариев
    18 июня 2025, 10:51 • Новости дня

    Словакия заявила об угрозе многомиллиардного штрафа при отказе от газа из России

    Словакия заявила об угрозе многомиллиардного штрафа при отказе от газа из России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Словацкая компания SPP указала на угрозу многомиллиардных штрафов при досрочном разрыве контрактов с Газпромом и росте цен на газ.

    В сообщении на сайте компании отметили, что прекращение импорта российского газа по решению Еврокомиссии может привести к оплате невыбранных объемов топлива по принципу take-or-pay. По расчетам SPP, сумма санкций со стороны Газпрома может достигнуть 16 млрд евро при действующих ценах.

    SPP выразила несогласие с планом Еврокомиссии о полном отказе от импорта российских энергоносителей. Представители компании считают, что такое политическое решение не сопровождается достаточными юридическими и финансовыми расчетами, а его реализация может негативно повлиять на конкурентоспособность бизнеса Евросоюза, а также нарушить свободный рынок энергоресурсов.

    «Значительное увеличение стоимости газа и транспортировки приведет к существенным расходам для словацких потребителей», – говорится в заявлении SPP. По их данным, в случае замены российского газа альтернативными поставками дополнительные затраты для страны составят от 287 до 428 млн евро ежегодно. Также отмечается, что не все альтернативные маршруты способны обеспечить необходимый объем энергоресурсов для региона, что ставит под угрозу энергетическую безопасность Центральной и Восточной Европы.

    Накануне Австрия предложила ЕС подготовиться к возобновлению импорта российского газа после окончания конфликта на Украине.

    Ранее в Люксембурге Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей, настаивая на длительном обсуждении.

    5 июня словацкие депутаты приняли постановление, запрещающее членам правительства поддерживать новые антироссийские санкции в международных организациях.

    17 июня 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому

    Политолог Трухачев: Досрочный отъезд Трампа обнажил разногласия в «Большой семерке»

    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если бы Дональд Трамп на саммите G7 поддержал ужесточение санкций против России, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов «Группы семи» «сломали» президента США. Впрочем, разногласия внутри объединения касаются не только украинского кризиса, но и конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее Трамп досрочно вернулся в США.

    «Проходящий в Канаде саммит G7 лишь подсветил существующие между Дональдом Трампом и другими лидерами "семерки" разногласия. Одно из них связано с вопросом санкций против России», – отметил политолог Вадим Трухачев.

    Собеседник напомнил сообщения прессы, согласно которым глава Белого дома не поддержал идею ужесточения рестрикций против Москвы, посчитав их слишком затратными. Трамп также отказался от мер по снижению потолка цен на российскую нефть. «Если бы американский президент поступил иначе, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов G7 и Урсула фон дер Ляйен "сломали" Трампа», – уточнил эксперт.

    По его мнению, это одна из причин преждевременного возвращения президента в Вашингтон. «Однако, несмотря на отъезд Трампа, европейцы продолжат обсуждение возможного ввода санкций. Не исключено, что они подковерно примут какие-то решения на этом направлении», – добавил Трухачев.

    Кроме того, некоторые разногласия в G7 есть по теме ирано-израильского конфликта. Однако лидерам удалось согласовать итоговое заявление по этой теме. «При этом есть вопросы к содержанию. Призывы "семерки" к деэскалации – пустые слова. В таких случаях принимают бумажку ради бумажки, чтобы саммит не выглядел совсем уж провальным», – уточнил спикер.

    По его мнению, упоминание о том, что Израиль «имеет право на самооборону» – это реверанс в сторону Трампа. Но такой ход европейских лидеров не подкупил главу Белого дома, и он все же уехал из Канады. Примечательно, что Эммануэль Макрон, решивший примерить на себя роль пресс-секретаря президента США, сообщил, что тот едет мирить стороны конфликта. Глава Белого дома его быстро осадил.

    «Французский лидер занимается внешней политикой в ущерб внутренней. А в последнее время он и вовсе стал комедийным персонажем: во Вьетнаме получил пощечину от жены, а в Канаде – пусть и ментальную – от американского коллеги», – иронично отметил Трухачев.

    Еще одну своеобразную «пощечину» получил и Владимир Зеленский. Он надеялся встретиться с Трампом и обсудить с ним «покупку» Украиной вооружений, но все эти планы провалились. Политолог допускает, что таким образом президент США демонстрирует Зеленскому свое отношение к нему, которое еще больше испортилось после скандала в Овальном кабинете.

    Саммит G7 закончился для европейцев настоящим унижением, отметил американист Малек Дудаков. «Они возлагали на него большие надежды, стремясь навязать Трампу свою повестку. Однако в итоге американский президент уехал сильно заранее, оставив всех остальных участников одних бултыхаться в своем загончике», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кир Стармер наматывал круги вокруг Трампа и пытался создать картинку торжественного подписания торговой сделки США и Британии. Правда, Трамп в самый ответственный момент просто уронил на землю текст документа. Стармеру пришлось спешно подбирать за тем упавшие страницы», – напомнил политолог.

    «Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причем речь идет не только о Евросоюзе, который лишился дешевых энергоносителей. Проблемы возникли и в США – например, со взлетом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к рецессии на фермерском рынке Америки», – указал Дудаков.

    «То же самое касается закупок российского урана или титана. Поэтому Трамп и отказался поддерживать планы G7 по ужесточению санкций. Тем более сейчас мировой рынок дестабилизирован эскалацией вокруг Ирана. Попытки одновременно бороться с российской нефтью приведут к новому витку энергокризиса на Западе», – акцентировал он.

    «Повестка Трампа вызвала неразбериху среди ястребов на саммите G7. Но президент США даже не стал с ними препираться – он просто первым покинул сходку либеральных элитариев. Сейчас у Трампа приоритет – это Ближний Восток. Белый дом все еще надеется найти способ для деэскалации, поэтому спешно отправил Джея Ди Вэнса на переговоры с Ираном. Остальным же участникам G7 остается лишь смиряться с ролью тех, чье мнение Вашингтон совсем не волнует», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде. По информации телеканала Fox News, президент США распорядился созвать заседание членов Совета нацбезопасности Белого дома. Незадолго до этого он опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана.

    Президент Франции заявил, что решение Трампа вернуться в Вашингтон может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома ответил, что «ищущий внимания общественности Эммануэль Макрон» ошибся. «Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», – написал Трамп.

    Отметим, что во вторник ожидалась встреча президента Соединенных Штатов и Владимира Зеленского. «Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, – об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», – сказал Зеленский накануне. Однако на деле встреча так и не состоялась.

    Как сообщает Politico, лидеры «Группы семи» проведут обсуждение санкций против России без президента США. По информации издания, Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых рестрикций, поскольку считает их слишком затратными. Он также отказался от идеи снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    При этом лидеры стран G7 смогли согласовать формулировки относительно ирано-израильского конфликта. «Мы всегда давали ясно понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование кризиса в Иране привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении. Лидеры подчеркнули, что они подтверждают право Израиля на самооборону, заявив о поддержке его безопасности.

    По сообщению The New York Times, итоговое заявление подписано всеми семью лидерами, включая президента США, хотя ранее СМИ сообщали, что Трамп может отказаться подписывать итоговый документ.

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    16 июня 2025, 03:18 • Новости дня
    Захарова высмеяла призыв Мерца к новым санкциям против России
    Захарова высмеяла призыв Мерца к новым санкциям против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.

    Мерц заявил, что рассчитывает на решение лидеров ЕС о введении новых антироссийских санкций на саммите, который пройдет 26-27 июня в Брюсселе. Он также сообщил о намерении получить поддержку партнеров по G7, особенно США, передает ТАСС.

    «Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей. Ирак не исключил роста цен на нефть до 300 долларов в случае дальнейшей эскалации конфликта Ирана и Израиля.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости отложить обсуждение новых антироссийских санкций до решения вопроса возможной остановки поставок российского газа. Франция и Бельгия, по данным СМИ, также отказались поддерживать проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году.

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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    15 июня 2025, 11:59 • Новости дня
    Фицо потребовал отложить новые санкции против России в ЕС

    Фицо призвал решить газовый вопрос до обсуждения антироссийских санкций

    Фицо потребовал отложить новые санкции против России в ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер Словакии Роберт Фицо призвал обсуждать новые антироссийские санкции только после урегулирования ожидаемой остановки поставок российского газа в Евросоюз.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости отложить обсуждение новых антироссийских санкций в Евросоюзе до решения проблемы возможной остановки поставок российского газа, передает ТАСС.

    Он отметил, что поручил министру иностранных дел Словакии обратиться к коллегам в ЕС с просьбой не обсуждать санкции в предстоящую среду, пока не будет найдено решение по газу.

    Фицо предупредил, что прекращение поставок российского газа может привести к ущербу для Словакии на сумму около 1 млрд евро, поскольку стране придется закупать газ по более высоким ценам. Кроме того, Словакии может грозить штраф в размере 20 млрд евро по решению международного арбитража, если «Газпром» взыщет компенсацию за нарушение контрактов.

    Он также подчеркнул, что настаивает на сохранении поставок в страну российской нефти и ядерного топлива, назвав предложения о прекращении импорта этих ресурсов абсолютно неприемлемыми.

    Премьер Словакии жестко раскритиковал позицию Евросоюза по Украине и санкциям против России, отметив, что ЕС поддерживает войну на Украине и проявляет двойные стандарты в отношении конфликтов в других регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года.

    Франция и Бельгия отказались поддерживать проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году.

    Российский экспорт сжиженного природного газа в страны Евросоюза за первые пять месяцев 2025 года сократился на 2,4%.

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    16 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза не станут менять установленный лимит на стоимость российской нефти из-за отсутствия поддержки этой меры со стороны G7, пишут украинские СМИ со ссылкой на двух анонимных дипломатов из стран ЕС.

    Евросоюз не будет в одностороннем порядке снижать потолок цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на издание «Европейская правда». Один из источников заявил: «Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит снижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить это предложение в 18-й пакет санкций».

    Второй дипломат пояснил, что для Евросоюза снижение потолка цен в одностороннем порядке «является невыгодным». Решение принято в контексте согласованных действий с партнерами по G7, чтобы избежать экономических потерь и разногласий внутри блока.

    Ранее ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

    Агентство Bloomberg писало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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    17 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    В Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону

    Сенатор Джабаров: Поддержка нападения Израиля на Иран подтвердила лицемерие «Большой Семерки»

    В Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону
    @ Lin Wei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поддержка Израиля в конфликте с Ираном отражает двойные стандарты G7. «Семерка» оправдывает Тель-Авив, но осуждает Москву за проведение СВО и защиту населения Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее страны G7 в совместном заявлении обосновали израильские атаки «правом на самооборону».

    «G7 выступила с абсолютно лицемерным заявлением. "Семерка" признает нападение Израиля на Иран под недоказанным предлогом в виде "права на самооборону", но осуждает Россию за СВО. А ведь для спецоперации были веские причины: защита Донбасса и стремление Украины в НАТО, закрепленное в украинской Конституции», – напомнил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Парламентарий заметил, что даже президент США Дональд Трамп признал весомыми причины СВО. «Москва не один год указывала Штатам и Европе на неделимость гарантий безопасности и выражала готовность к совместной разработке новой евразийской архитектуры. Но все предложения были проигнорированы. Россию вынудили начать спецоперацию», – продолжил собеседник.

    «Впрочем, двойная мораль "семерки" не удивляет, это ее фирменный стиль. Тем не менее, я не считаю, что Москве нужно как-то особо остро реагировать на это заявление. Во-первых, по причине его очевидной лицемерности, а во-вторых, потому что G7 – анахронизм прошлого века. Эта структура не представляет из себя прежнего авторитета. К тому же, членство некоторых государств в этом клубе изначально было сомнительным», – отметил спикер. «Сейчас есть страны, которые по своей мощи, экономике, влиянию в мире значительно превосходят членов G7», – заключил сенатор.

    Ранее страны G7 на 51-м саммите в Канаде выпустили совместное заявление по ирано-израильскому конфликту, указав, что «Израиль имеет право на самооборону», а также подтвердив свою «поддержку безопасности» страны и отметив «важность защиты гражданского населения».

    «Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы постоянно заявляем, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – говорится в документе.

    Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно», пишет The Economic Times. Он сказал, что у иранских лидеров было 60 дней, чтобы достичь соглашения по этому вопросу, но они не смогли этого сделать до начала израильской операции. «Им нужно заключить сделку», – подчеркнул глава Белого дома.

    В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.

    При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба республики и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание – 3» и атакует военные цели противника, сообщает РИА «Новости».

    Москва готова выступить посредником для снижения ирано-израильской напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что за последние дни российский лидер Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД исследовала шпионский аспект военной операции Израиля против Ирана, объясняла, как Тель-Авив готовит почву для сноса иранского руководства, а также писала о роли России в потенциальном достижении мирного соглашения между противниками.

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    18 июня 2025, 08:57 • Новости дня
    Захарова назвала прошедший саммит G7 «позорищем»
    Захарова назвала прошедший саммит G7 «позорищем»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась о саммите G7, отметив неспособность объединения решать глобальные проблемы, включая финансовые и экологические.

    Она отметила, что считает встречу «позорищем», и подчеркнула полную ненужность формата, который, по ее словам, не способен принимать эффективные решения, передает радио Sputnik.

    Захарова также указала, что несмотря на серьезность мировых кризисов – финансовых, экономических и экологических, объединение не может оказать на них никакого влияния или найти действенные способы преодоления проблем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока не ради работы по прекращению огня между Ираном и Израилем, а по более серьезной причине.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и политолог Трухачев разбирались, почему досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому.

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    16 июня 2025, 22:22 • Новости дня
    FT узнала способ ЕС обойти любое вето со стороны Венгрии или Словакии

    FT: ЕС собрался запретить новые контракты на поставку российского газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия намерена ограничить возможность подписания новых контрактов на поставку газа из России, а действующие соглашения прекратить поэтапно до 2028 года, чтобы обойти любое возможное вето со стороны Венгрии или Словакии, пишет FT.

    Европейская комиссия (ЕК) планирует запретить всем компаниям в странах ЕС заключать новые контракты на поставку российского газа, используя нормы торгового права, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии и Словакии, пишет Financial Times (FT).

    Согласно представленному ЕК обзору, с которым ознакомилась газета, новые соглашения на российский газ будут запрещены с момента принятия решения, а краткосрочные контракты и поставки трубопроводного и сжиженного газа прекратятся с 2026 года. Договора с долгосрочными обязательствами должны быть расторгнуты к 1 января 2028 года. Для стран без выхода к морю, включая Венгрию и Словакию, предусмотрено исключение: они смогут продолжить выплаты по действующим контрактам до 2027 года, сказано в статье.

    Как отмечает издание, предложения могут быть изменены в процессе обсуждения. В Еврокомиссии подчеркивают, что новый механизм позволит обойти единогласное одобрение, необходимое для санкций, и принять решение большинством голосов.

    Дан Йоргенсен, еврокомиссар по энергетике, заявил, что ЕК хочет учесть потребности в энергоснабжении всех стран и обеспечить доступные цены.

    Венгрия и Словакия выразили обеспокоенность юридическими рисками и возможными штрафами при расторжении контрактов. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Будапешт может прекратить экспорт электроэнергии на Украину, если ограничение российских энергоносителей будет введено.

    По плану Еврокомиссии, страны ЕС, продолжающие получать российский газ, должны будут представить планы диверсификации.

    «По данным аналитического центра Ember, в 2024 году российский газ составлял 14% от общего объема импорта ископаемого топлива в ЕС, что меньше, чем примерно две пятых. Однако по сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 18%, в основном за счет увеличения поставок российского СПГ», – сказано в публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая ЕС заявлял, о намерении ввести запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, распространяя меры как на трубопроводный, так и на сжиженный газ.

    В июне премьер Словакии Роберт Фицо призвал обсуждать новые антироссийские санкции только после урегулирования ожидаемой остановки поставок российского газа в Евросоюз.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил, что инициатива Еврокомиссии об отказе от российских нефти, газа и ядерного топлива нанесет ущерб Венгрии и ЕС. Он заявил о намерении блокировать обсуждаемый в Люксембурге план Еврокомиссии, грозящий ростом коммунальных платежей в Венгрии в несколько раз.

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    17 июня 2025, 00:28 • Новости дня
    На саммите G7 усомнились в способности Зеленского выпросить оружие для ВСУ

    Reuters: Комментарии Трампа заставляют сомневаться в получении Зеленским оружия

    Tекст: Ирма Каплан

    Несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп назвал ошибкой исключение России из G8, он не стал высказывать о восстановлении страны в группе, да и прочие его высказывания вызвали сомнения в том, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет чего-либо добиться на встрече во вторник.

    «Зеленский заявил, что планирует обсудить с Трампом новые закупки оружия для Украины. Европейские официальные лица отметили, что надеются использовать встречу Зеленского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник и саммит НАТО на следующей неделе, чтобы убедить Трампа ужесточить свою позицию», – передает Reuters.

    При этом европейские лидеры продолжают надеяться на то, что им удастся склонить Трампа к ужесточению антироссийских санкций. Тогда как Трамп скептически относится к мерам, которые обходятся дороже тем, кто их назначает, о чем он заметил на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп проведет переговоры с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите G7, который состоится в Канаде. При этом сторонники Киева в «Группе семи» не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде.

    Государства-участники G7 намерены отказаться от совместного коммюнике по итогам канадского саммита из-за разногласий по Украине и уже подготовили ряд отдельных документов по определенным тематикам.

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    15 июня 2025, 22:43 • Новости дня
    Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссии следует отказаться от идеи полного запрета поставок российских энергоносителей, сосредоточив внимание на рисках для энергетики из-за конфликта между Израилем и Ираном, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, Венгрия на встрече министров энергетики стран ЕС в Люксембурге 16 июня официально предложит Еврокомиссии исключить из повестки дня вопрос о полном запрете поставок российских энергоносителей, передает ТАСС.

    Орбан заявил: «Война на Ближнем Востоке создала совершенно новую ситуацию, и мы не хотим расплачиваться за очередную глупость Брюсселя». Он заявил, что нужно «подготовить исследование о последствиях войны на Ближнем Востоке и европейских способах предотвращения угрозы».

    На встрече 16 июня в Люксембурге министры энергетики ЕС обсудят план Еврокомиссии о полном отказе от импорта нефти, газа и ядерного топлива из России к 2027 году. В дискуссии примет участие министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто раскритиковал план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, назвав его инициативой, разработанной в интересах Киева и во вред Евросоюзу. Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может привести к росту мировых цен на нефть до 300 долларов за баррель.

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    17 июня 2025, 09:23 • Новости дня
    Politico: Лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России без США

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России во вторник без президента США Дональда Трампа, который покинул мероприятие досрочно, пишет Politico.

    По данным издания, оставшиеся участники встречи сосредоточили внимание на возможном ужесточении ограничительных мер в отношении России, передает ТАСС.

    Politico отмечает, что Дональд Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых санкций, поскольку считает их слишком затратными. По мнению Трампа, европейские страны должны первыми ввести такие меры.

    Евросоюз и Британия, как пишет издание, выступают за более скоординированный подход к антироссийским санкциям. Трамп также отказался поддержать идею снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности G7 на саммите обсуждать новые антироссийские санкции за то, что усилия американского лидера Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса ни к чему не приводят.

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    17 июня 2025, 01:47 • Новости дня
    Австрийская партия свободы потребовала разъяснений цели визита Зеленского в Вену

    Австрийская партия свободы назвала визит Зеленского уходом от проблем страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Австрийская партия свободы потребовала разъяснений цели визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вену. Там отметили, что австрийский народ никто не спрашивал, желает ли он спонсировать киевский режим и стоять за него горой, сказано в обращении на сайте партии.

    «Потому что Владимир Зеленский был приглашен именно сегодня, не случайно. Они (власти Австрии) хотят, чтобы тема визита была освещена в средствах массовой информации, а не в дебатах о бюджете! Это целенаправленный саботаж парламентской деятельности, совершаемый здесь «светофором неудачников», –  сказано в партийном обращении.

    Глава партии Кристиан Хафенекер отметил, что граждан страны никогда не спрашивали мнения о том, что три млрд евро из их налоговых денег прямо или косвенно будут переведены в Украину.

    «И точно так же их не спрашивали, должен ли Зеленский заниматься здесь политикой сегодня! Нейтралитет является для австрийцев одной из важнейших задач, поэтому его нельзя попирать <...> Австрийцы в большинстве своем поддерживают нейтралитет – и это следует учитывать!» – сказал он.

    Хафенекер отметил, что приглашение Зеленского – это целенаправленное отвлечение внимания от бюджетной катастрофы. На встрече с Зеленским власти не обсуждали тот факт, что австрийские политики и журналисты гибнут из-за украинского конфликта, что взрыв трубопровода «Северный поток», в который было инвестировано около 1 млрд евро денег австрийских налогоплательщиков, нанес удар по энергетической магистрали Европы, что посольство Украины в Вене вербует наемников, сказал он.

    Эти темы не для беседы с Зеленским, отметил партийный лидер, так как, по его словам, власти Австрии пытаются затянуть войну на Украине, чтобы нанести как можно больше ущерба, а затем превратить восстановление в бизнес.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, которые уклоняются от службы и находятся в Австрии.

    До этого сообщалось, что представитель крупнейшей парламентской фракции Австрии назвал визит Зеленского нарушением принципа нейтралитета и угрозой безопасности стране.


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    17 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    Австрия предложила ЕС подготовиться к возобновлению импорта российского газа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Австрии считают необходимым дать Евросоюзу право обсудить возвращение к импорту российского газа после окончания конфликта на Украине.

    Представитель министерства энергетики Австрии заявил Financial Times (FT), что Евросоюзу стоит «сохранить возможность пересмотреть ситуацию по импорту российского газа» после завершения конфликта на Украине. Эта инициатива впервые была высказана государством – членом ЕС кроме Венгрии и Словакии, начиная с 2022 года, передает ТАСС.

    По данным FT, государственный секретарь Министерства энергетики Австрии Элизабет Цехетнер выступила с подобным призывом на встрече с представителями других стран ЕС в Люксембурге. «Брюссель должен сохранить возможность пересмотреть ситуацию», – приводит издание слова представителя ведомства. В публикации отмечается, что ранее подобные предложения открыто поддерживали только Венгрия и Словакия.

    Накануне в Люксембурге Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей, настаивая на длительном обсуждении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая ЕС заявлял, о намерении ввести запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, распространяя меры как на трубопроводный, так и на сжиженный газ.

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    17 июня 2025, 11:20 • Новости дня
    Захарова заявила о признании G7 ущерба от антироссийских санкций

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о признании странами G7 значительных финансовых потерь в результате санкций против России.

    По ее словам, главным итогом заседания «Большой семерки» стало признание многомиллиардного ущерба, который страна понесла из-за антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что участники G7 фактически подтвердили нанесенный санкциями ущерб собственным экономикам. Захарова также иронично охарактеризовала эту ситуацию, назвав ее «самострелом».

    Ранее Politico писала, что лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России во вторник без президента США Дональда Трампа, который покинул мероприятие досрочно.

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности G7 на саммите обсуждать новые антироссийские санкции за то, что усилия Трампа по разрешению украинского кризиса ни к чему не приводят.

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    17 июня 2025, 10:38 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС отказался от встречи с Китаем из-за отсутствия прогресса в торговле

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз решил отменить ключевую экономическую встречу с Китаем, поскольку стороны не смогли достичь существенного продвижения по торговым вопросам, сообщает Bloomberg.

    Европейские чиновники отказались от проведения флагманского экономического диалога высокого уровня с Китаем, сообщает Bloomberg.

    По информации издания, встреча должна была подготовить почву для саммита лидеров Евросоюза и Китая, запланированного на 24-25 июля в Китае.

    Один из источников рассказал, что Китай заинтересован в проведении консультаций, однако ЕС не видит продвижения в переговорах. Министерство коммерции Китая не прокомментировало ситуацию.

    Срыв экономического диалога подчеркивает сложности для председателя КНР Си Цзиньпина, который пытается наладить отношения с Евросоюзом.

    Недавно переговоры относительно европейских пошлин на китайские электромобили, по словам Пекина, продвинулись вперед после встречи министра коммерции Китая Ван Вэнтао и Еврокомиссара Мaроша Шефчовича во Франции. Тем не менее новая волна напряженности возникла из-за китайских ограничений на экспорт редкоземельных металлов, важных для автомобильной промышленности Европы.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 резко высказалась о Пекине. По ее словам, источники самой большой коллективной проблемы для ЕС начинаются со вступления Китая в ВТО в 2001 году. Она отметила, что Китай в значительной степени проявил нежелание следовать правилам международной системы.

    Ранее автоконцерны ЕС приостановили работу без редкоземельных магнитов из Китая.

    Американские и китайские чиновники согласовали план восстановления торговли стратегическими товарами, который должны утвердить президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Глава КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что сотрудничество Китая и Евросоюза существенно влияет на глобальное развитие и способствует благосостоянию народов обеих сторон.

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    16 июня 2025, 11:05 • Новости дня
    Сийярто пообещал заблокировать план ЕС по отказу от энергоресурсов России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении блокировать обсуждаемый в Люксембурге план Еврокомиссии, грозящий ростом коммунальных платежей в Венгрии в несколько раз.

    Сийярто выступил против инициативы Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей. Первый раунд обсуждений этого плана состоится на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Люксембурге. Сийярто отметил, что инициатива была выдвинута председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по настоятельной просьбе Владимира Зеленского в интересах Украины, передает ТАСС.

    Министр обратил внимание, что реализация этого плана приведет к значительному росту расходов граждан Венгрии на коммунальные услуги. «Сегодня в Люксембурге начинается большая битва, поскольку состоится первое обсуждение плана фон дер Ляйен – Зеленского. Они хотят лишить Венгрию дешевых российских источников энергии, и нам придется из-за этого платить за коммунальные услуги в два-три или даже в четыре раза больше, чем раньше», – написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ).

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссии следует отказаться от идеи полного запрета поставок российских энергоносителей, сосредоточив внимание на рисках для энергетики из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто раскритиковал план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, назвав его инициативой, разработанной в интересах Киева и во вред Евросоюзу. Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года.

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