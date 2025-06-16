Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК по отказу от энергоносителей России

Tекст: Дарья Григоренко

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил венгерским журналистам: «Сегодня мы инициировали, чтобы Еврокомиссия не вносила предложение или законодательство об отказе от российских энергоносителей. Так что сегодня мы вместе со Словакией наложили вето на решение совета, в котором совет выражал свое ожидание, что Еврокомиссия добьется серьезного прогресса в плане фон дер Ляйен – Зеленского уже в июне», передает РИА «Новости».

Сийярто подчеркнул, что несмотря на вето, Еврокомиссия продолжит попытки как можно быстрее реализовать этот план, поскольку, по его словам, «Брюссель лег под Киев». Он отметил, что борьба вокруг запрета будет долгой и многократной, ожидаются длительные дискуссии на уровне министров и премьер-министров стран ЕС.

Министр заверил, что Венгрия и Словакия намерены и дальше сопротивляться инициативе Еврокомиссии, готовы обсуждать этот вопрос и бороться против предложенного плана так долго, как это потребуется.

Ранее Сийярто заявил о намерении блокировать обсуждаемый в Люксембурге план Еврокомиссии, грозящий ростом коммунальных платежей в Венгрии в несколько раз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссии следует отказаться от идеи полного запрета поставок российских энергоносителей, сосредоточив внимание на рисках для энергетики из-за конфликта между Израилем и Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто раскритиковал план ЕК по отказу от российских энергоносителей, назвав его инициативой, разработанной в интересах Киева и во вред Евросоюзу.