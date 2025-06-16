Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.0 комментариев
Сийярто пообещал заблокировать план ЕС по отказу от энергоресурсов России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении блокировать обсуждаемый в Люксембурге план Еврокомиссии, грозящий ростом коммунальных платежей в Венгрии в несколько раз.
Сийярто выступил против инициативы Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей. Первый раунд обсуждений этого плана состоится на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Люксембурге. Сийярто отметил, что инициатива была выдвинута председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по настоятельной просьбе Владимира Зеленского в интересах Украины, передает ТАСС.
Министр обратил внимание, что реализация этого плана приведет к значительному росту расходов граждан Венгрии на коммунальные услуги. «Сегодня в Люксембурге начинается большая битва, поскольку состоится первое обсуждение плана фон дер Ляйен – Зеленского. Они хотят лишить Венгрию дешевых российских источников энергии, и нам придется из-за этого платить за коммунальные услуги в два-три или даже в четыре раза больше, чем раньше», – написал Сийярто на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признана экстремистской в РФ).
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссии следует отказаться от идеи полного запрета поставок российских энергоносителей, сосредоточив внимание на рисках для энергетики из-за конфликта между Израилем и Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто раскритиковал план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, назвав его инициативой, разработанной в интересах Киева и во вред Евросоюзу. Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ