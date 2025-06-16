Tекст: Дарья Григоренко

Сийярто выступил против инициативы Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей. Первый раунд обсуждений этого плана состоится на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Люксембурге. Сийярто отметил, что инициатива была выдвинута председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по настоятельной просьбе Владимира Зеленского в интересах Украины, передает ТАСС.

Министр обратил внимание, что реализация этого плана приведет к значительному росту расходов граждан Венгрии на коммунальные услуги. «Сегодня в Люксембурге начинается большая битва, поскольку состоится первое обсуждение плана фон дер Ляйен – Зеленского. Они хотят лишить Венгрию дешевых российских источников энергии, и нам придется из-за этого платить за коммунальные услуги в два-три или даже в четыре раза больше, чем раньше», – написал Сийярто на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признана экстремистской в РФ).

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссии следует отказаться от идеи полного запрета поставок российских энергоносителей, сосредоточив внимание на рисках для энергетики из-за конфликта между Израилем и Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто раскритиковал план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, назвав его инициативой, разработанной в интересах Киева и во вред Евросоюзу. Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года.