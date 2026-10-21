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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    21 октября 2026, 19:43 • Новости дня

    Бывшего главу Нацбанка Венгрии заподозрили в ущербе государству на 1,3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший министр экономики и экс-глава Национального банка Венгрии Дьердь Матолчи взят под стражу по подозрению в финансовых преступлениях и нанесении государству ущерба на сумму более 1,3 млн евро.

    «В рамках продолжающегося расследования дела об экономическом мошенничестве, которое нанесло государству особо крупный финансовый ущерб, Центральная следственная прокуратура допросила в качестве подозреваемых бывшего главу Нацбанка Венгрии Дьердя Матолчи и его сообщников, после чего они были взяты под стражу», – приводит ТАСС заявление венгерской прокуратуры.

    В ведомстве пояснили, что масштабная операция прошла при содействии Национального бюро расследований, Главного управления полиции Будапешта и других силовых структур. В ходе обысков по нескольким адресам следователи изъяли вещественные доказательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду венгерские правоохранительные органы задержали бывшего главу центробанка по подозрению в мошенничестве.

    В мае Европейская комиссия решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии.

    Новый премьер-министр страны сообщил о создании специального управления по расследованию коррупции.

    20 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Венгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз на встрече технических экспертов из 27 стран ЕС, пишут украинские СМИ.

    Встреча технических экспертов из 27 стран ЕС по вопросу согласования процедурного шага для разблокировки двух последних кластеров прошла во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Independent. «Венгрия заблокировала этот шаг», – говорится в материале.

    Источники сообщили, что представители Венгрии не назвали точные причины блокировки, но подчеркнули, что позиция Будапешта по вопросу членства Украины и Молдавии в ЕС осталась неизменной.

    Евросоюз пока открыл переговоры с Украиной по четырем из шести тематических кластеров. Неоткрытыми остаются переговорные блоки по направлениям «Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность» и «Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС.

    В среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

    В начале месяца Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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    20 октября 2026, 03:25 • Новости дня
    Суд взыскал с руководства Большого театра 632 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Гагаринский суд Москвы обязал бывших и действующих руководителей Большого театра выплатить учреждению значительную сумму за незаконное обогащение.

    Решение Гагаринского суда Москвы о взыскании неосновательного обогащения было опубликовано в электронной базе данных суда, передает ТАСС.

    Иск был подан Государственным академическим Большим театром России к группе ответчиков, в числе которых оказались действующий заместитель генерального директора Дмитрий Соломенко, бывший главный инженер Юрий Боев и еще несколько лиц.

    Согласно материалам дела, ответчиков обязали выплатить театру солидарно 632 млн рублей. Причиной взыскания стало предоставление театру складских помещений для хранения реквизита по завышенным ценам, при этом конкурсные процедуры были обойдены.

    Для реализации схемы ответчики создали подконтрольное юридическое лицо, через которое и проводилась сдача складов.

    Нарушения были выявлены в ходе аудиторской проверки, проведенной внутри самого театра.

    Проверка обнаружила, что арендные соглашения заключались на невыгодных для учреждения условиях, что и послужило основанием для судебного разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы в Петербурге пресекли деятельность сообщества, подозреваемого в махинациях с НДС и незаконном обогащении на сумму не менее 270 млн рублей.

    В Ростове суд приговорил трех работников судебно-медицинской экспертизы к реальным срокам за вымогательство денег при выдаче тел умерших.

    В Забайкальском крае следственные органы раскрыли масштабную коррупционную схему с выдачей разрешений на поиск россыпного золота, по которой задержаны должностные лица.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    19 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Мадьяр обвинил Орбана в якобы подготовке госпереворота в Венгрии

    Мадьяр обвинил Орбана в якобы подготовке госпереворота

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил бывшего главу правительства Виктора Орбана в подготовке государственного переворота, за что ему может грозить пожизненное заключение.

    Действующий глава правительства Венгрии Петер Мадьяр сообщил о возможной причастности Виктора Орбана к подготовке госпереворота, так как, по его сведениям, Орбан обсуждал вооруженный мятеж и насильственное изменение конституционного строя.

    «Сегодня Виктор Орбан <...> посмеиваясь, говорил о вооруженном восстании и насильственном изменении конституционного строя. Это одно из тяжелейших преступлений против государства», – передает РИА «Новости» слова Мадьяра в соцсети.

    Он также сослался на статьи Уголовного кодекса Венгрии, предусматривающие наказание за попытку свержения конституционного строя. За подобные действия предусмотрен тюремный срок от 5 до 20 лет, а в некоторых случаях – вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Орбан объявил о возвращении в политическую борьбу, намереваясь противостоять новому кабинету министров под руководством Мадьяра. Партия Орбана обвинила правительство Мадьяра в коррупции. В июле правоохранители провели внезапные обыски в штаб-квартире партии Виктора Орбана.


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    19 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Венгрия решила ввести самые низкие в ЕС налоги для наименее обеспеченных граждан

    Мадьяр: Венгрия вводит самые низкие в ЕС налоги для менее обеспеченных граждан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что с 1 января 2027 года правительство снизит подоходный налог для наименее обеспеченных граждан до 9% и повысит минимальную пенсию в четыре раза.

    С 1 января 2027 года подоходный налог для граждан с ежемесячным доходом менее 680 тыс. форинтов (1870 евро) будет снижен. В настоящее время в стране действует плоская шкала налогообложения по ставке 15%, передает ТАСС.

    «Начиная с 2027 года мы снизим подоходный налог до однозначного числа, до 9%, для тех, кто получает наименьшую заработную плату», – заявил Мадьяр, представляя проект бюджета в парламенте.

    По его словам, мера затронет 2,5 млн венгров, а положение большинства семей существенно улучшится за счет сохранения льгот и удвоения семейного пособия. Глава правительства добавил, что размер минимальной пенсии увеличится с 28,5 тыс. до 120 тыс. форинтов, при этом выплаты 13-й и 14-й пенсий сохранятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мадьяр обвинил Орбана в подготовке государственного переворота.

    В прошлом месяце новое правительство Венгрии подготовилось к отказу от поставок российского газа.

    Орбан объявил о возвращении к политической борьбе против кабинета Мадьяра.

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    20 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Суд Петербурга изъял имущество разыскиваемого экс-полицейского на 227 млн рублей

    Суд Петербурга изъял 170 млн рублей и недвижимость у бывшего полицейского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Петроградский суд Петербурга обратил в доход государства более 170 млн рублей, недвижимость и автомобили разыскиваемого бывшего главы управления собственной безопасности регионального главка МВД Алексея Васильева.

    Имущество было приобретено на неподтвержденные доходы, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. «Суд выяснил, что совокупный доход Алексея Васильева и его супруги Олеси Васильевой с 2010 по 2023 год составил 38 603 881 рубль 92 коп., тогда как в указанный период приобретены 23 объекта недвижимости и шесть транспортных средств общей стоимостью не менее 227 198 376 рублей 62 коп.», – рассказали в пресс-службе.

    Имущество оформлялось на родственников и иных лиц, доходы которых не позволяли его приобрести, однако фактически им пользовалась семья Васильевых. Среди изъятого – квартира и машино-место на Петровском проспекте в Петербурге, доли в здании в Сестрорецке, земельные участки и здания в Ленинградской и Московской областях, недвижимость в Москве и Сочи, а также два автомобиля Audi и один Mercedes. Кроме того, государству переданы 171,5 млн рублей, полученные от продажи остального имущества.

    Васильев служил в органах внутренних дел с 2003 по 2023 год, занимая должность начальника управления собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области с мая 2019 года. В марте 2025 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении против него дела о взяточничестве, после чего фигуранта объявили в розыск. По версии следствия, бывший полицейский участвовал в организации нелегального пребывания мигрантов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент поручил МВД жестко бороться с коррупцией.

    В 2025 году суд признал бывшего начальника службы безопасности МВД Кубани виновным в коррупции.

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    19 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала взыскать с экс-главы Ростова-на-Дону 1,6 млрд рублей

    Генпрокуратура подала иск об изъятии 1,6 млрд рублей у экс-главы Ростова-на-Дону

    Tекст: Вера Басилая

    Генпрокуратура подала в Советский районный суд Ростова-на-Дону иск с требованием обратить в доход государства имущество бывшего главы администрации города Алексея Логвиненко и его окружения на сумму около 1,6 млрд рублей.

    Генпрокуратура требует обратить в доход государства коррупционные доходы бывшего главы города, которые составили почти 1,6 млрд рублей. Иск подан к Логвиненко, членам его семьи, родственникам и знакомым, передает ТАСС.

    Ранее бывшего чиновника арестовали по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, преступление связано с незаконным привлечением двух коммерческих кредитов в 2020 году, сумма ущерба превысила 47 млн рублей. Позже следователи по материалам ФСБ возбудили в его отношении еще одно дело о получении взятки в особо крупном размере.

    В отношении других сотрудников администрации завели дело о посредничестве во взяточничестве, а представителя группы коммерческих организаций заподозрили в даче взятки. Логвиненко занимал пост главы администрации Ростова-на-Дону с 2019 года и ушел в отставку по собственному желанию.

    Ранее сообщалось, что возбуждено второе уголовное дело в отношении находящегося в розыске бывшего заместителя губернатора Ростовской области, экс-министра транспорта Владимира Окунева, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

    В прошлом году Следственный комитет сообщил о планах бывшего главы администрации Ростова-на-Дону вылететь в Дубай. Суд арестовал его в рамках уголовного дела.

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    20 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Бывший начальник подразделения РЖД получил 11 лет колонии за взятку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд вынес приговор бывшему начальнику одного из подразделений РЖД, назначив ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток на 5 млн рублей.

    Суд в Москве признал бывшего начальника подразделения ОАО «РЖД» и взяткодателя виновными в совершении преступлений по статьям о получении и даче взяток, передает ТАСС со ссылкой на столичное управление Следственного комитета.

    «Собранные следственными органами ГСУ СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника одного из подразделений ОАО «РЖД» и взяткодателя», – сообщили в ведомстве.

    По данным следствия, в 2023–2024 годах бывший руководитель неоднократно получал через посредника незаконное вознаграждение на общую сумму 5 млн рублей за согласование дополнительных планов перевозки грузов. Преступление выявили следователи СК совместно с оперативниками ФСБ.

    Взяткодатель осужден на пять с половиной лет колонии строгого режима. Посредник, заключивший досудебное соглашение, ранее получил четыре года колонии строгого режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ФСБ раскрыла схему получения «откатов» при закупках в структуре РЖД.

    В марте топ-менеджера РЖД поймали на взятке в 12 млн рублей.

    В прошлом году суд вынес приговор топ-менеджеру филиала РЖД за злоупотребления.

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    19 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Бывший замминистра транспорта Запорожской области получил восемь лет за взятку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший заместитель министра транспорта Запорожской области Юрий Беляев приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

    Мелитопольский межрайонный суд признал Юрия Беляева виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, пишет ТАСС со ссылкой на Запорожский областной суд.

    Помимо тюремного срока, бывшему чиновнику назначен штраф в размере 19 млн рублей. Также он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на семь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы завели дело о взятке против заместителя главы администрации Таганрога.

    В мае столичный суд арестовал директора департамента Минтранса по аналогичному обвинению.

    В апреле суд заключил под стражу главу Токсовского городского поселения в Ленинградской области по делу о взяточничестве.

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    19 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Венгерского депутата решили исключить из экокомитета за фото с убитым львом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутата парламента Венгрии от правящей партии «Тиса» Тибора Каприньяка исключат из состава комитета по охране окружающей среды за фотографии с убитым во время сафари львом.

    Парламентская фракция «Тисы» сочла поведение коллеги этически неприемлемым. Лидер фракции Андреа Буйдошо сообщила, что решение было принято по рекомендации комитета по этике, пишет ТАСС.

    «Решение об этом принято по рекомендации комитета по этике», – сказала Буйдошо. Вопрос о том, в каком комитете будет работать Каприньяк в будущем, решится позже.

    Каприньяка временно отстранили от работы 12 октября после публикации в соцсетях фотографий с сафари в Африке. На одном из снимков депутат стоял с винтовкой над мертвым львом. Эти кадры вызвали возмущение у пользователей.

    По образованию Каприньяк инженер лесного хозяйства и охотовед, он работал в сфере ухода и защиты государственных лесов. О его увлечении охотой было известно еще до парламентских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Тиса» получила 141 место по итогам выборов в Венгрии весной.

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    21 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Глава Нацбанка Украины написал заявление об отставке после обысков

    Глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный написал заявление об отставке по собственному желанию на фоне проведения обысков сотрудниками антикоррупционных ведомств.

    Руководитель финансового регулятора объяснил увольнение состоянием здоровья, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание Delo.ua. Ранее стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят проверки в Нацбанке и по связанным с руководителем адресам.

    Во время следственных действий силовики изъяли у Пышного два мобильных телефона. В отношении него на Украине уже завели уголовное дело по подозрению в даче ложных показаний парламентской следственной комиссии.

    Расследование касается отмывания средств через Sense Bank, к которому, по версии следствия, причастны украинские депутаты и чиновники. На фоне этого скандала в Верховной раде потребовали отставки Пышного, обвинив его в том, что он не мог не знать о незаконных схемах.

    Политическое положение главы Нацбанка связывали с покровительством бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. После увольнения последнего в финансовом секторе страны ожидали скорой отставки Пышного из-за накопившихся к нему претензий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудники антикоррупционного бюро Украины пришли к главе Нацбанка.

    Финансовый регулятор подтвердил проведение следственных действий.

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    21 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Венгерская MOL опровергла сообщения о подписании договора по покупке NIS

    Венгерская MOL опровергла покупку сербской NIS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгерская нефтегазовая компания MOL не подтвердила заявления о подписании договора по приобретению контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), заявив об отсутствии изменений в сделке.

    Компания MOL опровергла подписание соглашения о покупке контрольного пакета акций российско-сербской компании NIS, находящейся под санкциями США, передает РИА «Новости».

    «В рамках продолжающейся сделки по NIS не произошло никаких изменений, о которых MOL было бы необходимо информировать рынки капитала. В случае появления новых значимых обстоятельств MOL незамедлительно предоставит соответствующую информацию в соответствии с действующим законодательством», – говорится в заявлении компании на Будапештской бирже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS.

    В начале месяца США разрешили компании продолжить переговоры о покупке.

    Летом президент Сербии Александр Вучич заявил о скорой продаже российской доли.

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    21 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Росатом опроверг расторжение контракта по АЭС «Пакш-2» в Венгрии

    Росатом не получил от Венгрии уведомлений о разрыве контракта по АЭС «Пакш-2»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская госкорпорация «Росатом» не получала от венгерской стороны официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт по строительству атомной электростанции «Пакш-2».

    «Мы не получали от заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт», – передает РИА «Новости» заявление госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил о продолжении строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии. В прошлом месяце он выразил готовность к диалогу с венгерскими властями по этому проекту.

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    21 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS

    Венгерская MOL подписала договор о выкупе доли России в сербской NIS

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский концерн MOL подписал соглашение о выкупе российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), заявил исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали.

    Мали заявил, что венгерский концерн MOL заключил договор о приобретении российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает ТАСС.

    «На государственном уровне мы также заключили акционерное соглашение с венгерской стороной. Осталось лишь получить необходимые одобрения от соответствующих антимонопольных органов», – заявил Мали.

    Белград также подписал с венгерскими партнерами письменное соглашение, согласно которому доля Сербии в предприятии увеличится с 30% до 35%. Мали выразил надежду на очень быстрое завершение формальных процедур по закрытию сделки.

    По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.

    Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минфин США продлил операционную лицензию российско-сербской нефтяной компании.

    Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.

    Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.

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    21 октября 2026, 12:21 • Новости дня
    Бывшего главу центробанка Венгрии задержали по подозрению в мошенничестве

    Премьер Венгрии Мадьяр сообщил о задержании экс-главы Нацбанка Матолчи

    Tекст: Мария Иванова

    Центральная следственная прокуратура Венгрии задержала бывшего председателя Национального банка Дьердя Матолчи по подозрению в мошенничестве, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр.

    Венгерские правоохранительные органы задержали экс-главу Национального банка по делу о финансовых махинациях. «Центральная следственная прокуратура задержала бывшего председателя Национального банка Венгрии и бывшего министра Виктора Орбана Дьердя Матолчи», – написал Мадьяр. Об этом передает РИА «Новости».

    Бывшего руководителя регулятора подозревают в мошенничестве, повлекшем крупный финансовый ущерб, а также в использовании поддельных документов, пишет Telex.

    В сентябре Нацбанк Венгрии подал заявление в правоохранительные органы о злоупотреблении должностными полномочиями. Поводом стало обесценивание пяти объектов недвижимости, принадлежащих банку, при прошлом руководстве.

    Дьердь Матолчи занимал пост министра национальной экономики с 2000 по 2002 год и с 2010 по 2013 год. Затем он возглавлял Национальный банк Венгрии до 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Еврокомиссия решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии.

    В начале мая новый венгерский премьер сообщил о создании управления по расследованию коррупции.

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    21 октября 2026, 20:43 • Новости дня
    Суд вернул в СИЗО обвиняемого в хищении служебного топлива генерала МВД Малькова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-майору внутренней службы Сергею Малькову, обвиняемому в хищении служебного моторного топлива.

    «Суд удовлетворил ходатайство следователей МВД о том, чтобы Малькова вернули в СИЗО. Он взят под стражу в зале суда», – сказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду следствие попросило отправить Малькова в СИЗО.

    В прошлом месяце на подозреваемого в хищении топлива генерала завели новые дела. Обвиняемый обжаловал арест.

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    Президент Франции ликует, ведь ему удалось сторговаться с ближневосточными странами, чтобы их дизель пришел именно в Париж, а не туда, куда он приходил раньше. Сейчас каждый руководитель европейской страны сам за себя, как во время пандемии и дефицита перчаток, масок и вакцин. Социальное недовольство уже бурлит. На таком ажиотаже цены на дизель в мире могут еще больше вырасти. Подробности

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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Лукашенко отомстил Латвии не только шпротами

    Белоруссия запретила ввоз широкой номенклатуры товаров из Латвии, включая знаменитые шпроты. Это месть, которая подана холодной: Минск не раз игнорировал санкции со стороны Риги или отвечал асимметрично, почти дружественными жестами. Что же стало последней каплей, переполнившей чашу белорусского терпения? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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