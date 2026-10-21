Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Бывшего главу Нацбанка Венгрии заподозрили в ущербе государству на 1,3 млн евро
Бывший министр экономики и экс-глава Национального банка Венгрии Дьердь Матолчи взят под стражу по подозрению в финансовых преступлениях и нанесении государству ущерба на сумму более 1,3 млн евро.
«В рамках продолжающегося расследования дела об экономическом мошенничестве, которое нанесло государству особо крупный финансовый ущерб, Центральная следственная прокуратура допросила в качестве подозреваемых бывшего главу Нацбанка Венгрии Дьердя Матолчи и его сообщников, после чего они были взяты под стражу», – приводит ТАСС заявление венгерской прокуратуры.
В ведомстве пояснили, что масштабная операция прошла при содействии Национального бюро расследований, Главного управления полиции Будапешта и других силовых структур. В ходе обысков по нескольким адресам следователи изъяли вещественные доказательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду венгерские правоохранительные органы задержали бывшего главу центробанка по подозрению в мошенничестве.
В мае Европейская комиссия решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии.
Новый премьер-министр страны сообщил о создании специального управления по расследованию коррупции.