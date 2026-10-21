Бывшего главу центробанка Венгрии задержали по подозрению в мошенничестве

Премьер Венгрии Мадьяр сообщил о задержании экс-главы Нацбанка Матолчи

Tекст: Мария Иванова

Венгерские правоохранительные органы задержали экс-главу Национального банка по делу о финансовых махинациях. «Центральная следственная прокуратура задержала бывшего председателя Национального банка Венгрии и бывшего министра Виктора Орбана Дьердя Матолчи», – написал Мадьяр. Об этом передает РИА «Новости».

Бывшего руководителя регулятора подозревают в мошенничестве, повлекшем крупный финансовый ущерб, а также в использовании поддельных документов, пишет Telex.

В сентябре Нацбанк Венгрии подал заявление в правоохранительные органы о злоупотреблении должностными полномочиями. Поводом стало обесценивание пяти объектов недвижимости, принадлежащих банку, при прошлом руководстве.

Дьердь Матолчи занимал пост министра национальной экономики с 2000 по 2002 год и с 2010 по 2013 год. Затем он возглавлял Национальный банк Венгрии до 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Еврокомиссия решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии.

В начале мая новый венгерский премьер сообщил о создании управления по расследованию коррупции.