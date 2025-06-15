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    Группу российских ученых вывезли из Ирана
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Западная культура ищет способы говорить о России

    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и в некотором смысле эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    26 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    45 комментариев
    15 июня 2025, 22:43 • Новости дня

    Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссии следует отказаться от идеи полного запрета поставок российских энергоносителей, сосредоточив внимание на рисках для энергетики из-за конфликта между Израилем и Ираном, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, Венгрия на встрече министров энергетики стран ЕС в Люксембурге 16 июня официально предложит Еврокомиссии исключить из повестки дня вопрос о полном запрете поставок российских энергоносителей, передает ТАСС.

    Орбан заявил: «Война на Ближнем Востоке создала совершенно новую ситуацию, и мы не хотим расплачиваться за очередную глупость Брюсселя». Он заявил, что нужно «подготовить исследование о последствиях войны на Ближнем Востоке и европейских способах предотвращения угрозы».

    На встрече 16 июня в Люксембурге министры энергетики ЕС обсудят план Еврокомиссии о полном отказе от импорта нефти, газа и ядерного топлива из России к 2027 году. В дискуссии примет участие министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто раскритиковал план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, назвав его инициативой, разработанной в интересах Киева и во вред Евросоюзу. Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может привести к росту мировых цен на нефть до 300 долларов за баррель.

    15 июня 2025, 07:57 • Новости дня
    Иран нанес удар по институту Вейцмана в Израиле
    Иран нанес удар по институту Вейцмана в Израиле
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Научно-исследовательский институт имени Вейцмана в израильском Реховоте получил повреждения в результате иранского удара, сообщило агентство Fars.

    Газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что институт получил повреждения в результате иранского удара по Израилю в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости».

    Fars заявило, что на опубликованном видео «показано попадание иранской ракеты в институт Вейцмана». Fars предположило, что «этот удар является ответом на убийство Израилем иранских ученых-ядерщиков».

    НИИ имени Вейцмана является одним из важнейших научных центров Израиля.

    Times of Israel со ссылкой на спасателей сообщала, что число пострадавших в израильских городах Бат-Ям и Реховот близ Тель-Авива в результате ночной атаки Ирана превысило 130 человек. Позднее портал Ynet со ссылкой на службу скорой помощи Израиля заявил, что число жертв в городе Бат-Ям выросло до четырех человек, среди погибших есть двое детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по наземным ядерным, военным и другим стратегическим объектам Ирана. В результате атак погибли не менее шести физиков-атомщиков, связанных с ядерной программой по обогащению урана.

    Комментарии (14)
    15 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю

    Иран выразил готовность остановить удары по Израилю при прекращении агрессии

    Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля, если прекратится агрессия в адрес Тегерана.

    Аракчи на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране отметил: «Наша защита полностью легитимна и осуществляется с позиции силы. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответные действия». Министр подчеркнул, что действия Ирана являются самообороной, и в случае прекращения нападений с израильской стороны ответные удары будут остановлены, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Иран ждет от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру. По словам министра, Вашингтон должен заявить четкую позицию по этому вопросу. Аракчи заявил, что Иран получил от США через различные каналы заверения, что американская сторона не участвовала и не будет участвовать в ударах Израиля, однако в Тегеране этим заявлениям не верят. Министр также отметил, что Израиль не заинтересован в соглашении по ядерной программе Ирана, пишет РИА «Новости».

    Аракчи добавил, что Тегеран рассчитывал предложить США варианты договоренностей на переговорах в Омане, которые были отменены. Он пояснил, что Иран планировал предоставить свои предложения на шестом раунде консультаций, что могло привести к заключению сделки по ядерному вопросу.

    Ранее Аракчи обвинил Израиль в переходе красной линии, связанной с международным правом, после атаки на иранские ядерные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские чиновники считают, что конфликт с Ираном может быть завершен за несколько дней. В субботу ночью военно-воздушные силы Израиля провели масштабную серию разведывательных ударов по целям в Тегеране.

    Комментарии (17)
    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    Комментарии (2)
    15 июня 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперты: Возможный отказ Ирана от ЯО – манипуляция, а не капитуляция
    Эксперты: Возможный отказ Ирана от ЯО – манипуляция, а не капитуляция
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление МИД Ирана о том, что страна готова отказаться от ядерного оружия, может оказаться манипуляцией и уловкой, так как Тегеран всегда заявлял о мирном характере ядерной программы.

    Политолог-международник Алексей Наумов в своем Telegram-канале отметил, что заявление Ирана о якобы готовности отказаться от ядерного оружия означает не капитуляцию, а является элементом политической манипуляции. Он напомнил, что официально Тегеран никогда не декларировал создание атомной бомбы как свою цель, однако неизменно настаивал на праве обогащать уран и производить ядерное топливо.

    Наумов отметил, что администрация президента Дональда Трампа и США в целом были не против позволить Ирану производить ядерное топливо. Однако против выступал Израиль, и под давлением израильского лобби Вашингтон занял более жесткую позицию, которая в итоге привела к усилению напряженности и втягиванию США в противостояние на Ближнем Востоке.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале также подчеркнул, что Иран никогда не заявлял о стремлении к созданию атомной бомбы, а вся ядерная программа страны официально носит мирный характер.

    Коц отметил, что заявление иранского министра не является капитуляцией, а отражает дипломатическую тактику. Он добавил, что воинственная риторика и метафорические высказывания на Ближнем Востоке часто не отражают реальную политику, а готовность к прекращению огня может стать инструментом США для того, чтобы избежать втягивания в конфликт с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение, исключающее появление ядерного оружия, при условии сохранения права на мирный атом.

    Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи призвал к выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Комментарии (14)
    15 июня 2025, 13:52 • Новости дня
    Эксперт: Израиль и Иран демонстрируют удивительную живучесть своих систем
    Эксперт: Израиль и Иран демонстрируют удивительную живучесть своих систем
    @ Oded Balilty/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несмотря на масштабные потери в руководстве, Иран продолжил наносить удары по Израилю и сохранил работоспособность системы, отметил политолог Алексей Наумов.

    Израиль за три дня сообщил о ликвидации более 20 высокопоставленных иранских командиров, среди которых начальник генштаба Мохаммад Багери, глава КСИР Хоссейн Салами и руководитель ракетных войск Амир-Али Хаджизаде. В результате ударов были также уничтожены девять ведущих иранских ядерных ученых, отметил Наумов в своем Telegram-канале.

    Ответные действия Ирана заключались в запуске более 200 ракет и беспилотников, которые нанесли десятки прямых попаданий по территории Израиля, что привело к гибели от 10 до 13 человек. При этом эксперт отметил, что потери среди руководства КСИР не приводят к параличу управления благодаря глубокой кадровой резервной системе и культу мученичества, превращающему гибель командиров в инструмент мобилизации.

    В Израиле, по словам Наумова, вертикаль управления короче, и потери среди высших офицеров пока минимальны. Но каждый ракетный удар отражается на экономике и социальной стабильности: растут цены, страховые выплаты и напряженность в обществе.

    Эксперт подчеркивает, что в условиях войны важнее способность общества восстанавливать кадровые потери, поддерживать экономику и сохранять политическое единство, чем подсчет ликвидированных командиров. Ни одна из сторон пока не потеряла способности к сопротивлению и управлению, и говорить о переломе в конфликте преждевременно.

    По его словам, «Израиль ударил больно и громко, но не отключил способность Тегерана нажимать «пуск», а Иран, «потеряв элиту, все еще запускает сотни ракет и держит вертикаль, не сваливаясь в хаос».

    «Так что счет убитых генералов – громкая, но поверхностная метрика. Куда важнее, может ли общество: быстро закрыть кадровую брешь; продолжать жить и платить налоги; сохранять политическое единение и управляемость, когда траур переходит в рутину. Решающим станет не число крестов на погонах, а то, чья домашняя публика первая устанет платить цену войны – деньгами, страхом и временем», – пояснил аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при прекращении агрессии в адрес Тегерана.

    Также Арагчи обвинил Израиль в переходе красной линии международного права после атаки на иранские ядерные объекты.

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    15 июня 2025, 02:57 • Новости дня
    Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
    Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
    @ Channel 4 News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские силы ПВО работают в Тель-Авиве, отражая новую ракетную атаку Ирана, сообщают информационные агентства.

    «Новая волна иранских ракет направилась в сторону Израиля», – приводит РИА «Новости» текст сообщения IRNA.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в связи с обнаружением ракет, запущенных из Ирана, в некоторых районах Израиля звучат сирены воздушной тревоги, передает ТАСС.

    ПВО активно работает в Тель-Авиве, слышны взрывы. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически над всем центром Израиля.

    Напомним, ранее иранские ракеты упали в Хайфе и в Нижней Галилее. В свою очередь, израильские ВВС атаковали Тегеран.

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    15 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве
    FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве
    @ Andre M. Chang/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Здание, где размещался офис Boeing, получило серьезные разрушения в результате массированного удара по Киеву.

    Помещение, используемое компанией Boeing в Киеве, серьезно пострадало при крупномасштабном российском авиаударе, передает Financial Times. Шесть осведомленных источников и опубликованные фотографии подтверждают, что строение подверглось серьезному разрушению.

    Как заявляют два сотрудника Boeing, три украинских чиновника и руководитель Американской торговой палаты на Украине, здание оказалось одной из целей ночного удара России в воскресенье. Ранее в этом здании располагался визовый центр Великобритании.

    Служба по чрезвычайным ситуациям Украины распространила изображения, на которых видны повреждения и ликвидация возгорания внутри объекта, эти материалы были проверены Financial Times. Boeing остается одним из крупнейших американских предприятий, действующих на Украине, в основном занимаясь инжинирингом и технической поддержкой.

    Компания поддерживает сотрудничество с украинским производителем «Антонов», который связывают с выпуском тяжелых транспортных и военных самолетов. Ранее в этом году руководство Boeing встречалось с представителями «Антонова» и министром обороны Украины для обсуждения совместных проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июня в Киеве после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма.

    Позже стало известно, что один из объектов инфраструктуры в Киевской области получил повреждения.

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    15 июня 2025, 16:34 • Новости дня
    Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон
    Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ответного удара иранские ракеты достигли сразу трех городов Израиля – Хайфы, Тель-Авива и Ашкелона.

    Иран осуществил ракетные удары по израильским городам, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

    В эфире было зачитано сообщение: «Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон».

    Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.

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    15 июня 2025, 19:41 • Новости дня
    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи

    Reuters: Трамп заблокировал план Израиля по убийству Хаменеи

    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи
    @ Пресс-служба Белого дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пишет Reuters.

    Агентство ссылается на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. В материале отмечается, что решение Трампа было принято недавно, передает РИА «Новости».

    В публикации приводится комментарий: «Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи».

    Один из источников уточнил, что вопрос о преследовании всего политического руководства Ирана в настоящий момент не рассматривается.

    Ранее Трамп подчеркнул, что мир между Ираном и Израилем возможен и указал на важность переговоров на фоне текущей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Также Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

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    15 июня 2025, 08:15 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударах гиперзвуковыми ракетами по Израилю

    Хуситы в координации с Ираном нанесли удары гиперзвуковыми ракетами по Израилю

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В течение суток хуситы нанесли несколько ударов гиперзвуковыми ракетами по целям в районе Тель-Авива, координируя действия с Ираном.

    Военный представитель движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа заявил о проведении нескольких ракетных ударов по стратегическим целям в районе Яффо за последние сутки. По его словам, удары были нанесены гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Палестина-2» и скоординированы с действиями иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции, сообщает РИА «Новости».

    Сариа подчеркнул, что цели операции были достигнуты. Он отметил, что такие удары проводились несколько раз в течение суток, что стало возможным благодаря тесному взаимодействию с иранской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предпринял попытку устранить главного военного командира йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы).

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил хуситам морской и воздушной блокадой в случае продолжения обстрелов территории страны.

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    15 июня 2025, 11:59 • Новости дня
    Фицо потребовал отложить новые санкции против России в ЕС

    Фицо призвал решить газовый вопрос до обсуждения антироссийских санкций

    Фицо потребовал отложить новые санкции против России в ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер Словакии Роберт Фицо призвал обсуждать новые антироссийские санкции только после урегулирования ожидаемой остановки поставок российского газа в Евросоюз.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости отложить обсуждение новых антироссийских санкций в Евросоюзе до решения проблемы возможной остановки поставок российского газа, передает ТАСС.

    Он отметил, что поручил министру иностранных дел Словакии обратиться к коллегам в ЕС с просьбой не обсуждать санкции в предстоящую среду, пока не будет найдено решение по газу.

    Фицо предупредил, что прекращение поставок российского газа может привести к ущербу для Словакии на сумму около 1 млрд евро, поскольку стране придется закупать газ по более высоким ценам. Кроме того, Словакии может грозить штраф в размере 20 млрд евро по решению международного арбитража, если «Газпром» взыщет компенсацию за нарушение контрактов.

    Он также подчеркнул, что настаивает на сохранении поставок в страну российской нефти и ядерного топлива, назвав предложения о прекращении импорта этих ресурсов абсолютно неприемлемыми.

    Премьер Словакии жестко раскритиковал позицию Евросоюза по Украине и санкциям против России, отметив, что ЕС поддерживает войну на Украине и проявляет двойные стандарты в отношении конфликтов в других регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года.

    Франция и Бельгия отказались поддерживать проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году.

    Российский экспорт сжиженного природного газа в страны Евросоюза за первые пять месяцев 2025 года сократился на 2,4%.

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    15 июня 2025, 07:21 • Новости дня
    Ирак не исключил роста цен на нефть до 300 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Эскалация конфликта Ирана и Израиля может привести к резкому скачку мировых цен на нефть – до 300 долларов за баррель, заявил министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн.

    «Продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива может привести к серьезным экономическим потрясениям», – заявил Хусейн в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

    Хусейн подчеркнул, что в случае «начала военных операций» возможен рост цен на нефть до 200-300 долларов за баррель. Министр отметил, что такие события могут вызвать рост инфляции в европейских странах и осложнить процесс экспорта нефти для стран-производителей, в том числе и для Ирака, передает ТАСС со ссылкой на INA.

    Он также пояснил, что закрытие Ормузского пролива приведет к потере примерно 5 млн баррелей нефти в сутки из Персидского залива и Ирака на мировом нефтяном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана рассматривают возможность закрытия Ормузского пролива из-за ударов Израиля. Израильские военные атаковали нефтехранилище и хранилище топлива в Тегеране. Иранские силы нанесли ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.

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    15 июня 2025, 05:45 • Новости дня
    В Израиле предсказали завершение конфликта с Ираном за несколько дней

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские чиновники считают, что конфликт с Ираном может быть завершен за несколько дней, заявил американский журналист Трей Йингст со ссылкой на высокопоставленного сотрудника израильской разведки.

    «Я думаю, что мы можем закончить его за несколько дней... Хорошо, что на нашей стороне США», – приводит Йингст в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) слова сотрудника разведки.

    Как заявил корреспондент Fox News, следующие несколько дней «будут напряженными» – ожидаются новые ракетные обстрелы со стороны Ирана и израильские удары по различным объектам в Иране.

    В ночь на пятницу Израиль начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана. Иран запускает ракеты по Израилю.

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    15 июня 2025, 10:50 • Новости дня
    В Иране призвали к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия

    Депутат парламента Ирана Резаи призвал выйти из ДНЯО

    В Иране призвали к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия
    @ Sha Dati/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи призвал к выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    По словам депутата, наступил подходящий момент для выхода страны из ДНЯО. Резаи заявил: «Сейчас лучшее время, чтобы выйти из ДНЯО. Мы договаривались, что ДНЯО будет обеспечивать нашу безопасность, а не становиться причиной ее отсутствия», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение, исключающее появление ядерного оружия, при условии сохранения права на мирный атом. Кроме того, Аракчи обвинил Израиль в переходе красной линии после атаки на иранские ядерные объекты.

    Глава МИД Ирана также заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии против Тегерана.

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    15 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Из зоны ирано-израильского конфликта эвакуированы 14 российских ученых

    Tекст: Ольга Иванова

    После начала боевых действий на Ближнем Востоке группа из 14 российских ученых, участвовавших в конференции по БРИКС, успешно покинула зону конфликта через Азербайджан.

    Операция по эвакуации группы из 14 российских ученых, находившихся в районе обострения ирано-израильского конфликта, была успешно проведена, передает РИА «Новости». Все участники делегации были задействованы в российско-иранской конференции, посвященной развитию сотрудничества в рамках БРИКС.

    В их числе были замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева. После начала боевых действий ученые были оперативно доставлены в здание российского посольства.

    Сегодня делегация выехала из посольства в сторону границы с Азербайджаном. Министерство науки России сообщило, что группа уже успешно покинула зону конфликта и ее безопасности ничего не угрожает.

    Ранее в Москву вернулась часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом», которая работала в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемки сериала проходили в Иране. После начала ударов Израиля по Ирану 90 человек, входящих в съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан. Сообщалось, что съемочная группа не пострадала, режиссер Федор Бондарчук и другие успешно пересекли иранско-азербайджанскую границу. Также в списке эвакуируемых есть несколько артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского.


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    15 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    WSJ: «Моссад» тайно провозил в Иран детали БПЛА для вывода из строя ПВО

    WSJ сообщила о тайных поставках деталей БПЛА «Моссадом» в Иран

    WSJ: «Моссад» тайно провозил в Иран детали БПЛА для вывода из строя ПВО
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники «Моссад» доставляли элементы беспилотников в Иран, маскируя их в багаже и контейнерах, что помогло нейтрализовать системы ПВО и пусковые установки.

    Агенты израильской разведки «Моссад» на протяжении нескольких месяцев тайно провозили в Иран детали для сборки дронов, передает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Сообщается, что детали скрывали в чемоданах, грузовиках и контейнерах, используя коммерческие каналы и ничего не подозревающих деловых партнеров. Операция планировалась несколько лет, когда у «Моссада» появилась информация о местах хранения иранских ракет, готовых к запуску.

    Агенты собирали беспилотники непосредственно в Иране и распределяли их между группировками, участвующими в операции. В результате им удалось вывести из строя иранские системы ПВО и ракетные пусковые установки до запуска. The Wall Street Journal отмечает, что это объясняет ограниченный ответ Ирана на атаки Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране задержали автомобили, перевозившие израильские беспилотные летательные аппараты.

    Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране. Вооруженные силы Ирана сбили несколько израильских беспилотников.

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    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель

    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

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    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

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    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

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    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

    Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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