Сийярто: План по отказу от энергоресурсов из России нанесет ущерб всей Европе

Tекст: Дарья Григоренко

Сийярто в воскресной программе радиостанции Kossuth раскритиковал план Еврокомиссии по поэтапному отказу от российских энергоносителей, разработанный под давлением Киева. Он заявил, что инициатива главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен была предложена исключительно для поддержки требований Владимира Зеленского и навредит интересам всего Евросоюза, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что план предусматривает полный отказ от нефти, газа и ядерного топлива из России к концу 2027 года, что приведет к серьезным вызовам для энергоснабжения Венгрии и Словакии и может разрушить экономику Центральной Европы. «План фон дер Ляйен – Зеленского создает чрезвычайно серьезные вызовы и угрозы для энергоснабжения как Венгрии, так и Словакии», – заявил Сийярто.

Он отметил, что последствия реализации плана станут очередным ударом по экономике Евросоюза, а также приведут к резкому росту цен на энергоносители и соответственно коммунальных платежей. Сийярто добавил, что Еврокомиссия пытается добиться одобрения своей инициативы простым большинством голосов, несмотря на то что вопрос носит политический санкционный характер и требует единогласия стран ЕС. Такие действия он назвал грубым нарушением европейских правил.

Власти Венгрии при поддержке Словакии намерены заблокировать принятие плана. Дискуссия по этому вопросу пройдет 16 июня на встрече министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, где Сийярто подтвердил свое участие и оппозицию инициативе Еврокомиссии.

Ранее Сийярто заявил, что европейские страны должны строить газопроводы, а не закрывать их, как поступила Украина.

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах заблокировать введение полного эмбарго на поставки нефти и газа из России в Европу. До этого европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.