Сийярто заявил о необходимости строить новые газопроводы в Европе

Tекст: Александра Юдина

Сийярто на церемонии в Кресне указал на важность строительства новых газопроводов для энергетической безопасности региона, передает ТАСС.

Он отметил, что Болгария, в отличие от Киева, ответственно и надежно обеспечивает транспортировку энергоносителей в Венгрию.

Министр указал, что ежедневно через Балканы в страну поступает почти 21 млн кубометров газа, и без этого снабжение Венгрии было бы невозможно. Новый болгарский газопровод, к которому Венгрия планирует присоединиться через Румынию, потребует увеличения мощности интерконнектора на границе двух стран.

Сийярто отметил, что энергетическая безопасность Центральной и Юго-Восточной Европы – это вопрос, важный для всего континента, и призвал Еврокомиссию профинансировать развитие инфраструктуры вместо подрыва энергетической безопасности.

Ранее издание Reuters писало, что российские и американские представители рассмотрели возможность участия американских инвесторов в проектах «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в «Газпроме» для возобновления поставок газа в Европу.

До этого европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.