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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как кино попасть в школу

    При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    24 мая 2025, 17:15 • Новости дня

    Орбан пообещал не допустить отказа ЕС от энергоресурсов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах заблокировать введение полного эмбарго на поставки нефти и газа из России в Европу.

    Правительство Венгрии не допустит введения полного запрета на поставки российских энергоносителей в Европу, заявил Виктор Орбан после экстренного заседания по энергетике, передает ТАСС. Он отметил, что Еврокомиссия намерена перекрыть импорт нефти и газа из России в интересах Украины, что приведет к дополнительным расходам в размере 800 млрд форинтов, или около 2 млрд евро, для Венгрии.

    Эта сумма эквивалентна ежегодным бюджетным расходам на снижение коммунальных платежей и поддержку венгерских семей. Орбан подчеркнул: «Это можно будет предотвратить только в том случае, если правительство не допустит принятия решения Европейским союзом в Брюсселе». Он также предупредил, что в случае реализации плана Еврокомиссии счета за газ и электричество для населения вырастут в несколько раз.

    Премьер призвал граждан страны принять участие в референдуме о вступлении Украины в ЕС, напомнив, что венгерские власти считают поспешное принятие Украины опасным для экономики, безопасности Венгрии и других стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сделали исключение для Венгрии из санкций против России. Венгрия заявила, что обеспечила нефтепроводу «Дружба» защиту от ограничений. Премьер-министр Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить энергетические санкции против России.

    21 мая 2025, 20:52 • Новости дня
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    @ REUTERS/Stringer/File Photo

    Tекст: Евгений Поздняков

    Убитый в Испании Андрей Портнов был влиятельным юристом, на которого ориентировались часть судебной системы и часть силового блока Украины. Ему удавалось сохранять свое влияние при трех президентах Украины, однако при двух последних у него возникли проблемы с политиками и активистами, которые «завязаны» на элиту Демпартии США. Таким образом, как считают эксперты, среди заказчиков его убийства могут быть представители офиса Зеленского или же клиенты, чьи вопросы ему не удалось уладить.

    «Андрей Портнов – очень сложная и неоднозначная личность. Он всегда находился в тени, но при этом влиял на многие политические процессы, протекавшие на Украине. Также этот человек был хорошо осведомлен о многих интригах в офисе Владимира Зеленского», – считает политолог Лариса Шеслер.

    «Поэтому версия о причастности к его убийству украинских властей мне кажется правдоподобной. Неслучайно сейчас многие обсуждают его связи с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Они могли сотрудничать для реализации некоторых целей. Но, как мы видим, вовлеченность в высшие эшелоны не гарантирует безопасность», – добавляет собеседница.

    «Не стоит забывать, что Портнов был отличным юристом, его часто привлекали для решения сложных ситуаций. В процессе этой работы он мог узнавать данные, которые компрометировали офис Зеленского. Вполне возможно, что его влияние на власть имущих и объяснялось его погружением в их темные дела», – полагает эксперт.

    Она также отметила, что на Украине продолжается обсуждение возможности проведения президентских выборов, поэтому «атмосфера в элитах накаляется», а чувствительная информация, которой обладал Портнов, могла быть использована в рамках избирательной кампании теми или иными силами.

    «Параллельно с этим идут взаимные обвинения по резонансным делам, возбуждаются сотни уголовных дел. И все это наслаивается на социальное напряжение: люди начинают задавать неудобные вопросы об армейском руководстве, об ужасах бусификации», – говорит собеседница.

    «Но в этом деле есть еще один интересный момент: Портнов конфликтовал с НКО, связанными с Демпартией США. В последний год он выиграл против них много судов. Конечно, американцы вряд ли участвовали в покушении. Все-таки юрист, пусть и значимый, для них фигура мелкая. Но учитывая растущее политическое противостояние в самих Штатах, кто-то из Демпартии вполне мог одобрить действия властей Украины», – заключила Шеслер.

    Ранее в пригороде Мадрида был убит Андрей Портнов, экс-замглавы администрации Виктора Януковича. Преступник совершил несколько выстрелов, в результате чего жертва получила четыре ранения в грудь и одно в голову, сообщает радиостанция Cadena SER. Покушение произошло вблизи школы населенного пункта Посуэло-де-Аларкон.

    Произошедшее вызвало широкий информационный резонанс. Так, экс-нардеп Украины Олег Царев рассказал RT, что заказчиками убийства могли выступать спецслужбы страны или влиятельные клиенты Портнова, не удовлетворенные его работой. Он также напомнил, что погибший являлся влиятельным юристом.

    По его словам, Портнов сохранял приятельские отношения с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Через него, в частности, он решал «очень многие вопросы, которые не удавалось решить через собственные связи в судах». Отмечается, что через погибшего удавалось прекратить многие уголовные преследования и изъятия собственности.

    В свою очередь украинский блогер Анатолий Шарий полагает, что Портнов долгое время боролся с Зеленским, выступал не только против диктатуры, но и защищал права человека на Украине и за ее пределами. По его оценке, выгодоприобретателем произошедшего являются именно действующие власти страны.

    Напомним, Андрей Портнов был известным юристом. Во времена президентства Виктора Януковича был заместителем главы его администрации, отвечал за суды и правоохранительную систему. В последние годы жил за границей и выиграл суды у целого ряда СМИ и общественных организаций, преимущественно связанных с Демпартией США. Также его называют фигурой, на которую во многом ориентировалась значимая часть судебной системы Украины.

    Украинские националисты считали Портнова «пророссийским» политиком, однако доказательств этому не было. Кроме того, в 2022 году Портнов выступил против специальной военной операции, однако это не добавило ему симпатий со стороны националистов и тех политиков, которые тесно связаны с элитой Демпартии США. Кроме того, у Портнова имелся «профиль» на сайте «Миротворец».

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    22 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Китай подал официальную жалобу в Европейский союз по поводу новых санкций, которые затрагивают китайские компании, пишет Reuters.

    Китайское посольство при Евросоюзе выразило протест из-за включения китайских компаний в санкционный пакет против России, а также пригрозило ответными мерами, передает «Вечерняя Москва». В заявлении китайской стороны отмечается решительное неприятие подобных мер и призыв к Брюсселю отказаться от политики двойных стандартов во взаимодействии с Москвой.

    Пекин также подчеркнул недопустимость давления на свои компании со стороны Евросоюза.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку нового, 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

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    24 мая 2025, 14:20 • Видео
    Павел Дуров против Франции

    Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

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    23 мая 2025, 12:22 • Новости дня
    Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы

    Политолог Рар: Евросоюз перестает быть демократией и оплотом либерализма

    Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Меры Брюсселя против «инакомыслящих» меняют лицо Европы. Евросоюз окончательно перестанет считаться демократией и оплотом либерализма. Ухудшится и экономическое положение стран – членов объединения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Совете ЕС решили обсудить возможное лишение Венгрии права голоса, а в Германии – запрет правой партии АдГ.

    «Западные либеральные элиты стали активнее «обороняться» против инакомыслия и альтернативных мейнстриму точек зрения, прибегать к запугиваниям и репрессиям. Они перестали отличаться от «авторитарных режимов», которые сами так яростно критикуют», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он указал на непрекращающиеся попытки лишить Венгрию права голоса в ЕС. Обсуждается и возможность исключения Будапешта из блока. «Для принятия решения необходимо единогласие среди остальных стран – членов объединения. Но Словакия уже объявила свою солидарность с венгерской стороной. В Братиславе понимают, что они следующие на очереди», – уточнил собеседник.

    «На этом фоне в Брюсселе перешли к типичной процедуре: к закулисному «выламыванию рук» словакам, – добавил эксперт. – Удивляет, что помимо Словакии, остальные государства, входящие в Евросоюз, поддерживают решения руководства против «строптивой» Венгрии. Объяснить это можно лишь финансовым аспектом».

    «Дело в том, что Берлин, Париж и Варшава угрожают грекам, болгарам, киприотам, португальцам и им подобным лишением выплат из европейских фондов. А на этих средствах сегодня держится «союз нерушимых европейцев», – пояснил Рар.

    Похожая ситуация наблюдается и в ФРГ, где власти обсуждают возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), продолжил аналитик. «АдГ стремительно набирает вес на политической арене и популярность среди общественности. Поэтому системные фракции стремятся любыми способами остановить эту альтернативную силу», – отметил политолог.

    «В Берлине опасаются, что правая партия может прийти к власти – сначала на земельном, а потом на федеральном уровне. А реализация такого сценария меняет политику либеральных элит», – добавил он. Еще один яркий пример – Румыния, где недавно прошли повторные президентские выборы.

    Результаты первого голосования, где побеждал Кэлин Джорджеску, отменили по причине якобы вмешательства России. Но то, в чем обвиняли Москву, в ходе второй попытки выборов провернула французская разведка.

    «В Европе идет ожесточенная конфронтация за влияние: с одной стороны, либеральные элиты в брюссельских институтах, контролирующие все западные СМИ и силовые структуры, банки и фонды, а с другой – Россия, которая представляет другие идеи для будущего континента, они основаны на традиционных ценностях, а не на западном глобализме и мейнстриме», – детализировал эксперт.

    По прогнозам Рара, Венгрию рано или поздно лишат голоса в ЕС, после чего эти же меры применят против Словакии. «Права будут нарушены, но Брюссель объявит «чрезвычайное положение». Европейцы аргументируют это тем, что нужно все усилия направить на «ослабление» России», – считает собеседник.

    «Это вряд ли спровоцирует протесты против ЕС, поскольку все СМИ и элиты, а за кулисами и силовые структуры, будут проводить эту жесткую линию. Кроме того, людям важно сохранить свои материальные блага: банковские счета, пенсии, зарплаты. А у Брюсселя есть, наоборот, достаточно возможностей вывести на улицы проевропейски настроенные массы. Подтверждение тому – события на Балканах», – заметил он.

    Что касается АдГ, то правую партию полностью не запретят, полагает Рар. «Но ее, вероятно, лишат основных прав, засудят и постараются вынудить фракцию сменить курс и риторику. Инструменты для этого понятны – нажим и давление», – рассуждает эксперт.

    «Все обсуждаемые в ЕС меры меняют лицо Европы. Евросоюз скоро не будет той демократией и оплотом либерализма, каким был все это время. Это скажется и на экономике. Внутренние войны между членами блока, конфликты с США, противостояние с Россией и Китаем – все это серьезно ослабит экономическое положение европейских стран и спровоцирует рост неудовлетворенности людей», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Совет Европейского союза планирует обсудить возможное лишение Венгрии права голоса в ходе саммита, который состоится 27 мая. На повестке заседания – рассмотрение применения к Будапешту статьи 7 Договора о ЕС, соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.

    Статья 7 позволяет вводить санкции за «систематическое нарушение ценностей ЕС», включая принципы верховенства права. Максимальная мера – приостановка права голоса страны-нарушителя. Венгрия неоднократно блокировала инициативы ЕС по поддержке Киева, требуя учета интересов венгерского меньшинства в Закарпатье.

    В то же время в ФРГ вновь звучат призывы изучить возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии». По словам министра юстиции ФРГ Штефани Хубиг, к этой политической силе необходимо относиться как к возможной «угрозе» для немецкой демократии.

    В начале мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало АдГ «правоэкстремистской». Поводом стала «продолжающаяся агитация против беженцев и мигрантов» и тот факт, что партия «не признает немецких граждан, эмигрировавших из мусульманских стран, равноправными членами общества».

    Ранее эксперты отмечали, что подрыв Брюсселем основ европейской идентичности и следование милитаристским курсом привели ЕС к кризису демократии.

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    22 мая 2025, 01:30 • Новости дня
    Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в ЕС
    Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас отстранили от подготовки стратегических планов ЕС.

    По словам Пушкова, «даже в Брюсселе», вероятно, пришли к выводу, что для главы дипломатии ЕС необходим «минимальный политический интеллект», а не только «пустой гонор», «выраженная русофобия» и «необьяснимая эстонская назидательность».

    «Чтобы хотя бы не вызывать аллергию у большинства членов ЕС», – заявил он в Telegram.

    Пушков подчеркнул, что над Каллас ряд членов Европарламента «откровенно издевается», она не пользуется авторитетом ни внутри Евросоюза, ни за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Каллас временно не участвует в разработке ключевых оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в руководстве Еврокомиссии.

    В марте сообщалось о крупном провале инициативы Каллас, связанной с финансированием военной помощи на Украине. Политологи заявляли, что Каллас слишком нагло пытается принуждать крупные страны – члены Евросоюза.

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    23 мая 2025, 02:20 • Новости дня
    Глава дипломатии ЕС Каллас не смогла назвать три ветви власти
    Глава дипломатии ЕС Каллас не смогла назвать три ветви власти
    @ Dursun Aydemir/Anadolu/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Во время пресс-конференции в Сербии глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей.

    Каллас так и не сумела четко сформулировать названия всех трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. «Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол…, у вас есть, эээ, у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн.., то есть я имею в виду суды», – приводит ее слова «Московский комсомолец».

    Свое затруднение она объяснила усталостью после напряженной рабочей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Каллас временно не участвует в разработке ключевых оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в руководстве Еврокомиссии. Российский сенатор Алексей Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в Евросоюзе.

    Коментарии (16)
    22 мая 2025, 19:54 • Новости дня
    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ

    Глава Минфина Украины предложил странам ЕС закрепить взносы на ВСУ в процентах от ВВП

    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    Марченко уточнил, что Украина предлагает начать работу по новой схеме уже с 2026 года, передает ТАСС. По его словам, расходы по поддержке ВСУ могут быть распределены между государствами и составлять определенную долю их ВВП. Такие выплаты, как отметил министр, будут учтены в оборонных расходах стран в рамках их обязательств перед НАТО.

    Киевские власти ищут альтернативные источники финансирования армии на фоне снижения объема помощи со стороны США.

    Депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что военная помощь, утвержденная при президенте Джо Байдене, завершится летом, а переговоры о новых поставках пока не ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов.

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    24 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Bloomberg: Брюссель рассматривает отключение более 20 российских банков от SWIFT
    Bloomberg: Брюссель рассматривает отключение более 20 российских банков от SWIFT
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз обсуждает вариант исключения свыше двадцати российских банков из международной системы SWIFT, а также меры по нефтяному потолку и «Северному потоку», пишет Bloomberg.

    По сведениям источников агентства, эта мера обсуждается в рамках следующего пакета санкций против России, передает ТАСС.

    Также отмечается, что в Брюсселе анализируют возможность снижения предельной стоимости российской нефти и введения ограничений в отношении проекта «Северный поток».

    Подчеркивается, что обсуждаемые инициативы пока находятся на предварительной стадии и решения еще не приняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Британия призвала союзников из G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть.

    При этом Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.

    Коментарии (24)
    23 мая 2025, 00:23 • Новости дня
    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС из-за миграционной политики
    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС из-за миграционной политики
    @ IMAGO/Matthias Granzdorfer/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ужесточение пограничного контроля Германией может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    «Мы можем увидеть разрушение Европы», – приводит слова Меркель РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По ее словам, односторонние меры отдельных стран угрожают Шенгенскому соглашению и принципу свободы передвижения внутри ЕС. Меркель не верит в то, что победу над нелегальной миграцией можно одержать на германо-австрийской или германо-польской границах.

    Она отметила, что единственный способ справиться с миграционным кризисом – искать согласованный общеевропейский подход к защите внешних границ, а не полагаться на национальные решения. Меркель добавила, что всегда выступала за коллективные европейские решения по вопросам незаконной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

    Коментарии (7)
    22 мая 2025, 13:07 • Новости дня
    Европарламент одобрил пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России
    Европарламент одобрил пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Европарламента проголосовали за введение пошлин на все сельскохозяйственные товары из России, включая сахар, уксус и корм для животных.

    Европарламент поддержал инициативу Еврокомиссии по увеличению тарифов на сельскохозяйственный импорт из России, передает ТАСС.

    Решение было принято на мини-сессии в Брюсселе. Новые пошлины затронут такие товары, как сахар, уксус, мука и корм для животных. Ставка тарифов в итоге достигнет 430 евро за тонну к 2028 году.

    В конце января Еврокомиссия одобрила предложение о расширении пошлин на сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии, а также на ряд азотных удобрений. После вступления в силу этого решения тарифами будет облагаться весь агроимпорт из России на территорию ЕС. Еврокомиссия уточнила, что новые меры не затронут транзит российской продукции в третьи страны через Евросоюз.

    В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что введение тарифов направлено на снижение зависимости Европы от импорта сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии. По мнению представителей Еврокомиссии, тарифы также помогут стимулировать восстановление внутреннего производства и поддержать европейскую индустрию удобрений, пострадавшую во время энергетического кризиса.

    Ранее Еврокомиссия одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения.

    В 2024 году страны ЕС зафиксировали рекордный импорт российских удобрений на сумму 2,12 млрд евро, несмотря на планы Еврокомиссии по введению пошлин и поддержке внутреннего производства.

    Коментарии (11)
    23 мая 2025, 17:56 • Новости дня
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    @ TIL BUERGY/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины осложнил энергетическую ситуацию в странах ЕС.

    По его словам, действия Украины стали одной из основных причин энергетического кризиса в Европе, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что с первого января Украина полностью прекратила транзит российского газа в страны Центральной Европы, что особенно отразилось на энергетической стабильности региона.

    Министр подчеркнул, что основные поставки теперь осуществляются через трубопровод «Турецкий поток» и его продолжения на территории Болгарии и Сербии.

    По его словам, Венгрия ежедневно получает более 20 млн кубометров газа через Сербию, что составляет примерно 7,5 млрд кубометров в год.

    Сийярто выразил мнение, что без транзита через Сербию у Венгрии и других стран Центральной Европы возникли бы серьезные энергетические проблемы.

    Он также заявил, что Украина подвела Центральную Европу в вопросах энергетической безопасности, в то время как Сербия действует ответственно и обеспечивает транспортировку необходимого объема газа.

    В феврале Фицо заявил, что российский газ начал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток».

    Европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

    Коментарии (5)
    22 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    Глава МИД Польши заявил о невозможности создания европейской армии
    Глава МИД Польши заявил о невозможности создания европейской армии
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что идея объединенной европейской армии никогда не будет реализована, уточнив разницу с силами быстрого реагирования.

    Европейская армия, объединяющая национальные вооруженные силы разных стран, никогда не будет создана, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио, передает РИА «Новости».

    Глава МИД отметил: «Я предостерегаю от использования термина «европейская армия», потому что я считаю, что этого никогда не произойдет. Европейская армия может пониматься некоторыми как совокупность национальных армий, и я считаю, что этого не будет».

    Сикорский добавил, что в настоящее время Европа сосредоточена на формировании сил быстрого реагирования, а не единой армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро, который направлен на усиление военного потенциала и самостоятельности оборонной промышленности Европы. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро. Дональд Туск призвал Европу выиграть гонку вооружений у России.

    Коментарии (4)
    23 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    Совет ЕС запланировал слушание по лишению Венгрии права голоса
    Совет ЕС запланировал слушание по лишению Венгрии права голоса
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Восьмое слушание по процедуре ограничения прав Венгрии в Евросоюзе состоится 27 мая, сообщается в опубликованной повестке дня.

    «Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры статьи 7», – приводит РИА «Новости» текст повестки.

    Статья 7 позволяет приостанавливать определенные права государства-члена, если оно признано нарушителем ценностей ЕС, включая принципы верховенства права. Исключение страны из состава союза данная процедура не предусматривает. В частности, страну могут лишить права голоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе из-за ее сотрудничества с Россией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал эстонского министра фанатичным сторонником войны в Европе.

    Financial Times сообщала, что Евросоюз рассматривает возможность перехода к принятию решений большинством голосов, чтобы обойти право вето Венгрии по вопросам антироссийских санкций и помощи на Украине.

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    23 мая 2025, 17:16 • Новости дня
    Грузия потребовала от ЕС не считать ее «банановой республикой»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о двойных стандартах в Евросоюзе, призвав не воспринимать его страну как «банановую республику», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Некоторые в Брюсселе и ряде столиц стран Евросоюза применяют к нам двойные стандарты как к стране «третьего мира», – заявил Папуашвили журналистам в пятницу.

    «Абсолютно убеждаюсь во мнении, что у некоторых в Брюсселе и в ряде столиц стран ЕС по отношениям к ценностям есть такой подход – одни стандарты для внутреннего пользования и другие на экспорт», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    Он отметил, что этот экспортный стандарт рассчитан на страны «третьего мира», на банановые республики».

    «Мы такое чувствуем ежедневно», – добавил Папуашвили.

    Председатель парламента привел в пример аресты в Германии за использование пиротехники при стрельбе по жилым строениям.

    «Когда у нас (радикальная оппозиция) сжигает пиротехникой парламент, послы Германии, Франции и других стран говорят, что все мирно. То есть то, что для Германии война, для Грузии должен быть мир», – заявил он.

    «Получается, мы иного уровня, на нас не распространяются нормальные взгляды. Кто-то думает, что Грузия – банановая республика. В европейской политической элите в XXI веке делят граждан, делят народы и страны на категории», – сказал председатель парламента Грузии.

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    24 мая 2025, 06:16 • Новости дня
    Unherd: Санкционная стратегия Киева расширит пропасть между США и ЕС

    Unherd: Киев своими требованиями увеличит пропасть между США и Европой

    Tекст: Ирма Каплан

    Стремление Киева призвать Европу к агрессивным действиям, включая «введение вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти», среди которых, вероятно, окажутся Индия и Китай, не сработают, так как ЕС опасается сокрушить дипломатические и экономические отношения с этими сверхдержавами, пишет Unherd.

    Надежды Киева на усиление санкционного давления ЕС на Россию и покупателей ее нефти, скорее всего, не оправдаются. Как минимум потому, что амбиции Украины значительно превышают все, что Европа реально была бы готова реализовать, пишет британский портал Unherd.

    Даже потуги сбросить «энергетическое иго» и избавиться от российского топлива в Европе не выдерживают критики – Испания, Нидерланды и Бельгия импортируют больше сжиженного природного газа, чем год назад.

    К 2025 году континент потратил на закупки российского ископаемого топлива больше, чем на финансовую помощь Украине, и в годовом исчислении объем импорта сократился всего на 1%, отмечается в статье.

    «Кроме того, в комнате есть слон, которого никто не замечает – это США, которые  вышли из комнаты. Любые меры, принятые без участия США, окажутся бесполезными. Для введения вторичных санкций против Индии или Китая потребуется угроза со стороны США, чтобы действительно отучить эти страны от поставок энергоносителей из России», – пишет Unherd.

    Аналогичным образом ЕС обсуждал снижение предельных цен на российскую нефть, однако для обеспечения соблюдения этого во всем мире необходимо сотрудничество с США.

    «Эта стратегия выгодна российскому президенту Владимиру Путину больше, чем Киеву, поскольку запускает двухсторонний процесс, который расширяет пропасть между США и Европой в отношении Украины и, в свою очередь, ослабляет единство НАТО», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз объявил о введении ограничений в отношении 189 судов, занятых транспортировкой российской нефти, в новом пакете санкций. Также ЕС расширил санкционный список, включив в него ряд ключевых российских компаний, организаций и отдельных руководителей.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз начал подготовку 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

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    22 мая 2025, 22:37 • Новости дня
    Мелони обсудила с Трампом будущие переговоры по Украине

    Мелони провела разговор с Трампом о новых раундах переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала о беседе с президентом США Дональдом Трампом по поводу организации новых переговоров по урегулированию ситуации на Украине, отметив готовность Ватикана.

    Итальянский премьер Джорджа Мелони сообщила о своем телефонном разговоре с Дональдом Трампом, состоявшемся в четверг. По словам Мелони, обсуждалась возможность проведения нового раунда переговоров по Украине с участием различных европейских лидеров и США, передает РИА «Новости».

    Мелони особо подчеркнула значение содействия папы римского и Ватикана для переговорного процесса.

    Премьер-министр Италии отметила, что сейчас рассматриваются различные варианты проведения переговоров на техническом уровне, чтобы затем выйти на политический диалог. Мелони подчеркнула, что для успешного процесса необходимо, чтобы все стороны были настроены на прогресс, прекращение огня и достижение мира.

    Мелони добавила, что работа ведется в координации с многими европейскими и американскими лидерами, а также с учетом предложений Святого престола.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия Италии во всех европейских инициативах по урегулированию конфликта на Украине.

    Святой престол выразил готовность предоставить площадку для переговоров, однако определением дат и формата встречи занимается лично премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Ватикан подтвердил готовность принять участников консультаций о прекращении огня на Украине, которые могут пройти уже на следующей неделе.

    Кремль пока не принял решения относительно возможной площадки для будущих переговоров между Россией и Украиной, включая вариант с Ватиканом.

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