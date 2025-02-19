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Венгрия заявила, что обеспечила нефтепроводу «Дружба» защиту от санкций
Венгрия добилась исключения санкций Евросоюза для нефтепровода «Дружба» и Метровагонмаша
Венгрия добилась вывода из-под санкций Евросоюза инструментов для обслуживания нефтепровода «Дружба», обеспечив его дальнейшую работоспособность, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с подготовкой в Брюсселе 16-го пакета санкций против России.
Сийярто отметил, что это позволяет обеспечить физическую работоспособность нефтепровода и укрепить энергетическую безопасность страны, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул важность активов для содержания и обслуживания международной измерительной станции трубопровода. По его словам, это еще один шаг к укреплению энергетической безопасности страны.
«Мы боролись за то, чтобы активы, необходимые для обслуживания нефтепровода „Дружба“, были выведены из-под режима санкций», – заявил министр в видеообращении.
Кроме того, Венгрии удалось сохранить исключение из санкций для российской компании «Метровагонмаш», занимающейся техническим обслуживанием метро в Будапеште. Это позволит продолжить работы по техническому обслуживанию и гарантийному ремонту 3-й линии метро, сообщил Сийярто. В 2023 году Венгрия уже добивалась аналогичного исключения для компании, обеспечивающей эксплуатацию вагонов на данной линии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул важность снятия энергетических санкций Евросоюза с России для обеспечения свободных источников энергоносителей.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Будапешт разработал механизм для оплаты российских газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка.
Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа, а Словакия готова поддержать эту инициативу.