Австрия предложила ЕС подготовиться к возобновлению импорта российского газа

Tекст: Дарья Григоренко

Представитель министерства энергетики Австрии заявил Financial Times (FT), что Евросоюзу стоит «сохранить возможность пересмотреть ситуацию по импорту российского газа» после завершения конфликта на Украине. Эта инициатива впервые была высказана государством – членом ЕС кроме Венгрии и Словакии, начиная с 2022 года, передает ТАСС.

По данным FT, государственный секретарь Министерства энергетики Австрии Элизабет Цехетнер выступила с подобным призывом на встрече с представителями других стран ЕС в Люксембурге. «Брюссель должен сохранить возможность пересмотреть ситуацию», – приводит издание слова представителя ведомства. В публикации отмечается, что ранее подобные предложения открыто поддерживали только Венгрия и Словакия.

Накануне в Люксембурге Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей, настаивая на длительном обсуждении.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая ЕС заявлял, о намерении ввести запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, распространяя меры как на трубопроводный, так и на сжиженный газ.