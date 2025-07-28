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Сийярто назвал отношения Венгрии с Украиной «очень плохими»
Двусторонние отношения Венгрии и Украины можно оценить как «очень плохие» вне какой-либо связи с военными действиями, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Сейчас у нас очень плохие двусторонние отношения Украиной, которые не имеют никакого отношения к продолжающейся войне. <...> Мы очень надеемся, что однажды на Украине будет администрация, которая будет уважать меньшинства и вернет им права», – сказал он РИА «Новости».
По словам Сийярто, до такого уровня отношения между странами дошли около десяти лет назад, когда правительство Украины «стало нарушать права национальных меньшинств».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина обречена оставаться буферной зоной между Европой и Россией, а вступление в Евросоюз недопустимо. Орбан также обвинил Европу в опасном поощрении конфликта на Украине.