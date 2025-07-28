  • Новость часаФон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
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    Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    28 июля 2025, 04:47 • Новости дня

    Сийярто назвал отношения Венгрии с Украиной «очень плохими»

    Tекст: Ирма Каплан

    Двусторонние отношения Венгрии и Украины можно оценить как «очень плохие» вне какой-либо связи с военными действиями, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Сейчас у нас очень плохие двусторонние отношения Украиной, которые не имеют никакого отношения к продолжающейся войне. <...> Мы очень надеемся, что однажды на Украине будет администрация, которая будет уважать меньшинства и вернет им права», – сказал он РИА «Новости».

    По словам Сийярто, до такого уровня отношения между странами дошли около десяти лет назад, когда правительство Украины «стало нарушать права национальных меньшинств».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина обречена оставаться буферной зоной между Европой и Россией, а вступление в Евросоюз недопустимо. Орбан также обвинил Европу в опасном поощрении конфликта на Украине.

    25 июля 2025, 19:18 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запросила проведение 31 июля заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о попытках срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле.

    Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза, передает ТАСС. «Мы давно и последовательно предлагали решить украинский кризис через дипломатию. Но вас (Запад) это не устраивает, пока вы готовы воевать с Россией и дальше руками украинцев. И то, что их становится все меньше, вас абсолютно не волнует», – заявил Полянский, обращаясь к представителям западных стран.

    По его словам, на предстоящем заседании Россия предлагает сосредоточиться на анализе действий, препятствующих поиску дипломатического решения конфликта, в том числе попыток сорвать прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

    Накануне в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут. Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны.

    США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

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    26 июля 2025, 18:11 • Новости дня
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    @ UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США публично призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Представители США и Китая обменялись резкими заявлениями по ситуации на Украине на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Вашингтон призвал Пекин прекратить поддерживать Россию, а также прекратить экспорт товаров, способствующих укреплению российского военно-промышленного комплекса.

    Дороти Ши, и.о. посла США в ООН, заявила: «Китаю следует прекратить подпитывать российскую агрессию на Украине», и призвала все страны присоединиться к этим мерам.

    Представитель Китая Гэн Шуан отверг обвинения, подчеркнув, что КНР не является стороной конфликта, также обвинил США в перекладывании ответственности и создании конфронтации.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь напомнил, что Пекин выступает против любых односторонних санкций и внешнего давления на своих торговых партнеров.

    Посол США в НАТО уже призывал наказать Китай за содействие России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    27 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский политолог сообщил о даче показаний против Владимира Зеленского фигурантами дел НАБУ, связанных с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

    Фигуранты уголовных дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дали показания против Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». По словам украинского политолога Николая Давыдюка, эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского».

    Давыдюк заявил: «Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского. Эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского – совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского»». Он добавил, что во время обысков СБУ в НАБУ и САП были изъяты серверы, где содержится информация о том, кто из окружения Зеленского дал против него показания.

    На данный момент, по его словам, от 800 до 1000 сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств занимаются попытками расшифровать носители и получить доступ к этим данным. Давыдюк отметил, что данные на флешке зашифрованы, в попытках определить источник утечки были распространены разные версии численности задействованных специалистов.

    Издание также отмечает, что Давыдюк активно поддерживает акции протеста против сокращения полномочий НАБУ.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро на Украине после массовых протестов в Киеве.

    Протестующие в Киеве назвали Владимира Зеленского и Андрея Ермака «предателями Украины».

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    26 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    Полянский назвал перепалку США и Китая в ООН из-за Украины «привычной ситуацией»

    Tекст: Вера Басилая

    Перепалка между представителями США и Китая произошла на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины происходит не в первый раз, такая ситуация уже стала привычной, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Перепалка между представителями США и Китая произошла на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины, сообщил Полянский в своем Telegram-канале.

    По его словам, такие ситуации стали привычными для обсуждений по Украине. Американцы регулярно обвиняют Китай в поставках компонентов для дронов России.

    Полянский отметил, что представители Китая жестко отвечают на такие обвинения, и на данном заседании споры между делегациями США и Китая возникали дважды. Также Полянский раскритиковал США за предоставление военной помощи Украине, упрекнув Вашингтон в двойных стандартах.

    Ранее США на заседании Совбеза ООН призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Западные СМИ заявляли, что детали для дронов поступают в Россию якобы из Китая под видом холодильных установок.

    Власти Китая осудили призывы НАТО и США к санкциям против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, и назвали диалог единственным выходом из украинского кризиса.

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    26 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Добрянка Винницкой области Украины местные жители отказались принимать семью, эвакуированную из Красноармейска (Покровска) вместе с 11 собаками и 34 котами.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что жители села Добрянка в Винницкой области отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью, поскольку те прибыли с 11 собаками и 34 котами, передает РИА «Новости».

    Местные жители не позволили переселенцам заселиться в предложенное жилье, несмотря на отсутствие официальных причин для отказа.

    Семью эвакуировали из Красноармейска (Покровска) на территории ДНР, подконтрольной ВСУ, при содействии волонтеров. Вместе с людьми волонтеры вывезли их домашних животных и других брошенных собак и кошек.

    По информации украинских журналистов, подобные случаи нежелания принимать эвакуированных не единичны, несмотря на призывы властей помогать переселенцам.

    Ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отмечал, что после эвакуации некоторые мирные жители возвращаются обратно в прифронтовые города, в том числе Красноармейск.

    Военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин заявил, что украинское командование эвакуировало офицеров из Красноармейска на фоне боев у города.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

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    26 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен либо ушел в отставку, либо начал бы реформирование структуры Евросоюза с учетом интересов стран-участников.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свою позицию по поводу действий председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В интервью после выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что на ее месте он бы либо ушел в отставку, либо инициировал глубокую реформу Европейского союза.

    Далее он отметил, что серьезным шагом стало бы восстановление баланса национальных и европейских полномочий, подчеркнув, что Евросоюз на каждом кризисе сокращает права стран-членов. Вторым пунктом Орбан назвал создание так называемых «концентрических кругов» в ЕС, чтобы каждая страна могла определить свою степень интеграции.

    Орбан заявил, что нынешняя структура Евросоюза не обеспечивает комфортное существование для всех государств-участников. Он предложил разделить ЕС на несколько кругов: круг безопасности, внутренний рынок, еврозону и общий конституционный круг, к которому, по его словам, Венгрия присоединяться не желает. По мнению премьера, только подобная модель способна спасти ЕС от распада.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    Депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен. Орбан заявил, что проект нового бюджета Евросоюза не получит одобрения большинства стран из-за раздутых выплат Украине.

    Он также отметил, что Венгрия теоретически может покинуть Евросоюз, но пребывание страны в составе союза дает Будапешту больше преимуществ.

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    25 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Антон Антонов

    Алексей Герасимов (внесен в список террористов в России) из Чебоксар, который сбежал на Украину, чтобы вступить в ВСУ и участвовать в боях против российских войск, был выдан Киевом российской стороне в рамках обмена пленными, сообщают информационные агентства.

    21-летний студент добровольно пересек границу, чтобы вступить в ВСУ. При этом он отказался участвовать в боевых действиях до заключения контракта с ВСУ. В результате он девять месяцев находился в миграционном лагере, а затем украинский суд постановил выдворить его из страны, передает ИА «Регнум».

    В мае 2025 года Киев включил его в список из 120 гражданских, возвращенных России в рамках обмена пленными. Сейчас он находится в следственном изоляторе, его внесли в перечень террористов.

    Мужчина, долгое время общавшийся с россиянином, рассказал, что тот верил в общение с «духом дерева». А отец россиянина в разговоре с журналистами пригрозил «черной магией»: «Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия и Украина провели первую передачу пленных в рамках обмена «1000 на 1000». В результате обмена в Россию были возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Российская сторона также передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

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    25 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Зеленский запер послов G7 в комнате без связи на время принятия закона о НАБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что во время подписания закона, лишающего НАБУ и САП независимости, дипломатов G7 на Украине на два часа изолировали в комнате без связи.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил возмущение действиями Владимира Зеленского, который, по его словам, запер прибывших в Киев послов G7 в отдельном помещении и лишил их связи на два часа, передает РИА «Новости».

    По словам депутата, дипломаты поделились с западными журналистами, что оценили этот шаг как способ заставить их молчать и не допустить преждевременной утечки информации о подписании закона.

    Гончаренко считает, что этот поступок указывает на понимание Зеленским возможной негативной реакции западных партнеров, но он все же предпочел рискнуть поддержкой Украины ради собственных интересов.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Ранее Владимир Зеленский подписал закон о переводе НАБУ и САП в подчинение генпрокурору.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского по поводу изменений, лишающих независимости два антикоррупционных ведомства.

    СМИ сообщили, что Зеленский под давлением Запада решил отменить изменения в законе о НАБУ и САП.

    В Киеве и других городах Украины вспыхнули протесты, которые не утихли даже после решения Зеленского вернуть полномочия НАБУ.

    Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов.

    Комментарии (7)
    25 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    FT: Депутаты Зеленского испугались голосования по отмене закона о НАБУ
    FT: Депутаты Зеленского испугались голосования по отмене закона о НАБУ
    @ Vadym Sarakhan/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Десятки депутатов из партии Владимира Зеленского «Слуга народа» опасаются голосовать по законопроекту о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, опасения связаны с риском проверок со стороны этих ведомств, поскольку ранее депутаты поддержали отмену их независимости, что вызвало масштабные протесты на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание сообщило, что около 70 депутатов правящей партии выразили тревогу по поводу нового законопроекта. «Появился страх возмездия», – говорится в материале.

    Некоторые народные избранники даже рассматривают возможность сдать мандаты, чтобы не участвовать в голосовании по инициативам, связанным с антикоррупционными органами. Издание уточняет, что спикер парламента Руслан Стефанчук назначил рассмотрение законопроекта на 31 июля, однако из-за опасений среди депутатов заседание может быть перенесено или отложено.

    По словам одного из депутатов, несмотря на атмосферу страха, шансы на принятие нового закона достаточно высоки, поскольку для этого достаточно 226 голосов.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Издание The Spectator писало, что подписание закона, лишающего антикоррупционные органы на Украине независимости, нанесло непоправимый урон репутации Владимира Зеленского как в стране, так и за ее пределами.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП. Он признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов в Киеве и других городах Украины.

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    26 июля 2025, 14:53 • Новости дня
    Германия передала Украине три системы ПВО Patriot
    Германия передала Украине три системы ПВО Patriot
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки, а также пополнение собственных складов, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

    Германия уже передала Украине три системы противовоздушной обороны Patriot и обсуждает с Соединенными Штатами возможность дальнейших поставок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

    По данным издания, США в рамках своей инициативы могут расширить спектр поставок за счет привлечения европейских государств. Речь идет о передаче Украине не только дополнительных комплексов Patriot, но и радиолокационных систем, систем радиоэлектронного подавления, средств перехвата беспилотников и артиллерии.

    В публикации подчеркивается, что переговоры между Германией и США также касаются восстановления собственных запасов вооружений Берлина, истощившихся из-за поставок Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании заявили о готовности полностью оплатить поставку системы Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине одну батарею ЗРК Patriot. Германия рассматривала возможность купить Киеву комплекс Patriot и ракеты к нему.

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    25 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Россия обвинила Киев в попытке «спасти шкуру Зеленского» ценой будущего Украины
    Россия обвинила Киев в попытке «спасти шкуру Зеленского» ценой будущего Украины
    @ Gregorio Borgia/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим пытается «спасти шкуру» своего лидера Владимира Зеленского и ради этого готов пожертвовать Украиной, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру (Владимира) Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос». – приводит слова Полянского РИА «Новости».

    Он заявил, что данный вопрос планируется обсудить на заседании Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия запросила проведение 31 июля заседания Совета Безопасности ООН по вопросу попыток срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле. В миссии Пакистана при ООН, которая председательствует в Совбезе в июле, подтвердили назначение заседания на 31 июля, оно начнется в 17.00 мск (10.00 по времени Нью-Йорка).

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

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    25 июля 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что переговоры на высшем уровне должны завершить процесс урегулирования и зафиксировать все достигнутые договоренности, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли».

    По словам представителя Кремля, позиция России изложена в проекте меморандума, который был передан украинской стороне.

    Он добавил, что в настоящее время проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположны, поэтому стороны ждет большая и сложная работа.

    Ранее Зеленский заявил о продвижении в переговорах по вопросу организации встречи с Путиным.

    Песков отметил, что Киев предлагает договориться о встрече до достижения конкретных соглашений.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

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    25 июля 2025, 12:24 • Новости дня
    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки «Оплот»
    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки «Оплот»
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Королевская армия Таиланда задействовала украинские танки T-84 «Оплот» во время операции на границе с Камбоджей, что стало первым боевым применением этих машин, сообщают СМИ.

    Операция с участием танков «Оплот» проводилась на территории, прилегающей к тайско-камбоджийской границе, передает Defence Blog.

    По сообщениям местных СМИ и военных экспертов, бронетехника была направлена для поддержки наступления на позиции камбоджийских военных. Эксперты отмечают, что это первое зафиксированное применение данных танков в боевых условиях.

    Танки T-84 «Оплот» были закуплены Таиландом в 2011 году, всего по контракту было приобретено 49 единиц у украинского завода «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению». Ранее представители тайских военных называли эти танки самыми современными образцами в арсенале страны.

    Несмотря на сообщения о боевом применении, независимого подтверждения участия техники в боях пока нет.

    Бои между Камбоджей и Таиландом распространились на 12 приграничных районов. Власти Таиланда допустили возможность полномасштабной войны с Камбоджей.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о развале украинского танкостроения.

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    26 июля 2025, 11:23 • Новости дня
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Львове прошли похороны 12 украинских пленных, погибших при крушении российского Ил-76, сбитого в январе над Белгородской областью.

    Вооруженные силы Украины подтвердили, что на борту сбитого в январе 2024 года Ил-76 в Белгородской области находились украинские пленные, передает ТАСС.

    Представители 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила сообщили об этом на своей странице в Facebook (деятельность компании Meta признана экстремистской в России).

    Во Львове прошли похороны 12 военных, находившихся среди пленных на борту российского самолета Ил-76. Тела погибших удалось вернуть только сейчас, отмечают в бригаде.

    «Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. <…> Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня мы провели их в последний путь», – говорится в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что на борту сбитого Ил-76 находились украинские пленные. Следственный комитет России заявил, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины из комплекса Patriot. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных.

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    26 июля 2025, 21:34 • Новости дня
    В США заявили о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска ВС России

    Подполковник Дэвис заявил о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска

    Tекст: Вера Басилая

    Весь восточный фронт Украины может рухнуть, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

    По словам Дэвиса, риск обрушения восточного фронта на Украине весьма велик. Это произойдет, если «падет» Красноармейск, передает РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что положение украинских войск в ближайшее время станет «более шатким», и армия Украины приблизится к грани, за которой потеряет возможность оказывать сопротивление российским силам.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация для вооруженных сил Украины на участке фронта возле Красноармейска остается наиболее напряженной.

    Большинство командиров ВСУ уже покинули Красноармейск.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления.

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    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины

    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

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    Зеленский встал на путь Януковича

    На фоне массовых протестов на Украине и давления со стороны Запада Владимир Зеленский решил восстановить полномочия антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Соответствующий законопроект он уже внес в Раду. Однако в экспертном сообществе усомнились в том, что ему это поможет, так как Зеленский начал повторять стратегические ошибки Виктора Януковича. Подробности

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    Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Зеленый Гай был превращен ВСУ в крупный опорник, а Малиевка – уже второе село, которое Россия контролирует в Днепропетровской области. Как говорят эксперты, российские военные создают благоприятные условия не только для дальнейшего освобождения территорий, но и для будущего широкомасштабного наступления. Подробности

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    Макрон раскалывает Запад Палестиной

    Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Однако решение президента Франции встретило резкую критику в США. В частности, Дональд Трамп заявил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят. Аналитики указывают: на Западе развернулась гонка за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства. Кто одержит верх? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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