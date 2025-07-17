Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Песков не прокомментировал призыв Орбана определить статус Украины
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока не слышал о призыве Виктора Орбана к определению статуса Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о призыве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дать определение, «что такое Украина», передает ТАСС.
На брифинге Песков отметил: «Я не видел такого заявления господина Орбана. Поэтому я не могу его прокомментировать».
СМИ сообщали, что Виктор Орбан заявил, что Европа не понимает, где заканчиваются границы Украины. Он также призвал определить, что собой представляет Украина.