Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Путин встретился с Мишустиным в Кремле
В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.
В ходе встречи Путин отметил, что недавно вместе с коллегами из экономического блока занимался оценкой текущей экономической ситуации, передает ТАСС.
«Недавно занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой экономической ситуации, текущей экономической ситуации. Но знаю, что у вас есть последние данные», – заявил Путин, обращаясь к Мишустину.
Ежедневные контакты между Путиным и Мишустиным обычно проходят в рабочем и непубличном режиме. Последняя публичная встреча тет-а-тет между президентом и премьер-министром состоялась в мае прошлого года. Тогда обсуждалось переназначение Мишустина на пост председателя правительства перед голосованием в Государственной думе.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.
В ходе прошлой встречи с Мишустиным в мае прошлого года Путин призвал правительство максимально «собраться».