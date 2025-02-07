Путин встретился с Мишустиным в Кремле

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи Путин отметил, что недавно вместе с коллегами из экономического блока занимался оценкой текущей экономической ситуации, передает ТАСС.

«Недавно занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой экономической ситуации, текущей экономической ситуации. Но знаю, что у вас есть последние данные», – заявил Путин, обращаясь к Мишустину.

Ежедневные контакты между Путиным и Мишустиным обычно проходят в рабочем и непубличном режиме. Последняя публичная встреча тет-а-тет между президентом и премьер-министром состоялась в мае прошлого года. Тогда обсуждалось переназначение Мишустина на пост председателя правительства перед голосованием в Государственной думе.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.

В ходе прошлой встречи с Мишустиным в мае прошлого года Путин призвал правительство максимально «собраться».