  • Новость часаПутин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дело против Туска станет дамокловым мечом над евролибералами
    В Совфеде оценили способность Украины спровоцировать войну между Россией и США
    Эксперт назвал два способа улучшить отношения России и Молдавии
    Астронавт НАСА с украинскими корнями вошел в экипаж российского «Союза МС-29»
    Российские войска освободили Дружбу в ДНР
    Минобороны заявило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области
    Путин: Темпы экономического роста России превысили показатели США
    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных
    В Банке России объяснили замену монет 5 и 10 рублей на банкноты
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    20 комментариев
    7 февраля 2025, 14:36 • Новости дня

    Путин встретился с Мишустиным в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    В ходе встречи Путин отметил, что недавно вместе с коллегами из экономического блока занимался оценкой текущей экономической ситуации, передает ТАСС.

    «Недавно занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой экономической ситуации, текущей экономической ситуации. Но знаю, что у вас есть последние данные», – заявил Путин, обращаясь к Мишустину.

    Ежедневные контакты между Путиным и Мишустиным обычно проходят в рабочем и непубличном режиме. Последняя публичная встреча тет-а-тет между президентом и премьер-министром состоялась в мае прошлого года. Тогда обсуждалось переназначение Мишустина на пост председателя правительства перед голосованием в Государственной думе.

    Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.

    В ходе прошлой встречи с Мишустиным в мае прошлого года Путин призвал правительство максимально «собраться».

    6 февраля 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России

    Орбан: ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре

    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что европейское решение требует называть Россию агрессором, хотя сам он предпочел бы оставить подобные оценки историкам.

    Он в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что решение Европейского Союза обязывает его упоминать Россию как агрессора. Орбан отметил, что он как политик вынужден придерживаться официальной позиции ЕС, несмотря на личное желание оставить исторические оценки профессионалам, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о его личном отношении к России и ее действиям, Орбан подчеркнул, что позиция об агрессии является официальной позицией Европейского Союза. По мнению венгерского премьера, подобные обсуждения и выводы надлежит делать историкам, а не политикам.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и смены президента США Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

    Коментарии (5)
    6 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо повысить качество приема на платной основе в высшие учебные учреждения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

    «Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. И уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что нельзя допускать обучения подобным профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Глава государства подчеркнул, что в итоге получается очень низкий уровень подготовки специалистов, который никому не нужен.

    Также в ходе заседания совета президент заявил, что дефицита школьных учителей не должно возникнуть.

    Коментарии (6)
    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы утром в четверг предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, задействовав до двух механизированных батальонов на бронетехнике, сообщило Минобороны РФ.

    По информации из Telegram-канала ведомства, группировка войск «Север» своевременно обнаружила наступление, и подразделения группировки при поддержке авиации нанесли огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки были отражены, и указанные населенные пункты остались под контролем российских войск.

    Потери украинской стороны составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    В течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских бригад в различных населенных пунктах. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия также поражали силы и технику противника в Сумской области.

    Общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 57 860 военнослужащих и значительное количество техники.

    Ранее военные РФ взяли в плен пятерых солдат ВСУ в Курской области на окраинах Свердликова.

    Коментарии (16)
    6 февраля 2025, 21:40 • Новости дня
    Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения
    Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки «Север» успешно отразили восемь атак ВСУ на Курскую область, уничтожив более 200 военных и около 50 единиц техники противника, включая танки и бронемашины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, в четверг подразделениями группировки войск «Север» была сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. На данной территории было предпринято восемь волн атак силами до двух механизированных батальонов ВСУ с поддержкой танков и машин разграждения.

    Военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческие формирования «Ветераны» и «Арбат», а также операторы БПЛА из Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» вместе с 40-й отдельной бригадой морской пехоты и 177-м отдельным полком морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения.

    Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, включая восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин. Также уничтожены три инженерные машины разграждения и мостоукладчик. Подразделения войск «Север» проводят зачистку районов от оставшихся разрозненных групп противника.

    Ранее Минобороны России сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области. Накануне сообщалось, что в Курской области пятеро бойцов ВСУ сдались в плен.

    Коментарии (8)
    7 февраля 2025, 07:34 • Новости дня
    Россиянку оштрафовали за покупку авто у иностранца за наличные

    Tекст: Александра Юдина

    Жительницу Москвы оштрафовали на 855 тыс. рублей за покупку автомобиля Kia Sorento у гражданина Киргизии за наличные, поскольку закон о валютном регулировании запрещает такие сделки с продавцами без российского паспорта.

    Жительница Москвы, купившая Kia Sorento за 2,85 млн рублей у гражданина Киргизии, была оштрафована на 855 тыс. рублей, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Правонарушение связано с применением закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которому продавцам без российского паспорта запрещено передавать наличные рубли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, купить автомобиль в России станет тяжелее. За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех миллионов рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021 по 2023.

    Коментарии (6)
    6 февраля 2025, 18:00 • Новости дня
    Путин призвал убрать устаревшие курсы из вузовских программ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности исключения архаичных и устаревших курсов из программ подготовки в технических вузах.

    Он отметил, что данные курсы не соответствуют современным требованиям экономики и становятся причиной потери интереса у студентов к своим будущим профессиям, передает ТАСС.

    «Следует убрать порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», – подчеркнул Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию. Путин также указал, что наличие таких курсов может приводить к тому, что студенты нередко оставляют учебу в вузах.

    Президент России Владимир Путин в четверг поздравил молодых ученых, которые стали лауреатами президентской премии в области науки и инноваций, с их предстоящим профессиональным праздником.

    Он заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до двух процентов от валового внутреннего продукта к 2030 году, а также обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики и пообещал содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

    Коментарии (5)
    7 февраля 2025, 09:01 • Новости дня
    Задержанная в Севастополе агент СБУ собиралась устроить теракт в батальоне «Барс»
    Задержанная в Севастополе агент СБУ собиралась устроить теракт в батальоне «Барс»
    @ ЦОС ФСБ

    Tекст: Александра Юдина

    В Севастополе задержали женщину, завербованную Службой безопасности Украины, которая планировала теракт в батальоне «Барс» по заданию украинских спецслужб, сообщает ФСБ.

    Агент СБУ по заданию украинских спецслужб вступила в добровольческий батальон «Барс» для подготовки теракта, передает ТАСС.

    На допросе, видеозапись которого предоставила ФСБ, женщина рассказала о своем задании и планах.

    Она призналась, что в 2023 году была направлена в Севастополь, где вступила в батальон «Барс» с целью наблюдения и передачи информации.

    Кроме того, она планировала заложить взрывное устройство в кабинете и установить таймер на 12 часов. В ее планы входило бегство в Сочи, затем в Турцию и на Украину.

    Куратор по имени Борис обещал ей в обмен на выполнение задания «хорошую жизнь» на Украине. Женщина надеялась реализовать свои планы до истечения времени на взрывном устройстве.

    Ранее ФСБ сообщила, что задержанная в Ростове-на-Дону женщина, завербованная украинскими спецслужбами, призналась на допросе в подготовке теракта против российского чиновника.

    Коментарии (8)
    6 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения
    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к лауреатам Премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    «Вам предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие, поистине исторические задачи по своему масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых, перспективных областях. России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Коментарии (13)
    6 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин заявил о желании молодых ученых работать в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

    Путин, выступая на церемонии вручения премий молодым ученым, заявил, что отток молодых ученых из страны сейчас минимален и приблизительно равен числу тех, кто возвращается обратно, передает ТАСС.

    «Небольшое количество уезжает за границу, где-то 5-7%, примерно такое же количество возвращается сейчас в Россию», – отметил глава государства.

    Путин подчеркнул, что власти продолжат создавать условия для того, чтобы талантливые ученые и специалисты могли реализовывать свой творческий потенциал на благо России и ее граждан. Он заверил, что будут предприняты все необходимые меры для поддержки отечественного научного сообщества.

    Кроме того, президент отметил, что большинство участников грантовой программы Российского научного фонда продолжают свою карьеру в России. По словам Путина, 58% этих ученых остаются в стране для дальнейшего развития своих научных исследований.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Он заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, и предложил создать экспозицию проектов молодых ученых в центре «Россия».

    Коментарии (5)
    6 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов
    Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что совмещение учебы и работы становится все более распространенным среди студентов, что требует новых подходов в образовательной системе.

    По его мнению, это стремление молодых людей заслуживает уважения и широкой поддержки. Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер предложил внедрять индивидуальные учебные планы для студентов, занимающихся трудовой деятельностью по своей будущей специальности.

    «Необходимо вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности, и использовать гибридные форматы обучения», – подчеркнул Путин. При этом он отметил важность сохранения фундаментальности и качества образования.

    Гибридные форматы, по мнению Путина, должны предоставлять возможность учиться, не жертвуя качеством образования, что позволит студентам более эффективно совмещать учебу с работой.

    Ранее Путин предложил ввести в вузах поэтапную аттестацию студентов, что позволит им получать квалификацию уже в процессе обучения, и сообщил, что от трети до половины действующих инженеров и техников в стране нуждаются в обновлении профессиональных навыков.

    Коментарии (3)
    6 февраля 2025, 19:41 • Новости дня
    В Думе предложили разрешить гражданам предъявлять полиции паспорт с «Госуслуг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков от партии «Новые люди» предложил законопроект, запрещающий полиции доставлять граждан в отделение полиции для проверки документов, если они предъявляют паспорт на «Госуслугах».

    В настоящее время, как указано в проекте, предъявление паспорта через «Госуслуги» признается равнозначным показу оригинала в ряде случаев, передает РИА «Новости».

    Однако, несмотря на это, зачастую возникают случаи, когда полицейские все равно доставляют граждан в отделение для дополнительной проверки документов. Эти действия вызывают негодование и неудобство у граждан, так как цифровая версия паспорта на «Госуслугах» юридически признается равнозначной бумажному паспорту в некоторых ситуациях, отметил Даванков.

    В 2023 году cервис, позволяющий проверить подлинность и действительность паспорта, появился на портале «Госуслуги».

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин поручил сделать интересными школьные программы

    Путин поручил сделать интересными школьные программы по математике и естественным наукам

    Путин поручил сделать интересными школьные программы
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделав их более доступными и интересными для учеников, с участием научных и образовательных организаций.

    «Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные образовательные и научные организации», – отметил российский лидер на заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

    Ранее Путин обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

    Коментарии (4)
    7 февраля 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль назвал недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку

    Песков допустил обсуждение ситуации вокруг закрытия «Русского дома» в Баку между Путиным и Алиевым

    Кремль назвал недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль считает недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку, назвав это недоразумением, и рассчитывает обсудить ситуацию на встречах на высшем уровне между президентами России и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль назвал закрытие «Русского дома» в Баку недоразумением и выразил надежду на его урегулирование, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что вопрос закрытия культурного центра может быть предметом обсуждения между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым на предстоящих встречах на высшем уровне. По его словам, Кремль намерен поднимать эту тему в диалоге с азербайджанскими коллегами.

    Ранее Азербайджан решил закрыть «Русский дом» в Баку, который серьезно нарушил местное законодательство.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия всегда была готова к регистрации, но вопрос не решался из-за отсутствия нормативной базы в местном законодательстве.

    Коментарии (9)
    6 февраля 2025, 17:25 • Новости дня
    Россия готова ввести новые ограничения для дипломатов ЕС

    Захарова заявила о готовности России ввести новые ограничения для дипломатов ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова ввести ответные меры против дипломатических представителей Евросоюза, если европейские страны решат ограничить передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    На брифинге Захарова сообщила, что в западных СМИ появляются сведения о стремлении ряда стран ЕС включить в новый пакет санкций ограничения на свободу передвижения и сроки пребывания российских дипломатов, передает ТАСС.

    Захарова акцентировала внимание на серьезности этой информации, отметив, что Москва не сомневается в ее достоверности. «Гарантируем, что в случае упомянутых деструктивных замыслов ответные меры не заставят себя ждать», – заявила дипломат.

    Она предостерегла, что в отношении дипломатов стран ЕС в России будут введены соразмерные ограничения.

    Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев рассказал о регулярных дискуссиях вокруг его высылки из Польши, к которым он уже давно привык и не обращает на них внимания.

    Коментарии (2)
    6 февраля 2025, 16:45 • Новости дня
    Путин поразился возможности выращивать в России быков весом до тонны

    Путин поразился успехам российских ученых в выращивании быков массой до тонны

    Путин поразился возможности выращивать в России быков весом до тонны
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в беседе с молодыми учеными выразил удивление достижениями российской генетики в области животноводства, узнав, что в стране могут выращивать быков весом до одной тонны, что ранее было возможно только за рубежом.

    Разговор с лауреатом президентской премии, профессором Еленой Корочкиной коснулся инноваций в питании коров и сохранении генетического материала. Путин выразил интерес к ее работе и расспросил о среднем весе выводимых быков. Когда он услышал цифру в одну тонну, он поразился: «До тонны?» Президент также уточнил нюансы, такие как сроки выращивания и прежние результаты в этой области, передает ТАСС.

    Корочкина пояснила, что такие быки уже есть в России, но основная задача – сохранение генетического потенциала. «Это правда имеет значение для решения всяких продовольственных вопросов, – заметил российский лидер. – Таких [быков] раньше у нас никогда не было – чтобы до тонны вес доходил. Мы все закупали же за границей».

    Ранее Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Глава государства заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российская армия вышла на границу Запорожской области и ДНР
    ФСБ задержала готовивших теракты женщин-агентов Украины
    Законопроект о защите русского языка прошел первое чтение в Госдуме
    Вагенкнехт заявила об угрозах убийством от официальных лиц Украины
    Польские фермеры освистали Урсулу фон дер Ляйен в Гданьске
    В Госдуме раскритиковали идею сделать Пасху и Троицу выходными
    Полиция задержала обнажившую грудь в центре Краснодара девушку

    Рекордная любовь россиян к золоту выгодна всем

    Для россиян золото стало новой кубышкой. В прошлом году был зафиксирован максимальный за десять лет объем закупки золотых слитков, монет и ювелирных изделий. Россия попала в пятерку стран – любителей золота. Почему резко вырос спрос на этот вид вложений и что стало с любовью к доллару и евро, депозитам и недвижимости? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности

    Перейти в раздел

    Новому главе Роскосмоса предстоит сделать Солнечную систему русской

    Вместо Юрия Борисова Роскосмос возглавил Дмитрий Баканов, который в последние годы курировал в Минтрансе вопросы инновационного развития, включая проекты по беспилотному транспорту. Борисов, при котором продолжилась череда безаварийных пусков ракет, задал высокую планку. Что ждут эксперты от нового главы Роскосмоса и какие задачи ему придется решать в первую очередь? Подробности

    Перейти в раздел

    Дело против Туска станет дамокловым мечом над евролибералами

    Против премьера Польши Дональда Туска возбудили уголовное дело об организации госпереворота. Расследование стало итогом многолетнего противостояния правых и либеральных сил республики. Эксперты отмечают, что катализатором к началу преследования главы правительства могло послужить возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Чем закончится громкое разбирательство и как это повлияет на судьбу европейских либералов? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............