Путин на встрече с Мишустиным призвал правительство максимально «собраться»

Tекст: Вера Басилая

«Мы с вами вместе и с коллегами из правительства формулировали национальные цели развития, это, конечно, главное, к чему мы должны стремиться – к реализации этих целей по всем направлениям», – цитирует ТАСС Путина.

«В сегодняшних непростых условиях, конечно, нужно собраться и нужно организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с правительством – работать без пауз», – добавил Путин.

В свою очередь Мишустин на встрече с Путиным заявил, что правительство России будет использовать майский указ в качестве ориентира и приоритета для своей работы.

Кандидат на пост главы правительства, которого сегодня предстоит утвердить Госдуме, отметил, что кабмин должен обеспечить преемственность по всем национальным целям, которые были до этого.

Позже и. о. главы правительства России Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где депутаты рассмотрят его кандидатуру на пост премьер-министра.