Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Мишустин прибыл в Госдуму, которая рассмотрит его кандидатуру на пост премьера
И. о. главы правительства России Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где депутаты рассмотрят его кандидатуру на пост премьер-министра.
Ожидается, что в течение ближайших двух часов Мишустин проведет встречи со всеми парламентскими фракциями. Общение пройдет в закрытом режиме. После этого запланировано пленарное заседание с участием кандидата на должность премьера, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера. Позже в ГД был внесен проект постановления об утверждении Мишустина на эту должность.