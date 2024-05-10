Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Проект постановления об утверждении Мишустина премьер-министром внесен в Госдуму
Комитет Госдумы по контролю внес на рассмотрение парламента проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром. Документ размещен в думской электронной базе.
«Рассмотрев представленную президентом Российской Федерации кандидатуру, <…> Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», – говорится в тексте документа.
На заседании Госдумы кандидатуру Мишустина представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, уточнил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, передает ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.