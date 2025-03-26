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    Партнерству России и Китая предстоит проверка на прочность

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    26 марта 2025, 08:56 Мнение

    Партнерству России и Китая предстоит проверка на прочность

    Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.

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    Среди ресурсов, которыми Запад располагает в современной международной политике, традиционно важное место занимает стратегия «разделять и властвовать». В первую очередь потому, что на ней основана внутренняя политика в европейских государствах и США, как их культурном наследнике. Максимальное внесение раздоров между гражданами в рамках западной теории оправдывает существование самого государства и правящих элит – иначе они становятся не нужны.

    Постоянное стремление стравливать другие страны мира между собой исторически формирует основу европейской и американской политики в отношении всего окружающего мира. И не случайно, что одним из самых важных достижений американской дипломатии в XX веке считается создание раскола между двумя крупнейшими державами социалистического мира – СССР и Китаем – в начале 1970-х годов.

    Есть основания думать, что США будут стремиться повторить этот опыт в новых условиях. Однако шансы добиться такого раскола между самыми могущественными оппонентами Запада сейчас у него отсутствуют.

    Вероятное завершение острой фазы военно-политического противоборства России и Запада не приведет к снижению уровня наших отношений с дружественным Китаем. Однако сами по себе вроде бы долгожданные изменения по линии Москва – Вашингтон неизбежно вызывают у китайцев некоторую тревогу и желание понять свое положение в будущих раскладах.

    За прошедшие три года Китай, как и все страны мирового большинства, вполне освоился в положении наблюдателя за противостоянием России и коллективного Запада. Сотрудничество с Китаем стало одним из важнейших факторов устойчивости России в эти годы, хотя и не имело для нас абсолютно критического значения. Такое значение вообще не может иметь никто из внешних партнеров, даже самых дружественных, поскольку Россия – это страна богатая и по большому счету самодостаточная. Однако рост двусторонней торговли и сотрудничества в других областях сыграл, несмотря на известные шероховатости, большую роль в том, что стратегия США и Европы по «изоляции России» провалилась.

    Одновременно с этим Китай последовательно выступал с позиций миротворца – собирал группу «друзей мира» и не давал Западу загонять ситуацию в тупиковое положение с дипломатической точки зрения. Это позволило Китаю, как и Индии, существенно увеличить свое влияние на международной арене.

    Настолько серьезно, что по экзальтированным оценкам противостояние России с Западом на Украине было скорее выгодным для китайской внешней политики. Наши противники в США и Европе даже активно вбрасывали в дискуссию идею о том, что Москва якобы «обслуживает» китайские интересы. Это было, конечно, совершенно не так: острая конфронтация в Европе наносила удар по мировой экономике, где Китай сейчас получает больше всего выгод, а вероятность эскалации конфликта в ядерную сторону угрожала самому выживанию Поднебесной, как и большинства остальных.

    Но как бы то ни было, Китай за последние годы смог не только укрепить отношения с Россией, но и использовал ситуацию, когда основные силы США были отвлечены на европейском театре. Теперь Пекин серьезно думает о том, как сохранить созданное и адаптировать свою политику к изменениям в отношениях Москвы и Вашингтона.

    Это не так просто. Большинство наблюдателей склонно считать, что стратегия нового американского правительства направлена на примирение с Россией: если не долгосрочное, то тактическое. У Китая такие намерения вызывают подозрения относительно того, что теперь он окажется главным объектом американского давления.

    Более того, сами американцы на каждом углу кричат, что это им нужно сосредоточить все свои силы для противодействия Китаю. Отчасти это имеет под собой основания. Неслучайно в правительстве Дональда Трампа нет ни одного сторонника укрепления отношений с Пекином.

    Именно Китай, а не Россия, представляет для США наиболее серьезную угрозу. Дело в размерах населения и, соответственно, потреблении: если население КНР даже незначительно приблизится в этом отношении к американскому, то ресурсов на двоих будет уже не хватать. Поэтому для США уже много лет важно тормозить развитие Китая, способствовать его экономическим проблемам.

    Одновременно американцы даже на официальном уровне заявляют о стремлении подорвать китайско-российское партнерство. Такие высказывания мы совсем недавно слышали от главы внешнеполитического ведомства США Марка Рубио. Пока это выглядит как желание повторить то, что получилось 50 лет назад, но наоборот: пообещать уже России выгоды, которые превысят пользу от партнерства с соседом.

    Могут нашим американским партнерам приходить в голову и более оригинальные идеи. Например, попытаться оторвать от России Китай, уверяя его в способности на пару с США решать самые важные вопросы развития человечества. Оба варианта выглядят одинаково авантюристическими и нереализуемыми.

    Известный нам из истории «раскол» СССР и Китая возник задолго до того, как его плодами смогла воспользоваться американская дипломатия. Две самые могущественные коммунистические партии мира боролись за влияние на ту его часть, которая в начале 1960-х годов освободилась от колониальной тирании Европы. Китай при Мао Цзэдуне энергично стремился к глобальному значению – и это вело его к конфликту с СССР, руководство которого смотрело на Пекин как на «младшего брата». В Китае такой подход вызывал раздражение.

    Ни один из этих факторов сейчас в отношениях России и Китая не присутствует. Более того, в рамках БРИКС стороны полностью разделяют видение, что новый миропорядок должен быть основан на демократии и справедливости в отношении даже небольших стран. Россия и Китай «спиной к спине» противостоят попыткам Запада сохранить свое доминирование, но совершенно не рассматривают друг друга в качестве младших партнеров. Тот, кто это утверждает, прямо или опосредованно способствует распространению американских идей.

    И наконец, нет оснований думать, что мирные намерения США являются устойчивыми в более долгосрочной перспективе. Пока США не готовы даже теоретически делить свое мировое влияние с кем-либо – Россией, Китаем, Индией или Европой. Хотя последняя вообще все больше сползает с главной орбиты мировой политики.

    Скорее всего, американцам просто нужна передышка – ресурсы США истощены длительной борьбой за свое доминирование на глобальном уровне, огромные средства, как мы теперь знаем точно, тратились совершенно впустую, а внутреннее положение является достаточно сложным. Ради того, чтобы получить эту передышку, американцы будут стремиться к примирению с Россией, даже принося в жертву амбиции своих европейских сателлитов с их фобиями.

    Одновременно США попробуют взять своего рода паузу в противостоянии с Китаем – для серьезной борьбы с ним у них также недостаточно ресурсов. Поэтому нет оснований думать, что долгожданный прочный мир в Восточной Европе немедленно приведет к наступлению США на Китай. И в Пекине это, весьма возможно, тоже хорошо понимают.

    Как Россия и Китай могут совместно отвечать на изменения в американской политике? Думается, что только через сотрудничество в Большой Евразии, создание тут пространства, свободного от внешней манипуляции и раздоров. Движение в эту сторону уже намечено лидерами обеих стран, а также поддерживается большинством средних и малых государств.

    Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия для решения внутренних проблем развития Евразии: безопасности, международной торговли и транспортной связанности. Есть основания думать, что именно на это и будут направлены в ближайшие годы совместные проекты Китая и России.

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