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    У американской пропаганды нашлись пределы

    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    18 марта 2025, 14:54 Мнение

    У американской пропаганды нашлись пределы

    Смогут ли в США на поле военной пропаганды создать взамен неэффективных «Свободы»* и «Голоса Америки*» нечто намного более опасное?

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

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    Решение нового правительства США прекратить финансирование таких крупных инструментов своей военной пропаганды, как «Радио Свобода*» и «Голос Америки*», интересно тем, что это случилось так поздно. Оба СМИ безнадежно устарели уже несколько десятков лет назад, и продолжение их вещания до настоящего времени было связано только со склеротическим характером всего американского государства, уже давно работавшего «на холостых оборотах».

    С практической точки зрения действия подчиненных Дональда Трампа обусловлены, как можно предположить, двумя факторами. Во-первых, внутриполитической борьбой, которая требует от республиканцев бить буквально по всем активам их политических противников. Во-вторых, необходимостью сокращать, наконец, государственные расходы. И, само собой, проще всего это делать там, где информационная шумиха будет больше, а продолжение траты денег налогоплательщиков стало уже совсем бессмысленным.

    Публичное возмущение руководства закрытых «вражьих голосов» американским властям только на руку: избирателям их судьба все равно безразлична, а дополнительная известность решительным действиям по экономии бюджетных денег обеспечена.

    Иными словами, случившееся – это типичный пример зарабатывания популярности путем «снимания висящих низко фруктов» – простых решений, дающих немедленные результаты. Тем более что внутриполитический эффект действительно может быть. В ближайшие полтора года перед администрацией Трампа стоит одна самая важная задача – удержать власть после выборов в американский Конгресс в 2026 году и добиться победы своего человека на президентских выборах 2028 года.

    Кандидатом от правящей группировки, вероятнее всего, станет действующий вице-президент Дж. Д. Вэнс: не зря ему доверены самые важные внешнеполитические сюжеты – отношения с Европой и технологии искусственного интеллекта.

    Никто не обольщает себя тем, что популярность оппозиции сейчас самая низкая с 1992 года – все помнят, что именно тогда кандидат демократов смог победить на выборах суперуспешного Джорджа Буша-старшего. Так что пока в распоряжении Трампа и компании есть административный ресурс, его надо употреблять для максимального разгрома оппонентов и сокращения источников их финансовой подпитки.

    В этом отношении разные опорные базы противников Трампа – демократов представляют собой хорошие цели. Основа их могущества, как и всех глобалистов, была в использовании ресурсов и методик, созданных еще в середине прошлого века. Именно поэтому данная группировка стремится к постоянному воспроизведению политики времен холодной войны, не знает других способов поддерживать свое влияние и сама принадлежит прошлому в полном смысле этого слова.

    Сейчас позиции глобалистов в США существенно подорваны, но не разрушены. Они все еще доминируют в Европе, которая ментально продолжает жить понятиями второй половины XX века. Однако мир меняется. Эпоха холодной войны уходит в прошлое, и с ней должны умереть все свойственные ей инструменты и атрибуты государственной политики.

    Это неизбежно еще и потому, что они безнадежно устарели. Даже сейчас новость о закрытии американским правительством двух радиостанций возбудила в России исключительно представителей старшего поколения – молодежь о них и так ничего не знала. Всем известно, что решающую роль в победе Трампа на президентских выборах сыграли именно не традиционные средства массовой информации, сокращается их внешнеполитическое значение.

    Военная пропаганда, а она останется всегда, также делается через новые каналы доступа к потребителям всей неправды, которой противоборствующие стороны должны заливать уши населения друг друга. Невероятное количество новых носителей информации требует большей гибкости и творческих подходов, но невероятно эффективно в плане обработки сознания. И, наконец, само по себе слово «радио» звучит, как это ни печально, настолько архаично, что не прикрыть его финансирование ради текущих политических задач было бы весьма странно. 

    Нас в России, как и в большинстве остальных стран мира, может интересовать только то, что произошедшее означает для нашего взаимодействия с конкурентами на Западе. И здесь у привычного, что справедливо, ожидать от Запада только неприятностей отечественного наблюдателя сразу возникает подозрение, что взамен неэффективных «Свободы»* и «Голоса Америки»* наши стратегические конкуренты создадут нечто намного более опасное. Мысль эта, конечно, разумная и правильная. Хотя бы потому, что переоценивать противника всегда лучше, чем исходить из его полной интеллектуальной и творческой безнадежности. Раздаются уверенные голоса, что американцы, упразднив неэффективные медиаресурсы времен холодной войны, используют средства для таких же злых целей, но более эффективно.

    Этот вопрос, однако, нуждается в нескольких уточнениях. Мало сомнений в том, что СССР политически проиграл холодную войну не по причине фантастически эффективной пропаганды его противников. Думать так значило бы очень не уважать собственную страну и ее население. Внутренние процессы в СССР, ставшие причиной перестройки и сворачивания геополитических позиций, были исключительно сложными и обусловлены неспособностью всей системы решить базовые проблемы развития. Включая рост этнического национализма.

    И тем более не «Голос Америки» выводил десятки тысяч москвичей и жителей других городов великой страны на митинги, результатом которых стало ее разрушение – это делали их собственные политики, которые «вражьи голоса» вообще не слушали.

    Единственное, в чем американские радиостанции действительно были успешными – это убеждение советских граждан в том, что в США, и на Западе в целом, живут нормальные и порядочные люди. Это стало их главной победой на информационном поле, подготовило почву для многочисленных примеров хищнического поведения со стороны Запада и неисполнения им своих обязательств после конца холодной войны.

    Военная пропаганда помогает в достижении определенных тактических задач, но не меняет стратегической диспозиции. Она является внешнеполитическим инструментом и ограничена в своей действенности. Особенно когда направлена против великих держав, опасность для которых могут представлять только внутренние системные проблемы и неурядицы. Создать такие проблемы внешняя пропаганда не может. Хотя может пользоваться их последствиями, как в эпоху холодной войны американские «голоса» использовали информационную ригидность советского общества и подавление там любых форм сравнительно самостоятельной мысли. Если не будет этого, то не будет и эффективной западной пропаганды. 

    Также есть поводы сомневаться, что результатом «оптимизации» расходов США на пропаганду станет повышение их эффективности. В первую очередь потому, что любая «оптимизация» предполагает борьбу за достижение немедленного эффекта от вложений. Повышение эффективности использования средств подразумевает то, что исполнитель должен отчитаться о результатах практически на следующий день.

    Однако в работе с «умами и сердцами», как любили говорить в свое время американские политики, на немедленные эффекты рассчитывать не приходится. Тем более в условиях, когда все значимые противники США и Запада – это страны с рыночной экономикой и вполне развитыми обществами. А там, где это иначе – в Северной Корее, например, – доступ населения к информации из-за рубежа и так ограничен весьма эффективно. Не говоря уже о том, что в последние десятилетия многие идеи, продвигавшиеся США в целях разрушения других обществ и государственных систем, стали весьма болезненно бить по их собственной. И здесь будущим американским правителям придется тщательно думать, на распространение каких мыслей за рубежом тратить государственные деньги.

    Внешнеполитическая пропаганда бывает сравнительно эффективной в двух случаях: если она говорит чужим гражданам то, что не позволяет им обсуждать собственное правительство, или когда она работает «в долгую», на протяжении поколения создавая себе более положительный образ, чем это есть на самом деле.

    Последнее предполагает десятилетия системного взаимодействия с общественным мнением противника при сравнительно стабильном положении в собственном тылу. Первое невозможно в условиях информационного общества, и Россия здесь не является исключением. Второе противоречит логике современной политики на Западе, включая США, где долгосрочные вложения вообще не рассматриваются как имеющие какой-либо смысл. И нет оснований думать, что даже один из обозначенных выше факторов присутствует сейчас в отношениях России и Запада.

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