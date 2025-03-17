В информационных войнах перемирий не бывает

– Ты работаешь на российскую пропаганду! – всегда обвинял меня приятель, долгое время трудившийся редактором на радио «Свобода*».

– А ты – на американскую, – обычно парировал я. – И уж если мир стал таким, что «чистой» журналистики почти не осталось, и все вынуждены занимать какие-то позиции, то честнее работать на пропаганду своей страны, чем на пропаганду чужой, к тому же враждебной.

Далее шел его текст о том, что «ты не понимаешь, это другое» – это про настоящую, независимую журналистику, а то, что ее финансирует Госдеп США – просто подробность биографии. (Тогда коллеги из разных лагерей еще могли общаться друг с другом, и даже после 2014-го могли, а вот после 2022-го – уже нет).

На самом деле я тоже так думал. В 90-е, когда был начинающим журналистом. Слова «Голос Америки*», «Радио Свобода» и еще «Би-би-си»*, произносились тогда с придыханием. Это были как бы эталоны профессии, сияющие вершины, до которых нам, посконным, расти и расти.

Это убеждение цементировали и различные американские же образовательные организации, прежде всего «Интерньюс», вбивавшие (и таки вбившие) в головы начинающих журналистов, что журналистика – это про то, что всегда надо быть против своей страны. Справедливости ради, никто никогда не говорил, что надо быть за чужую, достаточно «просто» быть против своей.

К 2022 году все эти люди выросли и профессионально, и чисто физически, стали главными редакторами, медиаменеджерами и «золотыми перьями» – но убеждений-то почти никто не поменял.

В этом смысле могу вспомнить только коллегу и автора «Взгляда» Андрея Бабицкого – он вовремя понял, что его пытаются использовать не на службе свободе слова, а как информационного боевика против своей страны и своего народа. Понял, ушел с Би-би-си* – и получил в тех кругах волчий билет.

А другие убеждений не поменяли – вот почему среди «релокантов» так много журналистов.

Они не смогли избавиться от этих, инсталлированных в их головы в «святые 90-е», программ, что настоящая журналистика – всегда только про плохое. Про плохое в России, в других местах возможны варианты. И это одна из причин самого глубокого кризиса журналистики за всю ее историю – этих причин много, начиная с экономических, но вот это понимание профессии, как разновидности оппозиционной политической деятельности, вбило свой гвоздь в крышку ее гроба.

Многие злорадствуют по поводу закрытия Трампом «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Признаться, я тоже. Но, справедливости ради, эти ресурсы (они давно уже не только радиостанции, а целые медиахолдинги, в том числе с сетками интернет-ресурсов) закрыли вовсе не по той причине, что США прозрели и больше не будут использовать ложно понимаемую свободу слова для информационных диверсий в других странах.

Их закрыли просто потому, что они неэффективны. Само слово «радиостанция» включает в голове ретро-регистр. Поэтому, кстати, новость о закрытии «голосов» взволновала журналистское сообщество, но практически никак не затронула конечных потребителей информации – многие даже удивились, что «Голос Америки» и «Радио Свобода» еще существуют.

Они были крайне эффективны в 80-е, когда там работали действительно талантливые люди, которые давали отличную от советской картину мира, но уже в 90-е конкуренцию чужим вражеским голосам составили наши собственные, внутренние вражеские голоса – то же ныне запрещенное «Эхо Москвы»* – а это занудное «бу-бу-бу» слушали-читали только совсем уж отбитые диссиденты советской закалки, просто по привычке.

И в этом смысле закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

Российский проект RT в этом смысле сильно эффективнее – по каковой причине и запрещен во всех «демократических» странах.

Прекратят ли американцы и прочие враги информационные атаки на нашу страну? Конечно, нет. Они перераспределят бюджет «голосов» в пользу более эффективных и современных пропагандистских инструментов – тех же телеграм-сеточек и соцсетей.

А информационные войны, в отличие от реальных, не заканчиваются никогда.