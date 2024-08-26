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    Игры в «свободу слова» кончились

    @ Global Look Press

    26 августа 2024, 13:40 Мнение

    Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин

    генеральный директор АНО «Русские репортеры»

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    Но вообще-то французы правы.

    Смысл и логика претензий всех государств ко всем платформам в том, что платформы или предварительно не модерируют, или плохо модерируют размещаемый на них контент.

    Модерировать – значит, превентивно (а не после предъявления претензий) удалять любой контент, который противоречит законодательству. От наркотиков и порнографии до призывов к насильственному свержению власти. Отсюда, собственно, все эти безумные претензии французских властей к Павлу Дурову лично.

    Facebook*, YouTube и прочие платформы это делают – правда, очень выборочно и только в интересах правительства США. Все антиправительственное (например, их Такер Карлсон или наш Владимир Соловьев) оттуда удаляется, а все, например, антироссийское – не просто не удаляется, но и активно продвигается.

    Так вот, логика взаимоотношений всех государств со всеми платформами состоит в том, что это не государство (в лице Роскомнадзора, Франскомнадзора, прокуратуры или суда) должно требовать удалить уже размещенный контент, а сама платформа в соответствии с очень длинным списком (и у каждой страны он свой) должна не допускать до публикации то, что нельзя.

    Именно в этом был смысл претензий к тому же Telegram со стороны Роскомнадзора в 2020 году. Но Россия на радикальные меры тогда не пошла, а Франция (вряд ли самостоятельно, американцы постарались – тем более в ходе своих очень жестких выборов) – пошла. Дурова, как верно заметил Сноуден, просто взяли в заложники – для достижения именно этой цели.

    Вообще-то, если бы мы жили на нормальной планете, все эти правила и ограничения должны были быть давно обсуждены, согласованы и внедрены всеми странами, например, на площадке ООН. Потому что потребность в контроле над платформами – не прихоть, а объективная необходимость: уже сейчас они являются основным источником информации для большинства жителей планеты, и объем генерируемого и распространяемого с их помощью контента, особенно видео, удваивается ежегодно. За одни только сутки на платформах размещается такой объем данных, какого человечество не создало за все время своего существования до интернета.

    Но поскольку планетка пошла вразнос, каждый крупный игрок хочет использовать платформы в своих целях. Получается договориться – хорошо, не получается – см. кейсы запрета Facebook и замедления YouTube в России, запрета TikTok в США, ареста Дурова во Франции и др.

    И все это будет только ужесточаться. Знаете почему? Потому что ИИ.

    Если сейчас контента генерируется столько, что его с трудом обрабатывают даже машины, то с полноценным внедрением ИИ нас накроет просто вал информации, большая часть которой по традиции будет недостоверной, зловредной, незаконной и т. д. Проще говоря, забивать нам мозги станут в десять, в сто, в тысячу раз интенсивнее. И бороться с этим валом смогут только сами платформы и только с помощью технологий, внедренных в логику самих платформ.

    Так что замедления, блокировки, запреты, аресты будут все более интенсивными, и это будет происходить во всех странах планеты, требования которых платформы станут игнорировать.

    А как же свобода слова, спросите вы. Это все не имеет к свободе слова никакого отношения. Собственно, свободы слова в истории человечества не было никогда. Просто тогда, когда информационные потоки можно было контролировать, государства в «свободу слова» игрались. Теперь, когда это стало невозможно, игры кончились.

    И это тот случай, когда совсем нетрудно предсказать, что произойдет дальше.

    Во-первых, фрагментация платформ. Не будет никаких глобальных Facebook, Youtube, Twitter и даже Telegram. Будут или страновые/региональные/блоковые платформы типа «ВКонтакте» и Rutube, или те же, но раздробленные «Фейсбуки»/«Ютьюбы» – не одна глобальная платформа, а много мелких, работающих в одной стране или группе дружественных стран в соответствии с требованиями этих стран. 

    Во-вторых, в большинстве стран будет введено лицензирование информационной деятельности на любых платформах. Как сейчас СМИ не может работать без свидетельства о регистрации, точно так же без такого свидетельства не сможет работать ни один Telegram-канал, или Youtube/Rutube канал, или даже аккаунт в Facebook/ВК в том случае, если на нем осуществляется информационная или какая-то другая систематическая деятельность (например, образовательная), а не просто вы сообщаете миру, как себя чувствует ваша собака.

    В общем, глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией.

    А ваши котики, мемчики и сейчас (по сезону) грибочки – это только гарнир; основное блюдо готовят большие дяди, которым наплевать не только на вас, но и на человечество в целом.

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