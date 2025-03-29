Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО

Подполье: В результате удара по ресторану в Днепропетровске погибли десять офицеров НАТО

Tекст: Мария Иванова

В результате удара в районе Днепропетровска на Украине были ликвидированы по меньшей мере десять офицеров НАТО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Удар был нанесен по фешенебельному ресторану Bartolomeo, расположенному на берегу, где, как отмечается, останавливались «очень непростые» жильцы, передает РИА «Новости».

Сергей Лебедев отметил, что в результате инцидента погибших более 30 человек, точное количество и гражданство раненых еще уточняется. Среди погибших, по предварительным данным, около десятка иностранных граждан.

Удар, по словам Лебедева, произошел во время празднования, в котором участвовали иностранные офицеры НАТО, а также представители Службы безопасности Украины и главного управления разведки минобороны Украины.

Раннее в субботу сообщалось, что удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

До этого в марте около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов.