То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Египет и Катар обсудили 50-дневное перемирие в Газе с ХАМАС и Израилем
Катар и Египет проводят переговоры с ХАМАС и Израилем о заключении 50-дневного перемирия в Газе, которое включает обмен заложниками и палестинскими заключенными, сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источники.
Катар и Египет занялись посреднической миссией по достижению перемирия между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа, сообщает ТАСС. Телеканал Asharq передает, что обсуждается возможность заключения соглашения о прекращении огня сроком на 50 дней, а также освобождение пяти израильских заложников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары в Газе унесли жизни 65 палестинцев, среди которых женщины и дети, и нанесли значительный ущерб инфраструктуре региона. Организация Объединенных Наций решила сократить число сотрудников в Газе из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Израиль убил второго члена политбюро ХАМАС за два дня в результате целенаправленных авиационных ударов.