Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
ООН решила сократить число сотрудников в Газе
ООН сократит число международных сотрудников в Газе на треть из-за израильских ударов
Генсек ООН Антониу Гутерреш принял решение сократить число сотрудников в Газе на фоне израильских атак, что временно уменьшит их количество на треть, но ООН не покидает регион.
По данным РИА «Новости», генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решил сократить число международных сотрудников в Газе на одну треть. Представитель генсека Стефан Дюжаррик пояснил, что это решение было принято на фоне израильских ударов по Газе, которые унесли жизни сотен мирных жителей, включая работников ООН.
Дюжаррик подчеркнул, что ООН не покидает сектор Газа, а мера по сокращению числа сотрудников носит временный характер. Он отметил, что число сотрудников будет сокращено на одной треть, и их может быть немного больше.
Решение связано также с тем, что с начала марта в анклав не разрешается доступ гуманитарной помощи. Це шаг обусловлен необходимостью обеспечить безопасность оставшихся сотрудников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокат Воган Лоу, представляющий ЮАР на слушаниях в Международном суде ООН, заявил, что суд должен обязать Израиль прекратить операцию в секторе Газа.
Большинство стран Генассамблеи ООН поддержало резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников. Известный предприниматель Илон Маск выразил согласие с предложением пользователя соцсети Х о выходе США из НАТО и ООН