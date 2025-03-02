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    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    16 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    11 комментариев
    2 марта 2025, 07:21 • Новости дня

    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

    Маск согласился с предложением пользователей соцсети покинуть США НАТО и ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный предприниматель Илон Маск выразил согласие с предложением пользователя соцсети Х о выходе США из НАТО и ООН.

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН, пишет РИА «Новости». Маск отреагировал на сообщение пользователя соцсети Х, который заявил, что США «пора покинуть НАТО и ООН».

    Маск, известный своими активными высказываниями в соцсетях, ответил коротко: «Я согласен». Его комментарий вызвал широкий резонанс в интернет-сообществе и стал предметом обсуждения в различных медиа.

    Ранее Маск неоднократно выражал критику в адрес международных организаций и поддерживал связи с политическими движениями, выступающими за изменение внешнеполитического курса США. Однако его текущее заявление стало неожиданностью для многих его подписчиков и вызвало активные дискуссии по поводу роли США в международных организациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания французского ядерного зонтика над Европой для усиления Франции на фоне неуверенности в поддержке США.

    Президент США на встрече в Вашингтоне предлагал остановить конфликт на Украине, в то время как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования. Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, заявив, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины.

    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    28 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший американский посол в Грузии Келли Дегнан 28 февраля 2022 года потребовала от руководства страны присоединиться к санкциям против России, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Папуашвили рассказал, что сначала посол встретилась с ним «в ожидании единственного ответа о том, что Грузия введет санкции». По его словам, экс-посол выразила «разочарование» и «замешательство» тем, что после начала СВО тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг участие его страны в санкциях.

    «Келли Дегнан предлагала нам выбрать светлую сторону или темную сторону. Это должно было выразиться в санкциях против России», – пояснил политик. Он отметил, что требование ввести санкции против России Дегнан высказывала «подчеркнуто и четко». После этого Дегнан направилась к Гарибашвили для «более прямого и объемлющего разговора».

    «Все попытки посла США тогда не принесли результата, правительство Грузии отказалось от непродуманной эскалации (с Россией)», – заявил Папуашвили. Он напомнил, что на следующий день президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии.

    «Мы ценим стратегическое партнерство, но знаем, что оно не должно использоваться таким образом. Мы за взаимное уважение с учетом национальных интересов», – заявил председатель парламента Грузии.

    По его словам, «к счастью, тогда Грузия проявила дальновидность».

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    1 марта 2025, 13:45 • Видео
    Третья мировая война как цель Украины

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

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    1 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку

    Зеленский ответил на призывы к отставке после провала переговоров в Белом доме

    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Владимир Зеленский прокомментировал призывы к его отставке, которые ранее прозвучали в США. Как сообщает РИА «Новости», президент Украины заявил, что право решать его судьбу на посту главы государства остается исключительно за украинскими гражданами.

    «Это решение может принять только народ Украины… и если кто-то, я имею в виду, не рад мне, окей. Но между нами, американцы голосуют за американского президента, а каждая европейская страна голосует за своего президента», – отметил Зеленский в интервью Fox News, отвечая на вопрос о призывах к его отставке.

    Такие призывы прозвучали на фоне провала переговоров в Белом доме, после чего американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что Зеленский должен либо покинуть свой пост, либо измениться. Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что только украинцы имеют право решать, оставаться ему на посту или нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленский должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и честные выборы.

    Вашингтон может использовать нелегитимность Владимира Зеленского для давления на Украину по вопросу соглашения о добыче полезных ископаемых, как отметил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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    28 февраля 2025, 06:57 • Новости дня
    Госдеп раскрыл содержание переговоров России и США в Стамбуле

    Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий

    Госдеп раскрыл содержание переговоров России и США в Стамбуле
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США на переговорах в Стамбуле определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий, сообщил Госдеп. Ранее журналисты отмечали, что стороны не делали заявлений по итогу встречи.

    Американское ведомство назвало встречу «конструктивной». США озвучили обеспокоенности в связи с доступом к банковским услугам и наймом контрактных работников. Также представители США подчеркнули необходимость поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в Москве.

    Представители двух стран «договорились о новой встрече по указанным вопросам в ближайшем будущем». Дата и место новых переговоров определят дополнительно, передает РИА «Новости».

    Ранее военкор Александр Коц указывал, что переговоры продолжались более шести часов, но стороны не сделали «ни одного заявления». «Вся эта болтовня на камеры – лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», – заявил он в Telegram, отметив, что не было «утечек» и сообщений «осведомленных источников Блумберг или Политико».

    Напомним, переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений. Переговоры прошли в закрытом для прессы формате.

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    28 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград»

    Захарова прокомментировала отъезд Зеленского из Белого дома после спора с Трампом и Вэнсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о досрочном отъезде президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома, пишет ТАСС. Она заявила, что этот момент можно смотреть под музыку группы «Ленинград». Захарова не уточнила, о какой именно песне идет речь, но добавила, что одна из композиций группы включает соответствующий рефрен. (В песнях группы «Ленинград» часто используется ненормативная лексика. – Прим. ВЗГЛЯД).

    Во время визита Зеленского в Белый дом, президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс подвергли украинского лидера критике. Они обвинили его в неблагодарности. После публичной перепалки, как сообщает телеканал Fox News, Трамп предложил Зеленскому «уехать», и подписание важной сделки по редкоземельным металлам было отменено.

    Кроме того, Захарова выразила удивление, что Трамп и Вэнс проявили выдержку и не «вмазали» Зеленскому за его заявление о том, что Украина осталась в одиночестве в 2022 году. Такое заявление Зеленского она назвала «самой большой ложью» и подчеркнула, что это потребовало от американских лидеров значительной самообладания. В своем телеграм-канале Захарова отметила, что это «чудеса выдержки» со стороны Трампа и Вэнса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече по вопросу возможного перемирия. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, подчеркнув неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам. Зеленский покинул Белый дом раньше времени после ожесточенного спора с президентом США в прямом эфире в Овальном кабинете.

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    28 февраля 2025, 21:57 • Новости дня
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной, сообщил телеканал Fox News.

    По данным телеканала Fox News, Белый дом подтвердил отмену пресс-конференции и прекращение переговоров по сделке, передает РИА «Новости».

    Fox News также передал, что после конфликта автомобиль для Зеленского уже ждал у западного крыла Белого дома, хотя он еще не покинул здание на момент выхода информации. Журналисты телеканала сообщили, что, по их данным, президент США попросил Зеленского уехать.

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский поругались в ходе встречи в Белом доме. Американский лидер заявил Владимиру Зеленскому, что Украина имеет большие проблемы и проигрывает в конфликте с Россией, отметив, что он ведет себя неуважительно по отношению к США.

    Зеленский заявил, что не готов к прекращению огня на Украине, чем вызвал гнев президента США.


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    1 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношении России

    Экс-посол Великобритании Брентон указал на ошибку Запада в отношении России

    Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношении России
    @ Александр Плющев/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Запад совершил ошибку, прекратив контакты с Россией после начала спецоперации, но восстановление отношений возможно, если стороны примут обоюдные решения, заявил экс-посол Великобритании в Москве Энтони Брентон.

    Брентон заявил, что западные лидеры совершили ошибку, прервав связи с Россией в 2022 году, такой разрыв затруднил достижение любого прогресса, пока Дональд Трамп не пришел к власти и не изменил ситуацию, передает ТАСС.

    Экс-посол выразил надежду на скорейшее достижение мира на Украине и отметил, что по его мнению, это может привести к улучшению отношений между Западом и Россией до уровня, существовавшего после окончания холодной войны. Он указал, что потребуется преодолеть глубокое недоверие и многое восстановить, но не видит причин, почему улучшение отношений не могло бы произойти быстро, если стороны примут такое решение.

    Ранее российский посол в Британии Андрей Келин отметил, что антироссийская политика Лондона носит давний характер, но Россия готова к улучшению отношений. Однако, по его словам, инициатива должна исходить от британской стороны.

    Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о продолжении дипломатических отношений с Британией, несмотря на непростую и состязательную обстановку.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Европа будет воевать без поддержки Вашингтона после публичной перепалки Зеленского и президента США.

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    27 февраля 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп продлил санкции против России
    Трамп продлил санкции против России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    Эти меры были введены ранее в связи с ситуацией на Украине в 2014, 2018 и 2022 годах. Как уточняется в распространенных Белым домом документах, ограничительные меры будут оставаться в силе после 6 марта 2025 года. Президент США подчеркнул, что, по его мнению, все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года», передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий, отметил, что Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше».

    Напомним, в четверг переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений.

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    28 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Американист: Трамп поднял на смех британского премьера Стармера

    Политолог Ярыгин: Трамп отверг попытки премьера Британии сесть за стол переговоров с Москвой

    Американист: Трамп поднял на смех британского премьера Стармера
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Радикальная позиция главы Белого дома Дональда Трампа в отношении европейских партнеров может заставить их пойти на отчаянные шаги, которые перевернут ситуацию с ног на голову – как в переговорах по украинскому урегулированию, так и в отношениях Вашингтона и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее американский лидер провел встречу с британским премьером Киром Стармером.

    «Глава Белого дома Дональд Трамп поднял на смех британского премьера Кира Стармера вопросом о способности Соединенного королевства самостоятельно «справиться с Россией». Все выглядело как шутка, но я бы назвал это самым ярким итогом прошедшего визита», – пояснил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    «Судя по всему, украинский конфликт на встрече упоминался только в рамках более важной темы – дальнейшего сотрудничества Вашингтона с европейским союзниками по НАТО. Американский лидер донес до собеседника свою позицию: альянс нужен Белому дому для того, чтобы контролировать своих вассалов в Европе. Как бы обидно это ни звучало для ЕС», – отметил он.

    «Трамп не хочет окончательной смерти НАТО, он просто заставляет объединение платить более справедливую цену. А без Вашингтона Брюссель не справится с «российской угрозой», поэтому деваться ему некуда. И натянутая улыбка Стармера вместо ответа служит согласием. Глава Белого дома отверг все попытки Европы через британского премьера заявить о своей субъектности и пустить ее за стол переговоров с Москвой», – продолжил спикер.

    «Европа снова хотела предложить США иные варианты коллективного участия в украинском урегулировании. До этого аналогичный шаг попробовал сделать президент Франции Эммануэль Макрон. Каждый визитер по-своему объясняет необходимость продолжения конфликта, финансирования Киева, учета мнения ЕС в переговорах», – указал аналитик.

    «Думаю, теперь стоит ждать резолютирующего приезда в Вашингтон главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в беседе с которой Трамп будет столь же непреклонен. После этого многим покажется, что Европа отыграла все карты. И тогда, допускаю, произойдет какое-то событие – так называемый черный лебедь, которое перевернет ситуацию с ног на голову», – спрогнозировал эксперт.

    «Я даже могу допустить, что произошедшее замедлит переговоры Москвы и Вашингтона. Еще один вариант развития событий: создастся ситуация, при которой Трампу придется пригласить Брюссель за стол переговоров как одну из заинтересованных сторон», – резюмировал Ярыгин.

    В четверг британский премьер Стармер сообщил, что обсудил с Трампом урегулирование украинского кризиса, отметив, что для достижения мира необходимо заключить «прочную сделку». По его мнению, европейские страны «должны принимать в этом полноценное участие». При этом Лондон может взять на себя «лидирующую роль», добавил политик.

    «Я ясно дал понять, что Великобритания готова направить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение (по Украине)», – заявил Стармер на совместной с Трампом пресс-конференции. Он добавил, что в нынешнем году британская сторона планирует предоставить Киеву больше военной помощи, чем когда-либо ранее.

    Трамп в свою очередь «уколол» визави вопросом о способности Британии «справиться с Россией» самостоятельно. Как передает The New York Times,  в ответ Стармер протянул: «ну…» и улыбнулся. В комнате прозвучал «неловкий смех» журналистов.

    Глава Белого дома заявил, что поддерживает принцип коллективной обороны НАТО, предусмотренный уставом альянса. Однако причин для его задействования на Украине нет, подчеркнул Трамп.

    Как пишет газета Politico, встреча Стармера с Трампом стала «отрезвляющей» для Киева и его европейских союзников. Она дала представление о приеме, который ждет Владимира Зеленского в пятницу. Как ожидается, вечером 28 февраля он и Трамп подпишут ресурсное соглашение.

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    28 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Генсек ООН сообщил о приостановке помощи Украине из-за США
    Генсек ООН сообщил о приостановке помощи Украине из-за США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация приостановила программы финансовой помощи в ряде регионов Украины из-за сокращения поддержки со стороны США.

    В рамках пресс-подхода Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность по поводу сокращений, которые затронули широкий спектр программ, включая гуманитарную помощь и поддержку уязвимых сообществ, передает РИА «Новости».

    Гутерриш отметил: «Я хочу начать с выражения моей глубокой обеспокоенности по поводу информации, полученной за последние 48 часов агентствами ООН, а также многими гуманитарными организациями и НПО относительно серьезного сокращения финансирования Соединенными Штатами. Эти сокращения затрагивают широкий спектр важнейших программ – от гуманитарной помощи для спасения жизней до поддержки уязвимых сообществ, восстанавливающихся после войны или стихийных бедствий».

    Он также добавил, что приостановка программ в ключевых регионах Украины затронула около миллиона человек в 2024 году. Генсек подчеркнул, что последствия сокращения помощи со стороны США будут «особенно разрушительными» для уязвимых слоев населения по всему миру.

    Ранее член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил выход из ООН, чтобы прекратить финансирование организации, а также убрать штаб-квартиру объединения с территории Соединенных Штатов.

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    1 марта 2025, 12:05 • Новости дня
    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде

    В Белом доме назвали позицию России на переговорах в Эр-Рияде разумной

    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде
    @ Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России на переговорах в Эр-Рияде не выдвинули максималистских требований, что вызвало положительную оценку Белого дома, сообщает канал CBS.

    Представители Белого дома выразили удовлетворение позицией России на переговорах в Эр-Рияде, отметив, что российские переговорщики продемонстрировали разумный подход, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул канал, американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, отметили, что российская сторона проявила сдержанность в своих требованиях.

    Это контрастирует с позицией Украины, которая, как сообщает CBS, предъявила максималистские требования.

    По данным канала, Белый дом ожидал более жесткого подхода от России, но был приятно удивлен результатами.

    Напомним, на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость этих переговоров при посредничестве Саудовской Аравии.

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    27 февраля 2025, 22:45 • Новости дня
    Стармер не ответил на вопрос Трампа о способности Британии «самостоятельно справиться с Россией»
    Стармер не ответил на вопрос Трампа о способности Британии «самостоятельно справиться с Россией»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британский премьер-министр Кир Стармер не ответил на вопрос о способности Великобритании самостоятельно «справиться с Россией».

    Во время пресс-конференции в Белом доме Стармер отметил, что Соединенные Штаты всегда могут рассчитывать на поддержку Великобритании. Тогда президент США шутливо поинтересовался у него, способна ли Великобритания «справиться с Россией самостоятельно». Это вызвало смех журналистов. Сам премьер-министр лишь улыбнулся, не дав ответа, передает ТАСС.

    В четверг в Вашингтоне состоялась встреча президента США и премьер-министра Великобритании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пресс-конференции президента США репортер задал вопрос о том, не станет ли сохранение новых регионов за Россией опасным сигналом для Китая, на что американский лидер предложил: «А вы попробуйте вернуть их обратно».

    Глава американского государства считает, что если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

    Коментарии (6)
    27 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    США передали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково в 2014 году
    США передали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково в 2014 году
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона депортировала на российскую территорию подозреваемого в разбойном нападении, совершенном в аэропорту Пулково, и похитившего свыше 1,5 млн долларов, сообщила Генпрокуратура.

    Подозреваемый депортирован из США, согласно версии следствия, 15 июля 2014 года он в пассажирском терминале воздушной гавани напал с оружием на людей в машине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

    Он смог похитить у них более 1,5 млн долларов, а после этого скрылся. В апреле 2020 года его объявили в международный розыск.

    В мае 2021 года стало известно, что подозреваемый Кошелев находится в США и, вероятно, нарушил там иммиграционное законодательство.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва и Вашингтон в дальнейшем могут также обмениваться заключенными.

    Коментарии (6)
    27 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово

    Трамп выразил уверенность в соблюдении Россией соглашения по Украине в случае урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Глава американского государства отметил, что в сделках придерживается принципа «доверяй и проверяй».

    Оценивая реакцию России по урегулированию кризиса, Трамп сказал, что удалось «очень хорошо продвинуться». «Я думаю, что Россия действует очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

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    27 февраля 2025, 16:29 • Новости дня
    Переговоры России и США в Стамбуле длились шесть с половиной часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений.

    Встреча между делегациями России и США в Стамбуле завершилась, передает ТАСС. Она продлилась шесть с половиной часов, после чего российская делегация покинула переговорную площадку, не дав комментариев прессе.

    Напомним, в четверг в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, проходящие в закрытом для прессы формате.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о результатах этих переговоров будет предоставлена, как только она станет доступна. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

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