Эмманюэль Макрон предложил ядерный зонтик для Европы для укрепления позиции Франции

Tекст: Денис Тельманов

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью воскресным газетам заявил, что создание французского ядерного зонтика над Европой укрепит позиции Франции, передает ТАСС. Макрон отметил, что европейские страны не могут больше полагаться на американские силы ядерного сдерживания и нуждаются в стратегическом диалоге с Францией. Он подчеркнул, что это поспособствует укреплению страны и континента в целом.

Le Parisien Dimanche процитировала Макрона: «У нас есть щит, у них его нет. И они не могут больше зависеть от американских сил ядерного сдерживания. Необходим стратегический диалог с теми, кто такими силами не обладает, это сделало бы Францию сильнее».

Газета Le Journal du Dimanche также отметила, что президент считает, что настал момент для стратегического пробуждения Европы. Это связано с тем, что среди европейских стран царит неуверенность в долгосрочной поддержке со стороны США.

Le Journal du Dimanche добавила, что Макрон согласен с позицией кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который поддерживает идею создания автономной европейской обороноспособности вместо зависимости от НАТО.

Ранее Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции «Национальное объединение», и бывший еврокомиссар Тьерри Бретон выразили несогласие с идеей делиться французским ядерным арсеналом, считая, что Париж не должен этого делать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марин Ле Пен заявила, что силы ядерного сдерживания должны оставаться за Францией и ни в коем случае не должны передаваться кому-либо.

Депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.

Тимофей Бордачёв, программный директор клуба «Валдай», заявил, что Макрон очень хорош для современной Европы именно потому, что его невозможно было представить у руля власти во времена значимости Старого Света в мировых делах.