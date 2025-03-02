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    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

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    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    11 комментариев
    2 марта 2025, 01:43 • Новости дня

    Макрон заявил об усилении Франции через ядерный зонтик над Европой

    Эмманюэль Макрон предложил ядерный зонтик для Европы для укрепления позиции Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания французского ядерного зонтика над Европой, что, по его мнению, сделает Францию сильнее на фоне неуверенности в поддержке США.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью воскресным газетам заявил, что создание французского ядерного зонтика над Европой укрепит позиции Франции, передает ТАСС. Макрон отметил, что европейские страны не могут больше полагаться на американские силы ядерного сдерживания и нуждаются в стратегическом диалоге с Францией. Он подчеркнул, что это поспособствует укреплению страны и континента в целом.

    Le Parisien Dimanche процитировала Макрона: «У нас есть щит, у них его нет. И они не могут больше зависеть от американских сил ядерного сдерживания. Необходим стратегический диалог с теми, кто такими силами не обладает, это сделало бы Францию сильнее».

    Газета Le Journal du Dimanche также отметила, что президент считает, что настал момент для стратегического пробуждения Европы. Это связано с тем, что среди европейских стран царит неуверенность в долгосрочной поддержке со стороны США.

    Le Journal du Dimanche добавила, что Макрон согласен с позицией кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который поддерживает идею создания автономной европейской обороноспособности вместо зависимости от НАТО.

    Ранее Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции «Национальное объединение», и бывший еврокомиссар Тьерри Бретон выразили несогласие с идеей делиться французским ядерным арсеналом, считая, что Париж не должен этого делать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марин Ле Пен заявила, что силы ядерного сдерживания должны оставаться за Францией и ни в коем случае не должны передаваться кому-либо.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.

    Тимофей Бордачёв, программный директор клуба «Валдай», заявил, что Макрон очень хорош для современной Европы именно потому, что его невозможно было представить у руля власти во времена значимости Старого Света в мировых делах.

    27 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России ответил афоризмом Козьмы Пруткова на вопрос о европейских гарантиях безопасности для Украины, подчеркнув, что предыдущие обещания были ложными.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу процитировал афоризм Козьмы Пруткова в ответ на вопрос журналиста о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны государств ЕС, передает ТАСС.

    «Единожды солгавши, кто тебе поверит. А тут не единожды, как вы видите, тут уже, во всяком случае, по Украине дважды», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС планируют обсудить на экстренном саммите 6 марта европейские гарантии безопасности для Украины, а также суверенные оборонительные меры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предлагать Украине новые гарантии безопасности и это является задачей Европы.

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    1 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношении России

    Экс-посол Великобритании Брентон указал на ошибку Запада в отношении России

    Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношении России
    @ Александр Плющев/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Запад совершил ошибку, прекратив контакты с Россией после начала спецоперации, но восстановление отношений возможно, если стороны примут обоюдные решения, заявил экс-посол Великобритании в Москве Энтони Брентон.

    Брентон заявил, что западные лидеры совершили ошибку, прервав связи с Россией в 2022 году, такой разрыв затруднил достижение любого прогресса, пока Дональд Трамп не пришел к власти и не изменил ситуацию, передает ТАСС.

    Экс-посол выразил надежду на скорейшее достижение мира на Украине и отметил, что по его мнению, это может привести к улучшению отношений между Западом и Россией до уровня, существовавшего после окончания холодной войны. Он указал, что потребуется преодолеть глубокое недоверие и многое восстановить, но не видит причин, почему улучшение отношений не могло бы произойти быстро, если стороны примут такое решение.

    Ранее российский посол в Британии Андрей Келин отметил, что антироссийская политика Лондона носит давний характер, но Россия готова к улучшению отношений. Однако, по его словам, инициатива должна исходить от британской стороны.

    Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о продолжении дипломатических отношений с Британией, несмотря на непростую и состязательную обстановку.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Европа будет воевать без поддержки Вашингтона после публичной перепалки Зеленского и президента США.

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    1 марта 2025, 13:45 • Видео
    Третья мировая война как цель Украины

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

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    1 марта 2025, 08:55 • Новости дня
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия достигла победы в специальной военной операции, так как страна избежала поражения и осталась стабильной.

    По ее словам, Россия победила в специальной военной операции, передает ТАСС.

    Кнайсль подчеркнула, что страна не была побеждена, несмотря на разговоры о возможности поражения России на поле боя и о ее возвращении в Средневековье.

    По ее словам, российское общество не рухнуло, и не произошло никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали в Европе.

    Кнайсль отметила, что не оправдались ожидания распада России на множество новых государств. Она подчеркнула, что с учетом всех этих факторов Россия одержала победу.

    Экс-министр добавила, что никто не ожидал такой стабильности от России. По ее словам, население поддерживает правительство и адаптируется к новой реальности, демонстрируя устойчивость перед лицом вызовов.

    При этом ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.


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    27 февраля 2025, 19:38 • Новости дня
    Захарова обвинила главу Минобороны Франции в расизме

    Захарова осудила Лекорню за утверждение о славянских и чеченских сетях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мария Захарова выразила негодование по поводу заявлений главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню о возможной причастности России к подготовке терактов через этнические сети.

    Дипломат отметила, что подобные высказывания пограничны с расизмом и вызывают отвращение.

    «Все уже привыкли к агрессивной антироссийской риторике французских руководителей, которые пытаются демонизировать нашу страну», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

    Она подчеркнула, что заявления Лекорню о якобы существующих этнических сетях для проведения террористических акций на французской территории выходят за рамки обычной антироссийской риторики.

    Захарова выразила обеспокоенность стремлением возложить ответственность за несуществующие террористические преступления на этнические группы, разжигая межнациональную рознь. Она также задала вопрос Лекорню о том, что он подразумевает под «славянскими сетями» и кого конкретно имеет в виду.

    По мнению Захаровой, тесное общение с режимом в Киеве могло повлиять на Лекорню, внедряя в его сознание их идеологию. Она считает, что такие высказывания неприемлемы для министра обороны.

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    28 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта
    Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта, и подчеркнул необходимость пересмотра этой стратегии.

    Макрон заявил на совместной пресс-конференции с португальским премьером Луишем Монтенегру, что отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта был ошибкой, передает РИА «Новости». Трансляцию его выступления вел  YouTube-канал Елисейского дворца.

    «Я думаю, что главной ошибкой, которая была допущена в самом начале, было – «никаких войск никогда на украинской земле», – заявил президент Франции.

    По словам Макрона, Европа всегда придерживалась принципа избегания эскалации конфликта. Участие в военных действиях противоречило бы этому подходу, однако год назад Европе пришлось начать следовать принципу «стратегической двусмысленности».

    Макрон также подчеркнул важность предоставления Украине необходимой помощи для обороны. «Сегодня мы должны сделать две вещи: гарантировать, что если на Украину будет оказываться какое-либо давление, европейцы смогут ей предоставить то, что необходимо для обороны», – заявил он.

    Также он отметил, что необходимо предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Эти вопросы, по его словам, будут обсуждаться на встрече европейских лидеров в Лондоне в воскресенье.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел преждевременной дискуссию о возможной отправке европейских военных на Украину.

    Сообщалось, что президент США и премьер Британии Кир Стармер планируют обсудить отправку иностранных войск на Украину.

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    1 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Рубио: Европа хочет затянуть конфликт на Украине на год
    Рубио: Европа хочет затянуть конфликт на Украине на год
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Госдепа США Марко Рубио заявил на канале CNN о планах Европы продолжать конфликт на Украине еще год, чтобы ослабить Россию.

    По его словам, европейские страны предлагают продолжать конфликт на Украине еще год, чтобы вынудить Россию просить о мире, передает РИА «Новости».

    Рубио рассказал о разговоре с иностранным министром, чей план заключается в том, чтобы продолжение войны привело к ослаблению России до такой степени, что страна «начнет просить о мире». Он отметил, что не будет называть имя министра.

    Он также подчеркнул, что продление конфликта на год приведет к еще большим разрушениям и гибели людей, а также назвал этот план нереалистичным. По его мнению, это не соответствует интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    27 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    СВР: ЕС выделил средства на поддержку протестов в Тбилиси для евроинтеграции Грузии
    СВР: ЕС выделил средства на поддержку протестов в Тбилиси для евроинтеграции Грузии
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Евросоюза выделило средства для поддержки протестных акций в Грузии, намереваясь «вернуть страну на путь демократии и евроинтеграции», сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Как говорится в сообщении пресс-бюро СВР, Евросоюз намерен любой ценой «вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции», передает ТАСС. По данным, поступающим в ведомство, руководство ЕС считает Грузию «важным оплотом западного влияния в Закавказье» и не может допустить его потери.

    Согласно сообщению, Европейский союз выделил значительные средства представительству в Тбилиси для поддержки и координации протестных акций. Эти действия направлены на демонстрацию устойчивости проевропейских взглядов среди населения Грузии. Планируется, что каждому участнику антиправительственных демонстраций будет выплачено до 120 евро за день участия.

    На случай, если грузинские власти попытаются заблокировать финансовые каналы, ЕС рассматривает возможность доставки наличных денег в Тбилиси через посольства стран Европейского союза в Армении.

    Ранее Тбилиси заявил о новых попытках Евросоюза сменить демократически избранные власти Грузии, а также Грузия обвинила Евросоюз в финансировании радикализма в стране.

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    27 февраля 2025, 19:54 • Новости дня
    Напавшие на консульство России во Франции проведут восемь месяцев дома

    Напавших на консульство России во Франции осудили на восемь месяцев домашнего заключения

    Напавшие на консульство России во Франции проведут восемь месяцев дома
    @ REUTERS/Manon Cruz

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обвиняемых в закидывании российского генерального консульства зажигательными устройствами в Марселе приговорили к восьми месяцам лишения свободы.

    Наказание оба осужденных будут отбывать дома, в течение всего срока на них будут надеты электронные браслеты, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе, ими оказались французы. Генконсул России в Марселе Станислав Оранский отмечал, что российскую сторону возмущает мягкий приговор, который запрошен для обвиняемых.

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    28 февраля 2025, 12:29 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС отказаться от «вассализации» в отношениях с США

    Макрон призвал страны ЕС противостоять «вассализации» в отношениях с США и усилить сплоченность

    Макрон призвал ЕС отказаться от «вассализации» в отношениях с США
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза отказаться от подчиненной роли в отношениях с США и стать более сплоченными и сильными, чем когда-либо.

    В ходе двухдневного визита в Португалию президент Франции заявил о необходимости для стран Европейского союза отказаться от так называемой счастливой вассализации в отношениях с США, сообщает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что европейцы должны восстановить стремление к риску, амбициям и мощи.

    Перед аудиторией он отметил, что считает критически важным для Европейского союза принимать самостоятельные и осознанные решения в таких областях, как технологии, промышленность и оборона.

    По мнению французского лидера, эти меры помогут странам ЕС стать более сильными и сплоченными, чем когда-либо. Французский президент также выразил уверенность, что ЕС должен стремиться к управлению глобальными изменениями, а не быть их объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».

    Напомним, Макрон завершил визит в Вашингтон, не сумев изменить позицию администрации США по конфликту на Украине.

    Евросоюз стремился заручиться гарантиями безопасности от США для Украины, однако визит Эммануэля Макрона к Дональду Трампу не привел к конкретным обещаниям.

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    1 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Sky News: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине

    Sky News: Лидеры балтийских стран выразили недовольство отсутствием приглашения на саммит в Лондон

    Sky News: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры балтийских стран выразили недовольство за отсутствие приглашения на встречу по Украине, которая пройдет в Лондоне, несмотря на их значительную поддержку Киева, сообщил дипломатический источник телеканала Sky News.

    Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы остались недовольны отсутствием приглашения на саммит европейских руководителей по Украине в Лондон, передает

    ТАСС.


    Дипломатический источник заявил, что перед началом саммита премьер-министр Британии Кир Стармер проведет телефонный разговор с лидерами балтийских государств, но отметил, что это не заменит личное присутствие.

    Отмечается, что все три балтийские страны оказывают значительную поддержку Украине, выделяя на помощь значительные проценты от своего ВВП.

    «Все решения влияют на нашу безопасность. Это похоже на новый пакт по разделению Европы или пренебрежение нами. Это позор», – добавил источник.

    На саммите в Лондоне, который организуется при участии Франции, будет обсуждаться возможность создания международных сил для Украины в случае заключения перемирия. Также запланировано обсудить вопросы европейской безопасности, в свете требований США к Европе взять на себя больше ответственности.

    Ранее британский премьер Кир Стармер сообщил, что в саммите по Украине в Британии в воскресенье могут принять участие представители 18 стран.

    Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.

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    27 февраля 2025, 10:41 • Новости дня
    NYT: В Европе обвинили Трампа в планах разрушить ЕС

    NYT: В Европе заподозрили Трампа в планах разрушить Евросоюз

    NYT: В Европе обвинили Трампа в планах разрушить ЕС
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США, и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского Союза, пишет The New York Times.

    Издание напоминает, что во время своего первого президентского срока Дональд Трамп назвал Европейский Союз «врагом», созданным «чтобы навредить Соединенным Штатам в торговле» Он повторил это обвинение на заседании кабинета министров в среду, но, как отмечает газета, «в более вульгарных выражениях».

    «Европейский Союз был создан для того, чтобы обмануть Соединенные Штаты. В этом и заключается цель, и они хорошо с ней справились», – цитирует The New York Times американского лидера.

    Президент США также отметил, что готовит пакет тарифов в 25% на импорт автомобилей и других товаров из Европы.

    Такие заявления усилили обеспокоенность европейских лидеров, которые считают, что администрация президента США рассматривает традиционных союзников как противников не только в торговле, но и в других сферах.

    Некоторые чиновники и аналитики считают, что администрация президента США просто безразлична к Европе, другие видят открытую враждебность. Но существует общее мнение, что фундаментальные отношения изменились, и что Америка стала менее надежным и предсказуемым союзником.

    «Нет никаких сомнений в намерении уничтожить Европу, начиная с Украины», – заявила директор итальянского Института международных отношений. «Расширение прав и возможностей крайне правых играет важную роль в достижении цели разрушения Европейского Союза» Натали Точчи. Причина, по ее словам, в том, что администрация Трампа рассматривает Европу не просто как конкурента, но также как экономическую и даже идеологическую угрозу.

    «Если Трамп и его команда «стремятся подтолкнуть крайне правых и разрушить европейскую демократию, то никакие объемы европейских закупок американского СПГ или оружия не будут иметь значения», – отметила Точчи. Увеличение зависимости, добавила она, «может стать своего рода двойным самоубийством».

    Камилль Гранд из Европейского совета по международным отношениям отметил, что столкновение с идеологическими, стратегическими и экономическими вызовами от одного из крупнейших союзников вызывает шок у европейцев.

    «Враждебность на всех трех фронтах одновременно является настоящим шоком для европейцев. Сложив все три вместе, можно задаться вопросом, являетесь ли вы уже не партнером, а соперником и, возможно, даже противником», – отметил эксперт.

    Директор Центра исследований геополитики и безопасности в Вильнюсе (Литва) Линас Койала призывает к спокойствию, поскольку «реальной альтернативы гарантиям безопасности США» в течение длительного времени не будет. «Объявить, что трансатлантические отношения рухнули, было бы все равно, что сойти с корабля посреди океана, когда другого судна не видно», – отметил эксперт. По его словам, «Европа должна проглотить» критику Трампа и «сделать все возможное, чтобы сохранить отношения в целости и сохранности».

    Мэтью Крениг, бывший чиновник министерства обороны, который сейчас работает в Атлантическом совете в Вашингтоне, называет себя «нормальным республиканцем» и говорит, что «за последние пару недель было слишком много истерии». В конце концов, по словам Кренига, первый срок Трампа также был отмечен «много жесткой риторикой против союзников и большим количеством почтительных высказываний по отношению к Путину, но в конечном итоге НАТО было усилено».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз намерен ввести дополнительные пошлины на американские товары, если США введут пошлины на европейскую сталь и алюминий.

    Ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц подчеркнул важность единства Европы в вопросах внешней политики, безопасности и торговли для укрепления позиций ЕС в отношениях с Вашингтоном.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявила, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой, и Брюсселю следует сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону.

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    28 февраля 2025, 10:52 • Новости дня
    Politico: Чешские фермеры возглавили протесты против импорта с Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Фермеры Чехии организовали протесты на границе, блокируя дороги тракторами в знак несогласия с импортом сельхозпродукции с Украины и из Южной Америки, к ним присоединились коллеги из Германии, Польши, Австрии, Венгрии и Словакии, пишет Politico.

    Фермеры из Чехии, Германии, Польши, Австрии, Венгрии и Словакии ведут акции протеста против торговой политики ЕС, передает Politico.

    Протесты направлены против увеличения импорта сельскохозяйственных товаров с Украины и из Южной Америки.

    По словам главы Чешской аграрной палаты Мартина Пыхи, соглашение с Украиной может повысить объем дешевого и низкокачественного зерна и масличных культур на европейском рынке.

    Сейчас украинское зерно в основном поставляется в Испанию, но Киев ввел экспортные лицензии и квоты для доказательства своей ответственности.

    Некоторые страны, такие как Венгрия, настаивают на возвращении довоенных квот, отмечая, что даже сниженные объемы украинского экспорта угрожают их местным производителям.

    Тем временем украинский экономист Олег Нивиевский заявил, что эти опасения беспочвенны, так как украинский экспорт якобы стабилизировал цены на продовольствие в ЕС.

    В данный момент Еврокомиссия ведет сложные переговоры, чтобы поддержать украинскую экономику и одновременно успокоить восточных членов ЕС.

    Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович пообещал обеспечить плавный переход после завершения временных мер, позволяющих беспошлинный ввоз украинских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

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    1 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    Украина предложила Франции производить оружие за счет российских активов

    Минобороны Украины предложило Франции создавать оружие на средства от замороженных активов России

    Украина предложила Франции производить оружие за счет российских активов
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Украины предложило Франции создать предприятия для производства вооружений и систем ПВО, финансируемых за счет процентов от замороженных российских активов, сообщило украинское военное ведомство.

    Минобороны Украины предложило Франции создать совместные предприятия по производству вооружений, включая системы ПВО, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства, передает РИА «Новости».

    Инициатива предусматривает финансирование таких проектов за счет процентов от замороженных активов России. Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев отметил, что ВСУ нуждаются в системах ПВО и ПРО, ракетах-перехватчиках, тяжелой бронетехнике и боеприпасах.

    По его словам, это предложение направлено на удовлетворение критических потребностей украинской армии. ЕС.

    Напомним, страны G7 после начала конфликта на Украине заморозили около половины валютных резервов России. Эти средства оцениваются в 300 млрд евро, из которых более 200 млрд евро находится в Евросоюзе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что французская сторона должна объяснить, какой документ дает разрешение на использование прибыли с того, что своровано, имея ввиду российские активы.

    Лавров отмечал, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

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    27 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Россию возмутил мягкий приговор, запрошенный для напавших на консульство в Марселе

    Генконсул: Россию возмутил мягкий приговор, запрошенный для напавших на консульство в Марселе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскую сторону возмущает мягкий приговор, который запрошен для обвиняемых в нападении на генеральное консульство России в Марселе, сообщил генконсул Станислав Оранский.

    «Мы рассматриваем это как террористический акт, совершенный группой лиц против дипломатического учреждения по предварительному сговору. Это нападение на консульство с использованием взрывчатых веществ, они к нему готовились», – сказал Оранский РИА «Новости».

    Он пояснил, что прокурор отмел все доводы российской стороны, и заявил, что речи о теракте не идет, а обвиняемые «просто совершили глупость».

    «Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Это безобразие. Мы возмущены непропорционально мягким запрошенным наказанием», – сказал дипломат.

    Напомним, французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе. Задержанными по делу о теракте в Марселе оказались французы.

    Обвинение запросило для них год лишения свободы с возможностью отбывать приговор с электронным браслетом.

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    27 февраля 2025, 07:57 • Новости дня
    Politico: Макрон только потратил время на переговоры с США о гарантиях для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз стремился заручиться гарантиями безопасности от США для Украины, однако визит Эмманюэля Макрона к Дональду Трампу не привел к конкретным обещаниям, пишет Politico.

    По данным издания, попытка Макрона добиться от Белого дома четких гарантий безопасности для Украины оказалась безуспешной, передает РБК.

    Макрон проинформировал об итогах переговоров других европейских лидеров во время экстренной видеоконференции, где отметил, что Трамп не предоставил четких обещаний по вопросу помощи Украине.

    Европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что стратегическая двусмысленность в вопросе гарантий США сохраняется.

    Визит Макрона в США был оценен высокопоставленным европейским чиновником как «пустая трата времени». Второй дипломат отметил, что Европа сейчас ощущает себя «довольно одинокой» в отношении гарантий для Украины.

    Европейские страны надеются на предоставление от США тяжелой техники, средств ПВО и ракет большой дальности. Эти ресурсы могут понадобиться европейским миротворцам в случае их размещения в рамках мирного договора.

    Напомним, Макрон прилетел в США в качестве гонца коллективной Европы, которой резко не нравятся мирные инициативы Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».

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