Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.11 комментариев
Макрон заявил об усилении Франции через ядерный зонтик над Европой
Эмманюэль Макрон предложил ядерный зонтик для Европы для укрепления позиции Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания французского ядерного зонтика над Европой, что, по его мнению, сделает Францию сильнее на фоне неуверенности в поддержке США.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью воскресным газетам заявил, что создание французского ядерного зонтика над Европой укрепит позиции Франции, передает ТАСС. Макрон отметил, что европейские страны не могут больше полагаться на американские силы ядерного сдерживания и нуждаются в стратегическом диалоге с Францией. Он подчеркнул, что это поспособствует укреплению страны и континента в целом.
Le Parisien Dimanche процитировала Макрона: «У нас есть щит, у них его нет. И они не могут больше зависеть от американских сил ядерного сдерживания. Необходим стратегический диалог с теми, кто такими силами не обладает, это сделало бы Францию сильнее».
Газета Le Journal du Dimanche также отметила, что президент считает, что настал момент для стратегического пробуждения Европы. Это связано с тем, что среди европейских стран царит неуверенность в долгосрочной поддержке со стороны США.
Le Journal du Dimanche добавила, что Макрон согласен с позицией кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который поддерживает идею создания автономной европейской обороноспособности вместо зависимости от НАТО.
Ранее Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции «Национальное объединение», и бывший еврокомиссар Тьерри Бретон выразили несогласие с идеей делиться французским ядерным арсеналом, считая, что Париж не должен этого делать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марин Ле Пен заявила, что силы ядерного сдерживания должны оставаться за Францией и ни в коем случае не должны передаваться кому-либо.
Депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.
Тимофей Бордачёв, программный директор клуба «Валдай», заявил, что Макрон очень хорош для современной Европы именно потому, что его невозможно было представить у руля власти во времена значимости Старого Света в мировых делах.