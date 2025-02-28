  • Новость часаФСБ задержала помощника митрополита Тихона и клирика за подготовку теракта
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Капитуляцию Европы подпишет Макрон
    28 февраля 2025, 08:30 Мнение

    Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    В российской малой авиации появился новый «игрок»
    В Польше назвали соглашение с США о ресурсах унижением для Украины
    Таджикского блогера лишили гражданства России за провокации в интернете
    Депардье пригрозили исключением за долги из Союза кинематографистов РФ

    В ближайшие недели мы станем свидетелями того, как европейские сателлиты США будут адаптировать свое внешнеполитическое поведение к новым установкам и настроениям Вашингтона. Все это будет сопровождаться невероятной суетой, которая и так уже полностью подменила политику в Европе: визитами, встречами в разных форматах и огромным количеством заявлений «космического масштаба и космической же глупости».

    Чего мы не должны от них ожидать, так это последовательных усилий по приданию европейцами своей внешней политике хоть какой-нибудь самостоятельности. Поэтому соревнование, кто из европейских начальников окажется главным фаворитом Вашингтона при новой администрации, будет иметь несколько комичный характер и не приведет к существенным коррективам планов Дональда Трампа в отношении Старого Света.

    Было бы здорово, конечно, если бы европейцы смогли постепенно добиться той степени автономии, о которой многие там втайне грезят. Но пока это остается несбыточной мечтой политиков и бизнеса в Европе: единственное, на что они могут рассчитывать – это постепенно восстановить экономические связи с Россией.

    Масштабы любых проявлений политики европейцев в отношении российских интересов являются производными от динамики их отношений с США. Но никак не от их внутренних, сравнительно самостоятельных соображений. Иными словами, какие бы пламенные речи в Европе ни произносились, степень зависимости их авторов от американцев настолько велика, что позволяет видеть именно в Вашингтоне гарантию или препятствие стабилизации положения в европейской безопасности.

    Нам же стоило бы отдавать себе отчет, что «виляние хвостиком», которое будет присуще поведению европейских столиц, касается только их отношений с США: выгоды для России зависят исключительно от того, как будет продолжаться диалог Москвы и Вашингтона.

    А пока соревнование европейцев за близость к США только набирает обороты. Главные конкуренты тут – Германия, Франция и Великобритания. Все остальные либо слишком бедные, либо уже сделали, как Польша, выбор в пользу исключительно двусторонних отношений, либо вызывают, как представители брюссельской бюрократии, стойкую аллергию у практически любых американских начальников. А, тем более, у республиканцев, наиболее яркие представители которых собрались вокруг Трампа.

    Британцы находятся в наиболее сложном положении – они не участвуют в Евросоюзе и вообще демонстрируют независимость от интересов остальных европейских сателлитов Америки. Это увеличивало их возможности в условиях острого конфликта с Россией, но снижает их, когда речь идет о движении к мирному соглашению.

    В Германии только что прошли выборы, будет формироваться новое правительство и мало кто рассматривает будущего канцлера Фридриха Мерца как готового к серьезному разговору с американцами. Тем более, что сами немцы не имеют склонности лезть вперед и делать ставки, пока правила игры не определились: им есть слишком много, что терять.

    Остается французский президент Эммануэль Макрон, уже сделавший свой ход, посетив Белый дом первым из руководителей крупных стран Европы. Польский президент Дуда не в счет, поскольку общеевропейские амбиции Варшавы остаются незначительными. Польша не участвует в зоне евро, что дает преимущества ее экономике, но ставит на вторые роли в политической системе Евросоюза.

    Макрон, со своей стороны, прекрасно подходит для того, чтобы попытаться возглавить приспособление Европы к новому американскому руководству. Весьма вероятно, что именно по этой причине его сравнительно любезно, хотя и с ленцой, приняли в Вашингтоне. Во-первых, он возглавляет единственную в ЕС страну – постоянного члена Совета безопасности ООН. Несмотря на сложное положение, в котором сейчас находится важнейший институт мирового порядка, формальный статус продолжает играть роль. Тем более, что французское ядерное оружие действительно создано и поддерживается собственными усилиями. Другое дело, что реального веса в мировой политике оно Парижу уже не добавляет. Однако именно Франция – несмотря ни на что – это главная военная держава Евросоюза.

    Во-вторых, сам Макрон – это идеальный представитель современной европейской элиты, имеющий хороший опыт взаимодействия с наиболее авторитетными кругами всего Запада. Он весьма ловкий политикан, что показали события прошлого года: проиграв дважды – на выборах в Европарламент и в Национальную ассамблею Франции – сумел сохранить контроль над правительством. И совершенно неважно, что деятельность кабинета ничего не меняет в экономическом положении страны – в условиях системного кризиса никто на это особенно и не надеется. Сменяющие друг друга правительства уже давно ничего не могут сделать с экономикой и социальной сферой Франции, безнадежно застрявшей в прошлом веке и связанной по рукам и ногам обязательствами внутри зоны евро.

    Уже на протяжении восьми лет Макрон ничем кроме интриг и всяческой суеты не занимается. Это не мешает ему быть вполне успешным по меркам современной Европы, фантастически активным и постоянно развлекающим СМИ и обывателей новыми громкими заявлениями. А поскольку все понимают, что сущностные вещи никто в США с европейцами обсуждать не собирается, фигура Макрона является самой подходящей. Он неоднократно доказал свою способность к гибкости, независимость от любых идеалов или политических воззрений. Готов говорить любую нелепицу, а на следующий день опровергать свои собственные изречения. Все мы помним, как в самом начале своего пребывания на посту президента он громогласно провозгласил «смерть мозга НАТО». А сколько противоречащих одно другом заявлений мы слышали от Макрона за последние три года!

    В-третьих, Макрон представляет собой идеального кандидата на то, чтобы подписывать своего рода капитуляцию Европы по итогам текущего военно-политического кризиса вокруг Украины. Мало у кого есть сейчас сомнения в том, что будет два победителя – это Россия и США, и два проигравших – Европа и несчастная Украина. Вопрос в условиях, на которых окажется возможным оформить их поражение.

    Сейчас европейские инициативы и решения являются частью игры, которую стремятся вести с Россией американцы. Их неоднократные заявления о том, что в Вашингтоне не против развертывания в украинских землях каких-то «европейских миротворцев» вполне укладываются в общую стратегию Трампа на то, чтобы переложить на Европу все расходы. А поскольку вероятность того, что наблюдатели из ЕС станут частью итогового компромисса, может существовать, это позволит европейцам подать поражение в качестве колоссального успеха. Можно не сомневаться, что приученный к самым безумным решениям своих руководителей европейский избиратель будет просто счастлив.

    В конечном итоге, нельзя исключать, что именно Макрон окажется представителем Евросоюза, одинаково подходящим Москве и Вашингтону. Когда европейские наблюдатели пишут, что Европе нужен лидер для того, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим могущественным сверхдержавам, принять свою участь в том или ином виде. И здесь Макрон на своем месте, поскольку досиживает последний срок во главе Франции, после чего с радостью оставит страну ради хорошего места в частном бизнесе или, в крайнем случае, международной организации.

    Иными словами, Макрон очень хорош для современной Европы именно потому, что такого политика совершенно невозможно было представить у руля власти во времена, когда Старый свет что-либо значил в мировых делах.

    Другие материалы автора

    Главное
    Трамп продлил санкции против России
    Напавшие на консульство России во Франции проведут восемь месяцев дома
    Белый дом спрогнозировал прибыль от сделки с Украиной
    США передали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково
    Блогера Венгалби задержали в Москве за попытку дать взятку инспектору ДПС
    Названа возможная причина смерти актера Хэкмена, его жены и собаки
    Умер десятый чемпион мира по шахматам Спасский

    В российской малой авиации появился новый «игрок»

    В России намерены создать новую отечественную машину для малой авиации. И в первую очередь она может помочь обучению и появлению в России новых пилотов. После запрета поставлять в Россию не только самолеты, но и запчасти для них, летные училища в России тоже столкнулись с проблемами. Что собой представляет новый отечественный самолет? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецслужбы помогут диалогу России и США

    Спецслужбы и дипведомства должны пресекать провокации недоброжелателей в период восстановления диалога США и России. Об этом Владимир Путин заявил на заседании коллегии ФСБ. По словам экспертов, в западных странах много противников активизации связей Вашингтона и Москвы, способных организовать провокации с целью срыва переговоров. Как спецслужбы смогут повлиять на противников мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    От Зеленского побежали артисты

    Минкульт Украины закрывает выезд за границу журналистам и деятелям культуры призывного возраста. Только в прошлом году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции. При этом украинцы продолжают покидать страну, среди них не только «ухилянты», но и спортсмены и даже сотни тысяч школьников. Эксперты говорят, что Украина все больше превращается в полицейское государство, правящий режим которого защищается телами своих граждан. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............