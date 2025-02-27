Politico: Макрон только потратил время на переговоры с США о гарантиях для Украины

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, попытка Макрона добиться от Белого дома четких гарантий безопасности для Украины оказалась безуспешной, передает РБК.

Макрон проинформировал об итогах переговоров других европейских лидеров во время экстренной видеоконференции, где отметил, что Трамп не предоставил четких обещаний по вопросу помощи Украине.

Европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что стратегическая двусмысленность в вопросе гарантий США сохраняется.

Визит Макрона в США был оценен высокопоставленным европейским чиновником как «пустая трата времени». Второй дипломат отметил, что Европа сейчас ощущает себя «довольно одинокой» в отношении гарантий для Украины.

Европейские страны надеются на предоставление от США тяжелой техники, средств ПВО и ракет большой дальности. Эти ресурсы могут понадобиться европейским миротворцам в случае их размещения в рамках мирного договора.

Напомним, Макрон прилетел в США в качестве гонца коллективной Европы, которой резко не нравятся мирные инициативы Дональда Трампа.

Газета ВЗГЛЯД писала, что визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».