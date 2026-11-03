На ЗАЭС назвали убийство третьего за две недели работника охотой на атомщиков

Tекст: Дарья Григоренко

«За последние две недели это уже третий убитый сотрудник станции. Для нас это не статистика – это люди, с которыми мы работали, здоровались, встречались каждый день. С учетом количества и частоты ударов мы расцениваем происходящее как целенаправленную охоту на атомщиков, их семьи и близких, живущих в Энергодаре», – цитирует Яшину ТАСС.

По ее словам, киевский режим пытается поселить страх с помощью террора мирных жителей и убийств сотрудников ЗАЭС.

«Обычная дорога, по которой человек едет по своим делам, становится местом его гибели. Это террор против мирных людей, попытка поселить страх в каждом доме», – добавила Яшина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководство Запорожской АЭС пообещало сообщить инспекторам МАГАТЭ о гибели сотрудницы станции из-за атаки украинского беспилотника.

На прошлой неделе в пресс-службе ЗАЭС сообщили о целенаправленном ударе украинского беспилотника по сварщику, направлявшемуся на работу на электросамокате.

В пятницу гендиректор Росатома Алексей Лихачев назвал действия украинских военных в отношении работников ЗАЭС целенаправленным преследованием.