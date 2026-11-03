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На ЗАЭС назвали убийство третьего за две недели работника охотой на атомщиков
Убийство третьего за две недели сотрудника Запорожской АЭС на станции расценивают как целенаправленную охоту Вооруженных сил Украины на атомщиков и их семьи, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«За последние две недели это уже третий убитый сотрудник станции. Для нас это не статистика – это люди, с которыми мы работали, здоровались, встречались каждый день. С учетом количества и частоты ударов мы расцениваем происходящее как целенаправленную охоту на атомщиков, их семьи и близких, живущих в Энергодаре», – цитирует Яшину ТАСС.
По ее словам, киевский режим пытается поселить страх с помощью террора мирных жителей и убийств сотрудников ЗАЭС.
«Обычная дорога, по которой человек едет по своим делам, становится местом его гибели. Это террор против мирных людей, попытка поселить страх в каждом доме», – добавила Яшина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководство Запорожской АЭС пообещало сообщить инспекторам МАГАТЭ о гибели сотрудницы станции из-за атаки украинского беспилотника.
На прошлой неделе в пресс-службе ЗАЭС сообщили о целенаправленном ударе украинского беспилотника по сварщику, направлявшемуся на работу на электросамокате.
В пятницу гендиректор Росатома Алексей Лихачев назвал действия украинских военных в отношении работников ЗАЭС целенаправленным преследованием.