Спасший тонущую женщину житель Рязанской области стал фигурантом уголовного дела

Спасший тонущую женщину житель Рязанской области украл у нее 650 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в селе Ходынино Рыбновского района. Местная жительница случайно упала в пруд и начала тонуть. Находившийся рядом 47-летний мужчина вытащил пострадавшую из воды и вызвал скорую помощь, указало ведомство на своем сайте.

Медики увезли находившуюся в полубессознательном состоянии женщину в больницу, а ее рюкзак остался на берегу. Выяснив, что спасенная находится в тяжелом состоянии, злоумышленник забрал из сумки 650 тыс. рублей, прихватил с участка металлическую коптильню и передал пустой рюкзак соседу потерпевшей.

Пропажу денег женщина обнаружила после возвращения из медицинского учреждения. Сотрудники правоохранительных органов проверили недавние траты спасителя и установили, что он успел раздать крупные долги и совершить дорогостоящие покупки. Кроме того, во дворе его дома обнаружили похищенную коптильню.

Возбуждены уголовные дела о краже, фигурант арестован. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Ранее мужчину уже судили за незаконный оборот наркотиков и повторное вождение в нетрезвом виде.

В марте в Пензенской области мужчина отобрал у пожилой женщины палки для скандинавской ходьбы.

В январе подозреваемая в причастности к похищению подростка жительница Сургута по ошибке отдала мошенникам рюкзак с крупной суммой денег.