  • Новость часаФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб в шести регионах России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Маск объяснил пропажу значительной части отправленных Украине денег
    Объявлено о новом падении рейтинга Зеленского
    Детский психолог назвал последствия воспитания детей «бежевыми мамами»
    В Новоочеретоватом на западе НДР понят флаг России
    Россия и США обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    Маск заявил о неприязни украинцев к Зеленскому
    США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах
    Израиль начал военную операцию на Западном берегу Иордана
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    13 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    3 комментария
    21 февраля 2025, 08:10 • Политика

    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    После второго за три дня саммита противников России в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «Россия является экзистенциальной угрозой для Европы». Эта патетическая ярость вызвана тем, что оба саммита завершились провалом. Однако Макрон считает, что у него еще есть шанс, и готовит для себя обходной маневр.

    Три дня назад президент Франции неформальный саммит, на который пригласил всего десять человек — лидеров Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Дании, Польши и Великобритании, а также генсека НАТО, главу Еврокомиссии и председателя Евросовета. Приглашенным не удалось согласовать единой позиции ни по одному из вопросов, а неприглашенные обиделись. Тогда Макрон еще одну конференцию - из глав государств ЕС, так сказать, второго сорта, и премьера Канады.

    Большинство согласились присутствовать только по видеосвязи, за исключением премьера Люксембурга Люка Фридена и и.о. президента Румынии Илие Боложана, прибывших лично. А на следующее утро после этой конференции было назначено совещание французского президента с главами парламентских партий по украинскому вопросу.

    В промежутке Макрон дал интервью представителям региональных изданий, в том числе Le Parisien и La Provence, и среди прочего заявил, что Россия является «экзистенциальной угрозой для Европы», а ее преступлениям несть числа. Русские якобы стоят за кибератаками, за «попытками манипуляций с выборами», за дестабилизацией Польши «с помощью организации миграции» и даже «крайне тяжкими антисемитскими выходками, которые имели место во Франции». Разве что часовню (то есть Собор парижской Богоматери) все-таки не они развалили.

    Несмотря на это Макрон настолько «великодушен», что обозначил свою готовность поговорить с президентом России Владимиром Путиным: «В тот момент, когда это окажется уместным в предстоящем раунде переговоров, я, разумеется, буду снова с ним общаться, если это окажется полезно для ситуации». Каким образом это может стать полезно не уточняется.

    Крайне типично для Макрона выставлять себя лидером, который решает все, — эдаким Юпитером, как его ехидно называют во французской прессе. Но стоит отдать ему должное — он действительно готов помешать президенту Дональду Трампу договориться с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на все издержки для экономики, части европейских сил этот конфликт кажется чрезвычайно выгодным.

    Во-первых, Украина - это орудие чужой воли, ослабляющее Россию, которую Евросоюз считает своим геополитическим противником

    Во-вторых, это возможность перезапустить европейский ВПК (а у Франции значительный ВПК), обкатать новое оружие в условиях реальных военных действий и списать старое со складов.

    В-третьих, какими бы ни были последствия этого, винить в них можно будет Россию, что как бы развязывает европейским властям руки.

    Часто цитируемая в западной прессе фраза бывшего помощника генсека НАТО Камилла Гранда «как европейцам оказаться за столом, а не в меню?» подразумевает, что Европа находится в смертельной опасности, ведь Россия спит и видит, как бы напасть на нее после окончания конфликта с Украиной. Таким образом, любые попытки заключить мир без участия европейцев таят для них угрозу, и вообще — чем дольше Россия занята Украиной, тем меньше сил останется у нее на новый конфликт.

    «Никогда еще с 1945 года риск войны в Европе не был таким высоким, как сейчас»,

    — заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. Видимо, когда НАТО в 1990-е бомбило Югославию - это была то ли не война, то ли не Европа.

    В общем, для этих сил принципиально важно, чтобы Россия потерпела военное поражение. А европейские СМИ продолжают убеждать обывателей в том, что снабжение ВСУ, финансирование правительства Владимира Зеленского и снижения возраста мобилизации на Украине приведут Европу к этой цели.

    Поэтому, когда Дональд Трамп словесно атаковал Зеленского, написав, что он «диктатор без выборов» и «малоизвестный актер», который «ввязался в войну, которую не мог выиграть», это произвело в европейском политикуме эффект разорвавшейся бомбы - уже третье за неделю, считая переговоры Трампа с Владимиром Путиным и выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности

    С точки зрения Трампа, Зеленскому «нужно двигаться быстрее, иначе он может остаться без страны». Однако Зеленский движется, как прежде - в рамках, заданных администрацией предыдущего президента США Джо Байдена. Новый президент требует прямо противоположного, но Европа и ее позиция никуда не делись.

    В качестве реакции европейские элиты, и в первую очередь Макрон, активизировали риторику о том, что Европа должна быть самодостаточной в плане обороны, потому что отныне на США полагаться нельзя, а НАТО, которое до недавнего времени казалось надежным щитом, во всем зависит от американцев. Получается, что надо создавать свою отдельную военную структуру, а это деньги, деньги и еще раз деньги. Которых у Европы сейчас нет.

    Поэтому некоторые эксперты, как, например, Мартин Квенцес, директор парижского отделения Германского фонда Маршалла (признан нежелательной организацией в РФ), оценивают европейский жнтузиазм с огромным скепсисом. «За последние 10 лет я столько раз слышал, как Европа говорит о переломных моментах… Очень, очень непросто будет сказать народу, что вам придется сделать трудный выбор — поставить безопасность Европы выше социальных и экологических проблем. Найдется немного правительств с таким политическим весом, чтобы они могли себе это позволить», - заметил он.

    Хотя позиции Макрона более прочны, чем, например, у канцлера ФРГ Олафа Шольца, который почти наверняка потеряет свой пост по итогам скорых выборов, он все-таки пребывает в уязвимом положении. Его категорически не устраивает состав Национального собрания (парламента), которое он уже однажды распускал и к лету сможет распустить еще раз, назначив новые выборы. Но после этого положение лояльной ему партии может ухудшиться еще сильнее.

    Второй момент более тонкий: Макрон уже не раз намекал о проведении некоего референдума. Возможно, это будет референдум для отмены статьи конституции, которая разрешает баллотироваться на президентский пост только дважды.

    Если присмотреться к бурной деятельности французского президента повнимательнее, она всегда строится так, чтобы оставить себе пространство для маневра. Он собирает саммиты, но они не имеют официального статуса. Делает громкие воинственные заявления, но сквозь зубы произносит слово «мир».

    По итогам второй конференции Макрон ограничился постом в соцсети Илона Маска с заявлением, что «позиция Франции и ее партнеров четкая и единая». «Мы хотим прочного и длительного мира на Украине. Мы поддерживаем Украину и готовы взять на себя все обязательства, чтобы обеспечить мир и безопасность в Европе. В этом заключается фундаментальный интерес Франции, и я выступаю его гарантом», - написал он.

    Балаж Орбан - однофамилец и советник венгерского премьера Виктора Орбана - назвал эту встречу «собранием клуба проигравших ястребов». А интерес к проигравшим падает быстро.

    По итогам первой конференции в Париже французские СМИ опубликовали множество материалов, вплоть до заметок о том, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала на Мазерати и опоздала на 50 минут. Вторая конференция обошлась без громких слов и подробных отчетов.

    Возможно, дело в том, что в начале следующей недели французский президент и британский премьер Кир Стармер должны встретиться с Трампом в Белом доме, и Макрон решил лишний раз не настраивать американского президента против себя.

    По той же причине свое громкое интервью он дал не главным французским телеканалам, а представителям региональной прессы. В случае, если обстоятельства вдруг заставят переобуваться, всегда можно будет сделать вид, что и на саммит, и на интервью можно обращать внимания, а он, Макрон, стоял за мир в Европе всегда, даже когда препятствовал заключению мира.

    Главное
    Российские войска вошли в село Пятихатки в Запорожской области
    МИД: Киев использовал западные спутники для удара по НПС на Кубани
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    Посол России в Армении пострадал в ДТП
    В Госдуме сообщили о рисках с обменом старых долларов
    На маркетплейсах в России заметили товары с символикой ВСУ
    В России ввели налог для владельцев бань и сараев с фундаментом

    Какие нефтегазовые гиганты могут вернуться в Россию

    В РФПИ допустили возвращения американских нефтяных компаний на российский рынок. В свое время из России уходили ExxonMobil, BP, Shell, Equinor, Eni и другие. Некоторые покидали Россию враждебно, другие – с неохотой, а третьи, как ни странно, де-факто никуда не ушли. Захотят ли вернуться в Россию крупные международные компании отрасли и нужны ли они нам теперь? Подробности

    Перейти в раздел

    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

    После второго за три дня саммита противников России в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «Россия является экзистенциальной угрозой для Европы». Эта патетическая ярость вызвана тем, что оба саммита завершились провалом. Однако Макрон считает, что у него еще есть шанс, и готовит для себя обходной маневр. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России готова выбить «курский козырь» из рук Зеленского

    Как заявил президент России Владимир Путин, Вооруженные силы РФ перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника. Это не единственное важное событие на территориях, временно оккупированных ВСУ. Там назревает перелом, после которого Киев потеряет «козырь», которым хотел воспользоваться на переговорах. Подробности

    Перейти в раздел

    Пентагон решил не тратить оборонный бюджет на геев и Европу

    Министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета. Планируется, что траты Пентагона ежегодно будут уменьшатся на 50 млрд долларов. Как резкое снижение финансирования скажется на военной мощи Штатов, поспособствует ли это выводу американских военных из других регионов планеты и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............