Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.4 комментария
Ле Пен выступила против передачи другим странам ядерного арсенала Франции
Марин Ле Пен раскритиковала идею Макрона о создании европейских ядерных сил
Силы ядерного сдерживания должны оставаться за Францией и ни в коем случае не должны передаваться кому-либо, заявила лидер фракции французской партии «Национального объединения» Марин Ле Пен.
Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция не должна делиться своим ядерным арсеналом, она отметила, что силы ядерного сдерживания должны оставаться за Францией и ни в коем случае не должны передаваться кому-либо, передает ТАСС.
Таким образом, Ле Пен прокомментировала идею президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости начать дискуссию о создании общеевропейских ядерных сил.
В эфире телеканала BFMTV она выразила обеспокоенность тем, что Франция оказалась исключена из переговоров по украинскому урегулированию, и подчеркнула, что ее огорчает отсутствие сильного и независимого французского голоса.
Она также заявила, что рассматривает Париж как потенциального игрока, способного сыграть положительную роль в процессе, который сейчас происходит в Европе. Ле Пен указала, что народы Европы сейчас разделены: одни хотят продолжения конфликта, другие стремятся к миру. Она подчеркнула свою поддержку политикам, которые добиваются мира любой ценой.
Кроме того, Ле Пен прокомментировала недавнюю перепалку между президентом США и Владимиром Зеленским, заявив, что «не видит в этом ничего необычного». Она отметила, что резкие высказывания в политике – это нормально и выразила надежду, что этот инцидент станет первым шагом на пути к миру.
Ранее лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил Германии полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, а не только на США, в контексте европейской безопасности.
До этого сообщалось, что Франция рассматривает возможность разместить ядерные истребители в Германии в случае вывода американских войск из Европы.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил несогласие с размещением французских истребителей с ядерным оружием на территории Германии.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима Владимиром Зеленским.