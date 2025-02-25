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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Для успеха мирных переговоров по Украине Трампу придется решить ряд задач

    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

    4 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Выступление Путина – часть наших военных действий

    Становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем – все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь – и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке с агонизирующим киевским режимом.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Илон Маск и слезы либеральных крокодилов

    Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.

    4 комментария
    25 февраля 2025, 15:30 • Новости дня

    Филиппо выступил против размещения французских истребителей в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил несогласие с размещением французских истребителей с ядерным оружием на территории Германии, заявив, что ядерные силы принадлежат исключительно Франции.

    Об этом Филиппо написал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), подчеркнув, что силы ядерного сдерживания принадлежат французам и Франции, передает РИА «Новости».

    Политик заявил: «Это очень серьезно! Силы ядерного сдерживания принадлежат французам и Франции!».

    Филиппо также призвал подписать петицию, направленную против передачи французского ядерного арсенала другим европейским странам.

    Газета The Daily Telegraph сообщала, что Франция рассматривает возможность размещения ядерных истребителей в Германии в случае вывода американских войск из Европы.

    Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген предположил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может объявить о массовом выводе американских сил из Европы, призывая европейцев к самообеспечению в области безопасности.

    24 февраля 2025, 01:59 • Новости дня
    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц отверг разговоры об отправке военных на Украину

    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня
    @ Stefanie Loos/AFP POOL/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отправка военных на Украину сейчас не рассматривается, приоритетом остается поддержка Киева, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

    «Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ZDF и ARD.

    Политик отметил, что на повестке дня стоит вопрос о дальнейшей поддержке Украины, чтобы она «могла обороняться». По его словам, поддержка была недостаточной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, подчеркнув необходимость безоговорочной поддержки населения. Мерц также заявил, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Канцлер Олаф Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

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    25 февраля 2025, 07:48 • Новости дня
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Глава Белого дома в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины, передает ТАСС.

    Трамп фактически отверг возможность дальнейшего участия США в восстановлении Украины, указав на уже предоставленную значительную помощь.

    Макрон в свою очередь подчеркнул важность совместных усилий по поддержке Украины, не уточняя, какие меры могут быть предприняты со стороны Франции или ЕС в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    24 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент Германии, АдГ заняла второе место

    Блок ХДС/ХСС и партия «Альтернатива для Германии» набрали 28,6% и 20,8% голосов на выборах в бундестаг

    Блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент Германии, АдГ заняла второе место
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победу на выборах в бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), «Альтернатива для Германии» заняла второе место, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии Германии после подсчета бюллетеней во всех 299 округах.

    ХДС/ХСС набирает 28,6% голосов, АдГ – 20,8%. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии, в которую входит нынешний канцлер Олаф Шольц. СДПГ получила 16,4% голосов, передает РИА «Новости».

    Это для социал-демократов худший результат в истории партии, передает ТАСС.

    Далее следуют «Зеленые» и Левая партия. За них проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в бундестаг.

    В новом парламенте ХДС/ХСС получит 208 мест, АдГ – 151, СДПГ – 121, «Зеленые» – 85, Левая партия – 64. Еще одно место достанется беспартийному депутату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что необходимо усилить Европу, чтобы она могла быть независимой от США, так как нынешней администрации США Европа безразлична. Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу.


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    24 февраля 2025, 21:54 • Новости дня
    Макрон объяснил невозможность изъятия замороженных активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что забрать замороженные активы России невозможно, так как это противоречит международному праву. Это заявление он сделал в ходе встречи с американским президентом, передает РИА «Новости».

    Макрон добавил, что вопрос замороженных российских активов должен быть включен в повестку мирных переговоров по Украине.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа собирается обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

    Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.

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    23 февраля 2025, 02:58 • Новости дня
    Шольц собрался остаться в Бундестаге даже при потере поста канцлера Германии

    Шольц заявил о намерении остаться в Бундестаге на весь срок полномочий даже в случае потери поста канцлера Германии

    Шольц собрался остаться в Бундестаге даже при потере поста канцлера Германии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что останется в Бундестаге на весь срок полномочий, даже если Социал-демократическая партия Германии проиграет выборы и он потеряет пост главы правительства.

    «Это было решено уже давно», – заявил Шольц в конце своей предвыборной кампании в Потсдаме. Даже в случае поражения СДПГ на выборах у Шольца сохраняются высокие шансы победить в своем округе в Потсдаме и получить прямой мандат, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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    24 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой

    Американист Дробницкий спрогнозировал провал визитов Стармера и Макрона в США

    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    @ Toby Melville/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние, или пока остается в нынешнем подковерном виде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее СМИ сообщили о планах Макрона и Стармера изменить позицию Трампа по Украине.

    «Судя по всему, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон везут американскому лидеру Дональду Трампу ряд предложений. Согласно первому, США в составе НАТО должны сохранить свой зонтик над Европой и частью Украины. По логике второго, гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель. Они намерены «расшить» жесткую позицию главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Не исключено также, что у Стармера уже есть несколько кандидатов вместо Зеленского, которые бы устроили обе стороны – и Вашингтон, и Брюссель. И он хочет предложить их Трампу. Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», – спрогнозировал он.

    «Более того, новый глава Белого дома воспринимает Стармера как врага, в том числе из-за близких отношений Лейбористской партии с демократами, а конкретно – с кланом Клинтонов», – детализировал политолог.

    «Так что, скорее всего, они ни о чем не договорятся. Оба визита могут закончиться вообще без последующих совместных пресс-конференций. Но по результатам встреч мы узнаем, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем подковерном виде», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. По их словам, сейчас для глобальной безопасности настал «критический момент».

    Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, каждый из них попытается убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Макрон проведет переговоры с главой Белого дома в понедельник. Перед поездкой он заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».

    Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Он может предложить Трампу план размещения «миротворцев» из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

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    25 февраля 2025, 01:02 • Новости дня
    Макрон нашел «хорошие причины» для диалога Трампа и Путина

    Макрон заявил о необходимости возобновления диалога Трампа и Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая, что для этого есть хорошие причины, включая изменения в американской администрации.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Вашингтоне о необходимости возобновления диалога между США и Россией, передает РИА «Новости». Он отметил, что с приходом новой администрации в США изменился контекст, что предоставляет «хорошие причины» для Дональда Трампа восстановить дискуссии с Владимиром Путиным.

    Макрон подчеркнул, что общение с мировыми лидерами, особенно в случае разногласий, всегда полезно. Эти заявления французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с Трампом.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщил об успешных переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества, включая устранение ограничений в работе посольств и развитие взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Также обсуждалась возможность создания рабочих групп для разрешения кризиса на Украине и возобновление коммуникации по международным вопросам.

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    24 февраля 2025, 16:01 • Новости дня
    Блок ХДС/ХСС решил создать коалицию с СДПГ в Германии
    Блок ХДС/ХСС решил создать коалицию с СДПГ в Германии
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Берлине кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц сообщил о планах создать коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

    Мерц заявил о стремлении к формированию так называемой черно-красной коалиции, подчеркнув, что переговоры с СДПГ пройдут в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Во время своего выступления Мерц подчеркнул важность стабильности и конструктивного сотрудничества между партиями для будущего Германии. Он отметил, что успешное создание коалиции станет значительным шагом для реализации политической программы ХДС/ХСС на ближайшие годы.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с предположением о возможной революции в Европе после успеха правой партии на выборах в Германии.

    Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в бундестаг, а «Альтернатива для Германии» заняла второе место.

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    24 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    @ BONNIE CASH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.

    Американские журналисты, публикующие видео в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщили, что президент США не вышел к Макрону, когда его авто подъехало к Белому дому, передает РИА «Новости». На видео видно, как черный «Шевроле» с флагами США останавливается у входа и несколько раз сигналит, однако американский лидер не появляется.

    Макрон, прибывший на переговоры, вышел из машины один, помахал журналистам и вошел в здание. Это событие вызвало активное обсуждение в соцсетях, где пользователи выражали недоумение по поводу отсутствия протокола.

    Журналист радио RFI Дэвид Томпсон прокомментировал эту ситуацию, отметив, что «никакого официального приема для Эммануэля Макрона не было», что дало представление о значимости Франции для Вашингтона. Пользователи в соцсетях также отметили ледяной прием и отсутствие протокола со стороны Трампа.

    Ранее Макрона и Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой, Макрон заявил о намерении Европы «обеспечить справедливый мир на Украине», а также стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией.

    Коментарии (10)
    24 февраля 2025, 15:47 • Новости дня
    Маск предсказал революцию в Европе после выборов в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с предположением о возможной революции в Европе после успеха правой партии на выборах в Германии, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

    Маск публично согласился с мнением о том, что в Европе может начаться революция на фоне парламентских выборов в Германии. Об этом пишет РИА «Новости». В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) один из пользователей отметил, что за правую партию «Альтернатива для Германии» проголосовали более 10 млн человек и выразил мнение о надвигающейся революции, подчеркнув, что это «только начало».

    Маск ответил коротко, но емко: «Да», поддержав этим заявление пользователя. Результаты выборов и высказывания Маска вызвали значительный интерес и обсуждение в социальных сетях, где пользователи разделились в своих реакциях на происшедшее.

    Ранее Илон Маск высказал мнение, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну от упадка.

    Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в бундестаг, а «Альтернатива для Германии» заняла второе место.

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    24 февраля 2025, 13:26 • Новости дня
    Эксперт: Германия на выборах раскололась по линиям ГДР и ФРГ

    Германист Кузьмин: Политические предпочтения немцев разделились по линиям ГДР и ФРГ

    Эксперт: Германия на выборах раскололась по линиям ГДР и ФРГ
    @ Elisa Schu/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем и СДПГ хватает голосов для формирования «Большой коалиции». Участие в ней «Альтернативы для Германии» исключено. Но АдГ будет иметь больше шансов на следующих выбора, которые, учитывая политическую и социально-экономическую нестабильность в Германии, могут состояться досрочно, сказал газете ВЗГЛЯД германист Иван Кузьмин.

    «Основные фавориты гонки показали примерно те результаты, которые им предсказывали опросы общественного мнения», – отметил Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

    Так, блок ХДС/ХСС, хотя и просел ниже ожидавшихся от него 30% до 28,5%, все же сохранил за собой уверенное лидерство, указал он. По мнению собеседника, небольшое снижение рейтингов связано со слегка поблекшей в последние дни риторикой Фридриха Мерца в отношении Олафа Шольца.

    «Если ранее лидер Союза строил свою кампанию на полном отрицании всего, что делал нынешний канцлер, то в последние дни его риторика смягчилась. Это было особенно ярко видно в ходе теледебатов этих двух политиков, которые многие восприняли скорее как беседу, нежели как политическую дуэль», – пояснил Кузьмин.

    «Альтернатива для Германии» (АдГ) показала ровно тот результат, который от нее ожидали: без просадок и без взлетов, – продолжил эксперт. – Несмотря на то, что в сравнении с выборами 2021 года популярность партии увеличилась в два раза, мейнстримные силы продолжат поддерживать вокруг нее «брандмауэр», таким образом отстраняя от реального управления страной».

    Однако, как считает германист, это играет АдГ на руку. «Прирост популярности партии во многом и был связан с тем, что ее риторика о «заговоре мейнстримных партий», не желающих пустить «реальную народную силу» к власти, все более явно претворяется в жизнь», – уточнил он.

    По оценкам Кузьмина, в этот раз «Альтернатива» не имеет шансов войти в коалицию. Но следующие выборы, учитывая политическую и социально-экономическую нестабильность в Германии, могут снова состояться досрочно. Тогда АдГ будет иметь куда большие шансы, считает аналитик.

    «Что касается СДПГ, то фракция восприняла свое поражение с горечью: ее результат оказался худшим за всю историю партии», – напомнил политолог. Кузьмин заметил, что спустя пару часов после объявления результатов в СМИ появилась информация о проведении кризисного совещания в штаб-квартире партии.

    Темой стал вопрос, кто же возглавит СДПГ в ходе будущих переговоров с ХДС/ХСС по формированию правительства. «Шольц сложил с себя полномочия главы фракции. Потенциальной кандидатурой выступает молодой Ларс Клингбайль, который заявил, что партия нуждается в «смене поколений», – детализировал спикер.

    Одним из сюрпризов этой кампании стала «Левая партия», продолжил Кузьмин. «Многие заведомо хоронили ее на фоне осенних успехов ранее отколовшегося от нее «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ). Однако в итоге у ССВ ситуация оказалась куда менее яркой, а «Левые» смогли набрать уверенные 8,8%», – указал собеседник.

    По его мнению, частично это связано с тем, что в последние недели перед выборами ССВ «затихла». «Ее голос становился все менее слышимым, например, на фоне радикальных решений по миграции, которые предлагали другие политические силы. По сравнению с осенними земельными выборами ССВ выглядела менее заметной, что, вероятно, поспособствовало уходу от нее части молодого электората к «Левым», ставшим самой популярной силой среди молодежи 18-24 лет», – детализировал эксперт.

    «При этом окончательно ситуация с ССВ до сих пор не ясна: для прохождения в Бундестаг, согласно официальным данным, ей не хватает 0,03%. Все еще остается риск, что федеральная избирательная комиссия в ходе предстоящего пересчета голосов может заявить о смене результатов. Полностью окончательные итоги выборов будут представлены лишь 14 марта на заседании парламента», – подчеркнул Кузьмин.

    Свободная демократическая партия (СвДП) в этой кампании потерпела масштабный провал, набрав лишь 4,3% голосов, добавил собеседник. «Это является отражением кризиса фракции», – акцентировал германист. Он объясняет: результат свободных демократов не в последнюю очередь связан с их непримиримой позицией по вопросу «долгового тормоза», из-за которого осенью распалась «светофорная» коалиция.

    «Жесткая позиция по фискальной политике не очень стыкуется с заявлениями немецких властей о необходимости поддерживать высокие уровни расходов на оборону: если власти не берут новые займы, единственным вариантом, откуда взять средства на развитие вооруженных сил, остаются социальные расходы, сокращения которых не хотел бы никто среди широких слоев населения Германии», – пояснил эксперт.

    Примечательно, что на немецких выборах повторялась та же картина, которую можно было лицезреть по итогу выборов в Европарламент, прошедших летом, заметил аналитик. «Фактически по историческим линиям ФРГ/ГДР идет разделение по поддержке партий: восточная часть страны за АдГ, западная – за ХДС/ХСС. Кроме того, столица разделена по голосам на западный Берлин и восточный Берлин: в первом случае поддерживают ХДС/ХСС, а во втором – «Левую партию», – уточнил Кузьмин.

    Он также напомнил, что после выборов в прямом эфире Мерц сообщил о намерении сформировать коалицию к Пасхе. «Политик подчеркнул, что, по его мнению, в условиях давления со стороны США весь мир воспринимает Германию как лидера Европы, поэтому создание работоспособного правительства должно стать главным приоритетом для победителя политической гонки», – отметил спикер.

    Также Мерц затронул тему «российского вмешательства», но с необычным для немецкой политики акцентом на американское влияние: тот заявил, что вмешательство Вашингтона в выборы Германии было «не менее резким и возмутительным, чем действия Москвы». «Учитывая накал американо-немецких отношений в последние дни, не исключено, что «фактор Трампа, Маска и Вэнса» продолжит оказывать давление на немецкую политсистему, особенно в период формирования будущего правительства, «вставляя палки в колеса» коалиционных переговоров ХДС/ХСС и СДПГ», – рассуждает политолог.

    По его оценкам, самые масштабные трудности могли бы возникнуть лишь если бы СвДП и ССВ прошли в Бундестаг. «От количества партий в парламенте зависит и распределение мест, которых после недавней реформы стало меньше – 630. В случае прохождения «малых» партий от ХДС/ХСС ожидали создания «Кенийской» коалиции (ХДС/ХСС, СДПГ, «Зеленые»), либо «немецкой» (ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП)», – напомнил эксперт.

    «На деле Мерц смог спокойно выдохнуть: в условиях отсутствия «малых партий» в парламенте, ему и СДПГ хватает голосов для формирования «Большой коалиции», что значительно упрощает работу по поиску компромиссных позиций, а также делает будущее правительство чуть более устойчивым», – заключил Кузьмин.

    Напомним, на прошедших в Германии в воскресенье досрочных парламентских выборах победил альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. У него 28,6% голосов, следует из данных немецкой федеральной избирательной комиссии после обработки бюллетеней во всех 299 округах.

    Второе и третье места заняли «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8% и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца (16,4%). В Бундестаг также проходят «Зеленые» (11,6% голосов) и «Левая партия» (8,8%), которая набрала больше всего голосов среди жителей немецкой столицы.

    «Союз Сары Вагенкнехт» и Свободная демократическая партия (СвДП) не преодолели пятипроцентный барьер, получив 4,9% и 4,3% соответственно, и не будут представлены в парламенте.

    СДПГ впервые в своей истории стала лишь третьей по численности партией в Бундестаге. А АдГ по сравнению с выборами 2021 года удвоила результат. В настоящее время она является самой значительной политической силой в Восточной Германии, особенно в землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

    ХДС/ХСС не имеют абсолютного большинства в Бундестаге, поэтому им придется войти в коалицию с другой партией, чтобы получить 316 мест для формирования правительства. При этом, победители исключают союз с АдГ, настаивая на том, что это «брандмауэр» для крайне правых. Любопытно, что немцы в этот раз показали рекордную явку – 83,5% с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году, сообщает Deutsche Welle*.

    Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил всех, кто проголосовал за консерваторов. «Как и в США, жители Германии устали от бессмысленной повестки дня, особенно в вопросах энергетики и иммиграции», – отметил он. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Мерца «работать над созданием сильной и суверенной Европы». Глава Евросовета Антониу Кошта также выразил готовность «возможности тесно сотрудничать» с Мерцем, «чтобы сделать Европу еще более сильной, процветающей и автономной».

    Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале спрогнозировал, что при наиболее вероятном новом канцлере Мерце «продолжится вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных «ценностей».

    Парламентарий также напомнил про «агрессивность Мерца» в отношении Москвы. «Возможны и более драматические сценарии в виде еще более активного вовлечения Германии в войну против России», – добавил сенатор.

    Стоит напомнить, что менее чем за неделею до выборов, выступая на предвыборном мероприятии в Галле, Мерц заявил, что Россия исторически и культурно является европейским государством. По его словам, в один прекрасный день настанет необходимость серьезной попытки налаживания отношений с Москвой, сообщает РИА «Новости».

    При этом, он назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия Киева и Брюсселя. А на Мюнхенской конференции по безопасности Мерц предложил вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу инициировать прекращение огня до начала мирных переговоров в качестве меры по укреплению доверия между сторонами.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику ФРГ.

    Коментарии (4)
    23 февраля 2025, 23:28 • Новости дня
    Шольц отказался от участия в возможных переговорах о коалиции СДПГ с ХДС/ХСС

    Шольц отказался участвовать в возможных переговорах его партии о формировании коалиции в парламенте Германии с блоком Мерца

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет участвовать в возможных переговорах Социал-демократической партии Германии о формировании парламентской коалиции. В свою очередь, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что не желает видеть в коалиции «Зеленых».

    «Я не буду участвовать в качестве представителя СДПГ в переговорах о формировании правительства, которые будут вести ХДС», – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на ARD.

    Как пишет Bild, после поражения СДПГ на выборах в бундестаг Шольц отметил, что не сожалеет о своей кандидатуре на пост канцлера.

    В свою очередь, премьер-министр Баварии Маркус Зедер, возглавляющий ХСС (в блоке с ХДС побеждает на выборах), не видит возможности создания стабильного правительства в коалиции с партией «Зеленые». «У «Зеленых» был шанс. Они им не воспользовались. В итоге они и Социал-демократическую партию подтолкнули к такому слабому результату. И поэтому я считаю, что создавать правительство с «Зелеными» – это самый настоящий запретный путь», – сказал он.

    Лидер свободных демократов Кристиан Линднер заявил о намерении покинуть политику, если его партия не пройдет в бундестаг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партии Шольца, Линднера и «Зеленые» составляли правящую коалицию, распад которой и привел к нынешним досрочным выборам.

    Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу и поздравив консерваторов с победой. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов победил на досрочных выборах в бундестаг. Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал к скорейшему формированию правительства.

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    24 февраля 2025, 12:52 • Новости дня
    Немецкий политик: Трамп вправит мозги Мерцу

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Трамп вправит мозги Мерцу

    Немецкий политик: Трамп вправит мозги Мерцу
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стоит ожидать коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Олаф Шольц отойдет от дел, а на первые позиции у социал-демократов выйдет Борис Писториус. Однако альянс Фридриха Мерца с Борисом Писториусом не сулит ничего хорошего, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал результаты парламентских выборов в Германии.

    «Избиратель в Германии выбрал из двух зол – ХДС/ХСС и СДПГ – меньшее», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. По его мнению, если бы голоса между принимавшими участие в выборах немецкими партиями распределились иначе, это привело бы к социальным беспорядкам внутри страны.

    «Несмотря на то, что христианские демократы победили, союз набрал меньше, чем ожидалось», – пояснил собеседник. Впрочем, на больший результат надеялась и «Альтернатива для Германии» (АдГ), добавил Гердт. Он напомнил, что в ходе избирательной кампании правая партия получила поддержку со стороны администрации США. «Кроме того, рост преступности, ужасающее состояние экономики и социальной сферы ФРГ – все эти факторы могли бы позволить АдГ набрать около 30%. На такой показатель работала партия», – уточнил спикер.

    По оценкам политика, добиться этих цифр правым помешала пропаганда и методы борьбы их оппонентов. «Против «Альтернативы» были включены все возможные ресурсы. Так, ее пытались закрыть через конституционный совет и службу безопасности. Также звучали заявления о невозможности создать коалицию с АдГ. Это несколько отпугнуло избирателей», – считает Гердт.

    По логике немцев, продолжает политик, голоса, отданные за правую партию, могли быть утрачены, если в результате она не окажется в составе какого-то блока. Как следствие, 5-10% избирателей передали свои голоса другим политическим силам. «Некоторые решили дать еще один шанс социал-демократам, чтобы могла состояться коалиция с ХДС/ХСС», – рассуждает он.

    Вместе с тем, как заметил спикер, СДПГ показала свой худший результат. «Партия понесла ответственность за разрушение экономики. Это вполне заслуженный итог», – пояснил Гердт. На этом фоне он обратил внимание на проигравших. Так, «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), для которого эти выборы стали первыми, не смог преодолеть пятипроцентный барьер.

    «Дело в том, что лидер партии разочаровала избирателя. В целом эта политическая сила была создана с одной целью – раздробить выборный потенциал АдГ и оттянуть на себя русскоговорящих и пророссийски настроенных немцев. Она, напомню, активно выступала за хорошие отношения с Москвой. Однако сейчас можно констатировать, что проект не состоялся», – подчеркнул политик.

    Он также обратил внимание на результаты Свободной демократической партии (СвДП). Она была членом «светофорной коалиции», а теперь, как и ССВ, не преодолела пятипроцентный барьер. «Это закономерный эффект. Когда в коалицию входят разновекторные партии, то одна из них всегда будет играть роль козла отпущения», – отметил собеседник.

    Спикер напомнил: глава партии Кристиан Линднер был инициатором развала «светофора» и надеялся, что избиратели оценят этот шаг. «Но на деле это было воспринято как слабость, несостоятельность, неспособность влиять и управлять. СвДП фактически «проштрафилась» перед немцами», – акцентировал Гердт.

    По его прогнозам, стоит ожидать коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. «Олаф Шольц, я думаю, отойдет от дел. На первые позиции выйдет Борис Писториус. Однако такой альянс с Фридрихом Мерцем не сулит ничего хорошего. Возможно, Дональд Трамп немножко вправит им мозги. Но если этого не произойдет, то начнется новый этап напряженности между Берлином и Москвой», – полагает спикер.

    АдГ, несмотря на второе место, не станут рассматривать как возможного коалиционного партнера, считает он. Впрочем, как отметил политик, в партии не стремятся к этому, ведь в этом случае правую силу сделают тем самым «козлом отпущения», и за следующие четыре года «Альтернатива» рискует растерять весь свой электорат.

    «Да и тяжело представить альянс АдГ, выступающей за добрососедские отношения с Россией, с блоком ХДС/ХСС, который избрал военный курс. Кому-то из них придется предавать свои идеалы, а это приведет к серьезным последствиям», – детализировал политик. «В правой партии не хотят повторять судьбу ССВ. Поэтому «Альтернатива» сосредоточится на активной подготовке к следующей кампании», – заключил Гердт.

    Напомним, в воскресенье в Германии прошли парламентские выборы. Победу в них одержал альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. У него 28,6% голосов, следует из данных немецкой федеральной избирательной комиссии после обработки бюллетеней во всех 299 округах.

    Второе и третье места заняли «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8% и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца (16,4%). В Бундестаг также проходят «Зеленые» (11,6% голосов) и «Левая партия» (8,8%), которая набрала больше всего голосов среди жителей немецкой столицы.

    «Союз Сары Вагенкнехт» и Свободная демократическая партия (СвДП) не преодолели пятипроцентный барьер, получив 4,9% и 4,3% соответственно, и не будут представлены в парламенте.

    СДПГ впервые в своей истории стала лишь третьей по численности партией в Бундестаге. А АдГ по сравнению с выборами 2021 года удвоила результат. В настоящее время она является самой значительной политической силой в Восточной Германии, особенно в землях Бранденбург, Мекленбург – Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

    Блок ХДС/ХСС не имеет абсолютного большинства в Бундестаге, поэтому ему придется войти в коалицию с другой партией, чтобы получить 316 мест для формирования правительства. При этом победители исключают союз с АдГ, настаивая на том, что это «брандмауэр» для крайне правых. Примечательно, что немцы показали рекордную явку – 83,5% – с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году, сообщает Deutsche Welle.

    Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил всех, кто проголосовал за консерваторов. «Как и в США, жители Германии устали от бессмысленной повестки дня, особенно в вопросах энергетики и иммиграции», – отметил он. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Мерца «работать над созданием сильной и суверенной Европы». Глава Евросовета Антониу Кошта также выразил готовность «тесно сотрудничать» с Мерцем, «чтобы сделать Европу еще более сильной, процветающей и автономной».

    Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале спрогнозировал, что при наиболее вероятном новом канцлере Мерце «продолжится вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных «ценностей».

    Парламентарий также напомнил про «агрессивность Мерца» в отношении Москвы. «Возможны и более драматические сценарии в виде еще более активного вовлечения Германии в войну против России», – добавил сенатор.

    Стоит напомнить, что менее чем за неделею до выборов, выступая на предвыборном мероприятии в Галле, Мерц заявил, что Россия исторически и культурно является европейским государством. По его словам, в один прекрасный день настанет необходимость серьезной попытки налаживания отношений с Москвой, сообщает РИА «Новости».

    При этом он назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия Киева и Брюсселя. А на Мюнхенской конференции по безопасности Мерц предложил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу инициировать прекращение огня до начала мирных переговоров в качестве меры по укреплению доверия между сторонами.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику ФРГ.

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    24 февраля 2025, 04:16 • Новости дня
    Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг

    «Союз Сары Вагенкнехт» не смог набрать 5% голосов на выборах в бундестаг

    Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в бундестаг, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии Германии после подсчета бюллетеней во всех 299 округах.

    Партия Вагенкнехт набрала 4,972% голосов избирателей при пороге входа в 5%. У СвДП, которая ранее была частью правительственной коалиции, 4,3% голосов, передает РИА «Новости».

    Председатель СвДП, экс-министр финансов Кристиан Линднер заявил, что уходит из политики после провала его партии на досрочных парламентских выборах, передает ТАСС.

    Напомним, победу на выборах в бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), «Альтернатива для Германии» заняла второе место. ХДС/ХСС набирает 28,6% голосов, АдГ – 20,8%. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.

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    23 февраля 2025, 20:34 • Новости дня
    Exit poll: Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в парламент Германии с 29%

    Tекст: Ольга Иванова

    На досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов, согласно данным exit poll от Infratest dimap.

    На прошедших досрочных выборах в бундестаг Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), возглавляемый Фридрихом Мерцем, получил наибольшую поддержку избирателей. Как сообщает РИА «Новости», согласно данным exit poll, проведенного социологическим институтом Infratest dimap для телеканала ARD, блок набрал 29% голосов.

    Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с председателем Алисой Вайдель заняла второе место с 19,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая действующим канцлером Олафом Шольцем, оказалась на третьем месте, набрав 16%.

    На четвертом месте оказались «Зеленые» под руководством вице-канцлера Роберта Хабека с результатом 13,5%. Партия «Левые» собрала 8,5% голосов, «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ) – 4,7%, а Свободная демократическая партия (СвДП) – 4,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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