Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Военные США подготовили для Трампа новые варианты операций в Иране
NBC News: Американские военные предложили Трампу варианты ударов по Ирану
Американские военные подготовили для президента США Дональда Трампа новые варианты проведения масштабных боевых операций на иранской территории перед промежуточными выборами в Конгресс, сообщает NBC News.
Команда по национальной безопасности и глава государства обсудили возможность возобновления военных операций в ближайшие недели перед голосованием 3 ноября, передает ТАСС.
На прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде прошла встреча, где обсуждалась стратегия Вашингтона в отношении Тегерана и йеменских хуситов. После этого военные разработали новые варианты действий в Иране, однако никакие решения пока не приняты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп заявил об угрозе крупным городам США в случае получения Ираном ядерного оружия. Американский лидер анонсировал скорое завершение конфликта с Тегераном.
СМИ писали, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.
По данным издания, окончательное решение еще не утверждено, но приказ о начале атаки может быть отдан до дня голосования, при этом масштабы и цели потенциальных ударов все еще обсуждаются.