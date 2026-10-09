Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
WAM: Второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве
Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф аш-Шамси заявил, что второй пилот самолета авиакомпании Flydubai намеревался совершить теракт, направив захваченный лайнер на пассажирский терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, пишет агентство WAM.
Аш-Шамси подтвердил, что расследование инцидента на рейсе Flydubai выявило террористические намерения второго пилота, передает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.
«Хамад Саиф аш-Шамси, генеральный прокурор ОАЭ, объявил, что расследование, проведенное Генеральной прокуратурой по инциденту с рейсом Flydubai (FZ1073), следовавшим из Дубая в Тель-Авив 30 сентября 2026 года, показало, что второй пилот самолета, гражданин Омана, начал осуществлять заранее подготовленный террористический план, направленный на захват самолета и использование его для проведения самоубийственной операции», – говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что главной целью злоумышленника было достижение максимально возможного числа человеческих жертв в пассажирском терминале аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду второй пилот Flydubai признался в намерении захватить самолет еще летом. Пилот-террорист оказался выпускником британской летной школы.
Во вторник сообщалось, что подозреваемый в теракте обучался в Новой Зеландии.