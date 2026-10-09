WAM: Второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве

Tекст: Елизавета Шишкова

Аш-Шамси подтвердил, что расследование инцидента на рейсе Flydubai выявило террористические намерения второго пилота, передает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

«Хамад Саиф аш-Шамси, генеральный прокурор ОАЭ, объявил, что расследование, проведенное Генеральной прокуратурой по инциденту с рейсом Flydubai (FZ1073), следовавшим из Дубая в Тель-Авив 30 сентября 2026 года, показало, что второй пилот самолета, гражданин Омана, начал осуществлять заранее подготовленный террористический план, направленный на захват самолета и использование его для проведения самоубийственной операции», – говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что главной целью злоумышленника было достижение максимально возможного числа человеческих жертв в пассажирском терминале аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду второй пилот Flydubai признался в намерении захватить самолет еще летом. Пилот-террорист оказался выпускником британской летной школы.

Во вторник сообщалось, что подозреваемый в теракте обучался в Новой Зеландии.