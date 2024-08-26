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    26 августа 2024, 13:22 • Общество

    Пресса Франции вынесла по «делу Дурова» обвинительный вердикт

    Пресса Франции вынесла по «делу Дурова» обвинительный вердикт
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Мировые СМИ довольно негативно восприняли задержание Павла Дурова, которому французские власти инкриминируют тяжкие преступления, но с двумя заметными исключениями. Это Украина и сама Франция, где Павлу Дурову уже вынесли вердикт только на том основании, что он русский и «мог встретиться с президентом России в Азербайджане».

    В выходные во Франции произошел очередной теракт. Неизвестный поджег машины возле синагоги в приморском городе Ля Гранд-Мотт и пытался сжечь саму синагогу. Но эту новость полностью затмила другая: создатель таких социальных сетей, как Telegram и «Вконтакте», Павел Дуров арестован в аэропорту Ле-Бурже сразу после того, как вышел из своего (именно своего) самолета. Помимо прочего, его обвиняют в содействии терроризму.

    Характеризуя Дурова для французской аудитории, ведущий вечерних новостей назвал его «весьма значительным персонажем, кем-то вроде Марка Цукерберга, но в очень, очень русской версии». «Он находился в оппозиции к власти по некоторым вопросам, но своего финансового благополучия, весьма внушительного, он добился в России», – добавил он.

    Видимо, это необходимо было подчеркнуть. Даже до 2022 года (а теперь и подавно) европейские СМИ подают бизнесменов из России как нуворишей и персонажей по определению коррумпированных. Раз русский, значит, плохой, и можно обвинить его в чем угодно – даже в терроризме.

    Следующая порция комментариев, выданных во французский эфир, касалась главного актива Дурова – мессенджера Telegram. Он-де является пристанищем «джихадистов, крайне правых и террористов», поэтому все, что происходит сейчас с Дуровым, правильно и хорошо.

    Кроме того, подчеркнуто, что Дуров совсем недавно находился в Азербайджане, где «мог встретиться с президентом России Владимиром Путиным». Основание для таких подозрений – то, что президент России тоже недавно был в Азербайджане с визитом, но о том, что он там встречался с Дуровым, никем ранее не сообщалось.

    Наконец, сославшись на анонимные источники, ведущие сообщили, что Дурову инкриминируют «бесчисленное количество» преступлений, поскольку он не выказал в прошлом желания устраивать модерацию в духе требований Евросоюза. Поэтому он будет находиться в предварительном заключении и до суда его не отпустят.

    Как следует из текста на сайте проправительственного канала TF1, французские власти считают, что отсутствие модерации и нежелание сотрудничать с силами правопорядка делает Telegram сообщником в области торговли запрещенными веществами, педофилии и мошенничества. В очередной раз упоминается терроризм, а также отмывание денег.

    Фактически Павел Дуров оказался в положении начальника почты, которого намерены объявить виновным за содержание любых писем, которые хоть в чем-то не соответствуют французским законам. И это вовсе не пустые угрозы:

    французы — нация дотошных бюрократов, что всецело отражено и в их законодательстве.

    Дурову инкриминируются тяжелейшие статьи, по которым его могут посадить в тюрьму на срок до 25 лет. При этом, как сообщают французские источники, Дуров в 2021 году получил гражданство Франции, что осложняет его положение.

    Сам Дуров неоднократно заявлял, что рассматривает свое детище Telegram как территорию, где не будут навязывать строгие правила, поскольку уважают свободу слова. Об этом проправительственный Figaro и многие другие французские издания предпочли не упоминать, предпочитая делать акцент «безнаказанности Telegram», которой наконец-то положат конец.

    Рассуждая о случившемся с Дуровым, Эдвард Сноуден вряд ли случайно употребил слово «заложник». Неизвестно (во всяком случае, пока), каким образом Дурова заманили во Францию, но теперь его фигура станет средством давления как минимум на его компанию.

    Кстати, если давление не срабатывает, заложников могут и убить.

    Дуров является и неудобным, и неугодным персонажем, поскольку отказывался играть по правилам, по которым на Западе обязаны играть все. Telegram пользуются около 900 млн человек, это множество каналов с охватом полноценных медиа, источник влияния на общество и данных об всех тех, кто зарегистрировался в этом мессенджере.

    Судя по всему, на Западе сочли, что оставлять такую силу в руках человека из России никак нельзя.

    Между тем чуть ли не каждый месяц во Франции происходят реальные террористические акты, в результате которых гибнут люди. В тот же самый день, когда СМИ бодро отчитались об аресте Дурова, при тушении пожара возле синагоги Ля Гранд-Мотт пострадали полицейские.

    Арест Дурова среди прочего свидетельствует о том, что пространство свободы на Западе стремительно сжимается, будь то свобода слова или свобода предпринимательства. В свете происшедшего звучат довольно пессимистичные прогнозы того, как будут развиваться события.

    Многие комментаторы – эксперты французских СМИ полагают, что Дурову придется пойти на сделку и дать властям доступ к данным, которые их интересуют.

    Но вряд ли это данные мелких преступников или вообще преступников: в ситуации, когда французское государство фактически захватило заложника, сложно верить в его честные намерения.

    При этом французская бюрократия сама по себе устроена так, что заднего хода не дает. Попутно будут всплывать новые обстоятельства и открываться новые дела – при желании властей это может продолжаться очень и очень долго.

    Разумеется, адвокаты сделают все, что в их силах, но это будет противостояние с системой, которая уже вынесла свой вердикт «виновен». Когда комментаторы пишут на сайте Figaro «раз он русский, надо у него все отнять и упрятать в тюрьму на максимальный срок», они выражают в том числе мнение французской власти.

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