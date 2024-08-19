Как досрочно убрать Макрона

Макрону выставили ультиматум под угрозой импичмента

Tекст: Валерия Вербинина

Противостояние между президентом и левой коалицией, занявшей первое место на выборах в Национальное собрание Франции, вышло на новый уровень. В воскресном выпуске La Tribune опубликован ультиматум Эммануэлю Макрону.

Либо он смирится с тем, что ему предстоит назначить премьер-министра из числа левых, и согласится с кандидатурой Люси Кастетс - 37-летнего директора по финансам и закупкам в администрации мэра Парижа. Либо в соответствии со статьей 68 конституции государства партия парламентского большинства потребует его импичмента.

Макрон, выйди вон!

«Если он не утвердит Люси Кастетс, будут употреблены все конституционные средства для того, чтобы сместить его с поста президента, и мы не смиримся с тем, что он пренебрегает базовым правилом демократии. Во Франции единственным хозяином положения является голос народа», — написал Жан-Люк Меланшон в типично французском цветистом стиле.

Как полагает глава «Непокоренной Франции» и его соратники, Макрон бросает вызов демократии, отказываясь считаться с теми, кого выбрал народ, а такой президент нам не нужен. Разумеется, Макрон считает совершенно иначе — что нужен именно и только он, и можно быть совершенно уверенным, что уйти со своего поста до окончания срока полномочий его заставит только преждевременная смерть.

В прошлом речь о возможном импичменте главы государства заходила всего лишь раз — в 2016 году, когда стало известно об утечке секретных данных, которую допустил тогдашний президент Франсуа Олланд. Сейчас импичмент становится оружием в обстановке явного политического кризиса, пикантности которому добавляет тот факт, что Макрон создал его своими руками, настояв на роспуске парламента - Национального собрания.

Хотя коалиция левых партий «Новый народный фронт» выиграл выборы, абсолютного большинства в Национальном собрании он не получил, что позволяет Макрону делать вид, будто никто не стал победителем, и вести себя, как обычно, то есть, не считаясь с интересами остальных. По закону через год он сможет распустить Национальное собрание снова, а Олимпийские игры позволили президенту тянуть паузу и не назначать премьер-министра. Кандидатуру Люси Кастетс он, впрочем, отверг с ходу, что и стало причиной раздражения левых.

Как пишет Figaro,

«многие уже готовы держать пари, что будущий премьер-министр появится в результате коалиции макронистов и правых, при молчаливой поддержке «Национального объединения»» Марин Ле Пен и Жордана Барделла.

Такой поворот событий «Новый народный фронт» расценивает как собственное поражение. Отсюда и ультиматум, выдвинутый главой «Непокоренной Франции» - лидирующей силой в блоке левых. Смысл его прозрачен: либо вы прекратите свои игры, месье президент, и будете с нами считаться, либо мы сделаем все, чтобы выставить вас за дверь.

При этом партия Меланшона, хотя и составляет значительную часть «Нового народного фронта», не контролирует его полностью. Например, партия социалистов уже отмежевалась от инициативы как бы соратников. «Эта колонка (в La Tribune) подписана лишь руководителями «Непокоренной Франции». Она выражает взгляды только их движения», — заметил социалист Оливье Фор.

Приободрившись, макронисты немедленно атаковали авторов инициативы с импичментов. «Они собираются сместить президента за то, что он не уважает меланшоновские желания? Смехотворно!» — вопросил пока еще действующий министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, который со дня на день ожидает своей отставки.

Тем не менее, теоретически импичмент возможен.

Как убрать президента

Французы не были бы французами, если бы не обставили сценарий отставки первого лица множеством дополнительных условий.

Во-первых, требуется созыв так называемого Верховного суда. Резолюция по этому поводу должна быть принята в Бюро Национального собрания, где у «Нового народного фронта» 12 голосов из 22. Затем она должна пройти в комиссии законов, после чего решение о созыве должны одобрить как минимум две трети депутатов Национального собрания. Аналогичная процедура предусмотрена Сенате, который, в отличие от нижней палаты, в большинстве своем состоит из представителей правых и промакроновских сил.

Если Верховный суд все-таки созван, в его состав должны войти депутаты обеих палат, а решение об импичменте президента должно быть одобрено двумя третями состава. Иными словами, за него должны голосовать как минимум 617 депутатов и сенаторов из 925.

Взвесив составы обеих палат, французские журналисты уверенно заявляют, что у проекта импичмента «нет практически никаких шансов на успех». Да, партия Меланшона может добиться голосования по поводу созыва Верховного суда. Но чтобы эта инициатива реально угрожала Макрону, за нее для начала высказались как минимум 384 депутата из 577.

В теории эти голоса можно было собрать, если бы к процессу ликвидации президентства Макрона присоединились правые и ультраправые, в первую очередь «Национальное объединение» с 126 голосами в парламенте. Однако во Франции отношения ультралевых (к которым относится партия Меланшона) и ультраправых таковы, что скорее небо упадет на землю, чем они пойдут на сотрудничество.

В то же время Жан-Люк Меланшон — человек, способный удивлять даже профессиональных политологов. Совсем недавно многие из них (как, например, глава Фонда Жана Жореса Жиль Финкельштейн) раздавали интервью в том духе, что у «Нового народного фронта», который в значительной степени создал именно Меланшон, нет ни малейшего шанса выиграть выборы. Однако реальность оказалась более затейливой.

Объединение, созданное Меланшоном, все-таки выиграло выборы, но президент твердо намерен не дать победителям воспользоваться своим преимуществом. И левые вовсе не собираются терпеть такое положение дел, хотя по факту и даи президенту отсрочку в связи с Олимпиадой.

В пятницу Макрон собирается встретиться с главами партий, чтобы начать серию консультаций относительно состава будущего правительства. В качестве возможных альтернатив Люси Кастетс в прессу просочились имена Бернара Казнева и Ксавье Бертрана. Первый — социалист и уже трудился когда-то на поприще премьера, второй — республиканец (во Франции это правоцентристская партия).

В стане соратников Макрона уже успели съязвить, что «лучший кандидат на пост премьера — сам Эмманюэль Макрон». В любом случае, этот человек сделает все, чтобы новый премьер проводил только его политику, и никакая угроза импичмента не заставит его отказаться от стремления гнуть только свою линию.