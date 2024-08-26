В Италии предрекли проблемы Маску после ареста Дурова

Вице-премьер Италии Сальвини предположил, что после Дурова «заткнут рот» Илону Маску

Tекст: Вера Басилая

Сальвини назвал произошедшее с Дуровым цензурой и «вонью режима» в Европе. Он также иронично отметил, что в ЕС процветает «свобода, мысли и слова», передает РИА «Новости».

«Кому заткнут рот следующим? Великий (и неудобный) Илон Маск?», – предположил политик.

Между тем, Маск заявил, что Дурова от Марка Цукерберга отличает то, что он не сотрудничает с властями разных стран.

До этого Маск назвал задержание Дурова во Франции «рекламой» первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

Американский журналист Такер Карлсон назвал предупреждением всем владельцам платформ задержание Дурова во Франции.

Ранее Павлу Дурову был продлен срок содержания под стражей.