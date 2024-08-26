Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
В Италии предрекли проблемы Маску после ареста Дурова
Вице-премьер Италии Сальвини предположил, что после Дурова «заткнут рот» Илону Маску
Следующим, «кому заткнут рот», после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова, станет американский предприниматель Илон Маск, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини.
Сальвини назвал произошедшее с Дуровым цензурой и «вонью режима» в Европе. Он также иронично отметил, что в ЕС процветает «свобода, мысли и слова», передает РИА «Новости».
«Кому заткнут рот следующим? Великий (и неудобный) Илон Маск?», – предположил политик.
Между тем, Маск заявил, что Дурова от Марка Цукерберга отличает то, что он не сотрудничает с властями разных стран.
До этого Маск назвал задержание Дурова во Франции «рекламой» первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова.
Американский журналист Такер Карлсон назвал предупреждением всем владельцам платформ задержание Дурова во Франции.
Ранее Павлу Дурову был продлен срок содержания под стражей.