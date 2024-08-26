Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
Срок содержания Павла Дурова под стражей продлен
AFP: Суд во Франции продлил срок содержания Дурова под стражей
Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, продлили срок содержания под стражей, сообщило Agence France-Presse.
В публикации AFP уточняется, что решение приняли «судебные власти во Франции».
Французские СМИ пишут, что первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов, передает РИА «Новости».
После завершения первоначального этапа Дурова могут освободить или выдвинуть обвинения для ареста.
Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.