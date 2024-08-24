Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции

TF1: Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже

Tекст: Вера Басилая

По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц, запрос на его розыск сделало управление страны по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних на основании предварительного расследования, передает РИА «Новости».

Утверждается, что Дуров прибыл из Азербайджана на частном самолете.

Французские СМИ пишут, что Дурову могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.

Ранее сообщалось, что Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram во время его визита в США.

Он также отметил, что не доверяет безопасности платформ, разработанных в США.