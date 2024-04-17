Павел Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram

Tекст: Денис Тельманов

«Приведу пример. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера», – рассказал Дуров, передает ТАСС.



Он также отметил, что не доверяет безопасности платформ, разработанных в США.

«Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности», – сказал Дуров.

Такер Карлсон в свою очередь отметил, что в США шпионаж оправдывается безопасностью.

«Вы предполагаете, что безопасность – это конфиденциальность, мое право не подвергаться слежке. Но правительство описывает слежку за вами как безопасность», – добавил журналист.





