Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Стало известно о планах Дурова в Париже
Основатель Telegram Павел Дуров, который был задержан накануне в Париже, планировал провести в городе как минимум вечер, сообщили источники AFP.
Предприниматель намеревался поужинать в Париже. Также издание пишет, что по мнению одного из следователей Дуров прилетел во Францию, несмотря на то что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности», передает РБК.
Напомним, посольство России во Франции потребовало от властей обеспечить соблюдение прав задержанного в Париже Павла Дурова, но пока Париж уклоняется от взаимодействия по данному вопросу.
Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции.
Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже.