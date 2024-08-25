Стало известно о планах Дурова в Париже

Tекст: Ольга Иванова

Предприниматель намеревался поужинать в Париже. Также издание пишет, что по мнению одного из следователей Дуров прилетел во Францию, несмотря на то что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности», передает РБК.

Напомним, посольство России во Франции потребовало от властей обеспечить соблюдение прав задержанного в Париже Павла Дурова, но пока Париж уклоняется от взаимодействия по данному вопросу.

Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции.

Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже.