Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции
Москалькова: Истинной причиной ареста Дурова является попытка закрыть Telegram и ограничить свободу слова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является прямым посягательством на свободу слова и свидетельствует о стремлении некоторых стран ограничить доступ к альтернативным источникам информации.
По мнению Москальковой, истинной причиной ареста Дурова является желание властей закрыть Telegram, который, по ее словам, стал одной из немногих площадок, где можно получить объективную информацию о происходящих в мире событиях. Омбудсмен подчеркнула, что такие действия противоречат принципам демократии и многополярности, передает РИА «Новости».
Как указала Москалькова, арест Дурова вызвал протест у всех, кто ценит свободу слова и стремится к построению более справедливого миропорядка. Она также выразила обеспокоенность тем, что подобные преследования информационных активистов становятся все более распространенными.
Федеральный омбудсмен считает, что задержание Дурова – это очередное свидетельство двойных стандартов в отношении фундаментальных прав человека, которые демонстрируют некоторые государства. Она уточнила, что те, кто громче всех говорят о демократии, на деле часто действуют вопреки ее принципам.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет сравнил арест Дурова во Франции с задержанием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2019 году, обвинив западные страны в целенаправленной атаке на свободу слова и стремлении к информационному господству.
Посольство России во Франции потребовало от властей обеспечить соблюдение прав задержанного в Париже Павла Дурова, но пока Париж уклоняется от взаимодействия по данному вопросу.
В воскресенье зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о просчете Дурова в решении стать «человеком мира».