Москалькова: Истинной причиной ареста Дурова является попытка закрыть Telegram и ограничить свободу слова

Tекст: Дарья Григоренко

По мнению Москальковой, истинной причиной ареста Дурова является желание властей закрыть Telegram, который, по ее словам, стал одной из немногих площадок, где можно получить объективную информацию о происходящих в мире событиях. Омбудсмен подчеркнула, что такие действия противоречат принципам демократии и многополярности, передает РИА «Новости».

Как указала Москалькова, арест Дурова вызвал протест у всех, кто ценит свободу слова и стремится к построению более справедливого миропорядка. Она также выразила обеспокоенность тем, что подобные преследования информационных активистов становятся все более распространенными.

Федеральный омбудсмен считает, что задержание Дурова – это очередное свидетельство двойных стандартов в отношении фундаментальных прав человека, которые демонстрируют некоторые государства. Она уточнила, что те, кто громче всех говорят о демократии, на деле часто действуют вопреки ее принципам.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет сравнил арест Дурова во Франции с задержанием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2019 году, обвинив западные страны в целенаправленной атаке на свободу слова и стремлении к информационному господству.

Посольство России во Франции потребовало от властей обеспечить соблюдение прав задержанного в Париже Павла Дурова, но пока Париж уклоняется от взаимодействия по данному вопросу.

В воскресенье зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о просчете Дурова в решении стать «человеком мира».