Tекст: Дарья Григоренко

Шеремет выступил с резкой критикой ареста Дурова во Франции, сопоставив его с задержанием Ассанжа в Лондоне. По мнению депутата, оба этих инцидента свидетельствуют о системной атаке на свободу слова и стремлении западных стран к тотальному контролю над информационным пространством, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что арест Дурова – это продолжение той же самой политики, которая привела к аресту Ассанжа. Депутат отметил, что за обоими инцидентами стоят одни и те же силы, стремящиеся подавить инакомыслие и установить тотальный контроль над информацией.

Шеремет обвинил США и Францию в том, что они действуют как «террористы-фанатики», подрывая демократические ценности и свободу слова. По его словам, арест Дурова и Ассанжа – это яркие примеры того, как западные страны готовы идти на любые нарушения закона во имя достижения своих политических целей.

Он добавил, что все это делается «во имя реализации требований и воли интриганов из Вашингтона» По его мнению, США стремятся создать глобальную информационную сеть, которая позволит манипулировать общественным сознанием и достигать своих геополитических целей.

Ранее посольство России во Франции потребовало от властей обеспечить соблюдение прав задержанного в Париже Павла Дурова, но пока Париж уклоняется от взаимодействия по данному вопросу.

В воскресенье зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о просчете Дурова в решении стать «человеком мира».