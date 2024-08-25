Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Маск назвал отличие Цукерберга от Дурова
В отличие от основателя Telegram Павла Дурова, основателя корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга не задержат, так как он сотрудничает с властями разных стран, считает американский миллиардер Илон Маск.
На своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Маск отметил, что у Instagram* (принадлежит Меta, запрещена в РФ) есть проблема с эксплуатацией детей, но Цукерберг «ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей». Благодаря этому, уверен предприниматель, основателя Meta* не задержат, передает РИА «Новости».
Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ