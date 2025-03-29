ВС России нанесли удар «Геранями» по базе ВСУ в Сумской области

Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского

Tекст: Валерия Городецкая

Медведев считает, что Зеленский окажется в сложной ситуации, независимо от принятого решения по сделке, передает RT.

«Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане, как Муссолини. А если отвергнет, то США перезагрузят бандеровский режим. Шах и мат», – написал он в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ.

Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.