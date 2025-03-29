То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
ВС России нанесли удар «Геранями» по базе ВСУ в Сумской области
Минобороны сообщило об ударе четырех дронов «Герань-2» по базe ВСУ в Сумской области
Российские военные использовали дроны «Герань-2» для атаки на временный пункт дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, сообщило Министерство обороны России.
Российские вооруженные силы нанесли удар с помощью беспилотников «Герань-2» по пункту временной дислокации подразделения украинских военных в Сумской области, передает ТАСС.
Операция была проведена против десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, который находился в населенном пункте Басы.
Ранее несколько ударов были нанесены по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
До этого российские военные использовали восемь беспилотников «Герань-2» для удара по цеху производства БПЛА и складу ВСУ в Богодухове Харьковской области.