Страх дружбы с Америкой, Китаем и кем угодно ещё – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать её почаще.0 комментариев
ВС России ударили «Геранями» по цеху с дронами в Харьковской области
ВС России нанесли массированный удар «Геранями» по цеху производства БПЛА в Богодухове
Российские военные использовали восемь беспилотников «Герань-2» для удара по цеху производства БПЛА и складу ВСУ в Богодухове Харьковской области, сообщило Министерство обороны.
Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар восемью беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и складу Вооруженных сил Украины в населенном пункте Богодухов Харьковской области, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что удар был направлен на объекты, используемые для производства и хранения беспилотников, предназначенных для ВСУ.
Ранее российские войска нанесли массированный удар по ВСУ в Запорожье, используя БПЛА «Герань» для атаки на места дислокации и инфраструктуру.
В Кривом Роге в результате серии из 15 взрывов были повреждены складские помещения и промышленное предприятие, на которых, предположительно, хранились боекомплекты и военная техника ВСУ.
До этого российские ракетчики прицельным ударом уничтожили более 50 военных ВСУ и технику в Сумской области.